Immobilien: Hier sind Käufer gegenüber Mietern im Vorteil

26.7.2023 – Das HWWI hat im Auftrag der Postbank Kauf- und Mietpreise in Relation zum regionalen Einkommen analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Einkommensanteile für den Kauf deutschlandweit steigen, vor allem in den Metropolen.

Günstige Bedingungen bieten noch 83 Landkreise und Städte. Hier müssen Immobilienkäufer maximal fünf Prozentpunkte mehr ihres Haushalts-Nettoeinkommens für die Finanzierung ausgeben als für die Mietzahlung.

Berechnungen des HWWI mit Daten von Value AG (2023) und MB Research (2022) (Bild: Postbank)

Kaufmöglichkeiten haben sich in vielen Regionen verschlechtert

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Kaufmöglichkeiten in vielen Regionen Deutschlands deutlich verschlechtert: Dies zeigt der „Wohnatlas 2023“ der Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG, der zusammen mit der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) erstellt wurde (VersicherungsJournal 27.6.2023).

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht.

Das HWWI hat unter anderem auch für die 400 deutschen Landkreise und kreisfreie Städte den Einkommensanteil ermittelt, der durchschnittlich für Nettokaltmiete beziehungsweise Kreditzahlung aufgebracht werden muss. Dieser wurde jeweils auf Basis der durchschnittlichen regional verfügbaren Haushaltseinkommen für eine 70-Quadratmeter-Wohnung berechnet.

Ausgangspunkte für den Fall eines Immobilienkaufs waren eine Kreditaufnahme von 80 Prozent des Preises inklusive Grunderwerbsteuern und zwei Prozent Notargebühren zu einem Zinssatz von 4,6 Prozent und einer Anfangstilgung von 2,1 Prozent. Nebenkosten wie Maklergebühren oder Sanierung wurden nicht berücksichtigt.

Höhere Einkommensanteile

Das Ergebnis: Haushalte mussten 2022 deutlich höhere Einkommensanteile als 2021 für die Finanzierung aufwenden – vor allem wegen des Zinssprungs von drei Prozentpunkten binnen eines Jahres, berichten die Studienautoren. Nach ihren Angaben stieg der Zinssatz von 1,6 Prozent in 2021 auf 4,6 Prozent in 2022.

Bei einem Annuitätendarlehen lag die Einkommensbelastung 2021 noch bei 16,3 Prozent für den Durchschnittshaushalt über alle Landkreise und kreisfreien Städte hinweg. Im vergangenen Jahr kletterte sie auf 24,0 Prozent.

Die Folge: „In vielen Regionen wird es schwer, noch eine Eigentumswohnung zu finden, die idealerweise nur ein Viertel des Haushalts-Nettoeinkommens für die Finanzierung bindet“, sagt Manuel Beermann, verantwortlich für das Immobiliengeschäft der Postbank.

Oftmals gehen Empfehlungen dahin, nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufzuwenden. Inkludiert sind hier die Nebenkosten. Demgegenüber empfiehlt das Geldinstitut, sich bei Nettokaltmiete und Annuitätenzahlungen eher an der 25 Prozent-Linie zu orientieren

Linie vielerorts gerissen

In der Praxis sei es 2022 für Durchschnittshaushalte vielerorts schwierig geworden, diese Linie nicht zu überschreiten, wird berichtet. Fast jeder zweite deutsche Haushalt lebte in einer der 144 Regionen, in denen der Kauf einer 70-Quadratmeterwohnung nur mit mehr als einem Viertel des verfügbaren regionalen Haushaltseinkommens finanzierbar gewesen wäre.

In 80 Regionen waren mehr als 30 Prozent und in 23 Regionen mehr als 40 Prozent aufzuwenden, darunter die „Big Seven“ mit Ausnahme von Stuttgart (39,7 Prozent). Die Landkreise Nordfriesland, Aurich, Garmisch-Partenkirchen sowie Miesbach rissen sogar deutlich die 50-Prozent-Marke.

Trotz Spitzengehältern mussten im vergangenen Jahr in München im Schnitt 61,5 Prozent des durchschnittlichen örtlichen Haushaltseinkommens für die Wohnungsfinanzierung genutzt werden – der höchste Wert unter Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Dahinter folgten Berlin (56,8 Prozent), Hamburg (51,8 Prozent) und Frankfurt (50,4 Prozent).

Die durchschnittlichen Einkommensbelastungen für Käufer waren auch in Potsdam (47,9 Prozent), Freiburg im Breisgau (45,9 Prozent) und Heidelberg (45,3 Prozent) hoch. Ebenso in Regensburg (43,5 Prozent), Rostock (41,2 Prozent) und Düsseldorf (40,8 Prozent).

München überschreitet Schwelle

Dagegen stagnierte nahezu allerorts die Belastung der durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommen durch die Nettokaltmiete. Über alle Landkreise und kreisfreien Städte hinweg lag der Anteil bei 14,2 Prozent. Deutschlandweit blieb man unterhalb der 25-Prozent-Schwelle – mit Ausnahmen von München (26,4 Prozent).

Rund 22 Prozent der Haushalte lebten in hochpreisigen Regionen, in denen mehr als 17,5 Prozent des durchschnittlichen regionalen Haushalts-Nettoeinkommens für Miete ausgegeben wurden. Dazu gehörten 30 Großstädte, sieben Mittelstädte und sieben Landkreise.

Differenz an der Isar am höchsten

In vielen Großstädten zahlten im vergangenen Jahr Immobilienkäufer gegenüber Mietern einen erheblichen Aufschlag. In der bayerischen Landeshauptstadt war der Unterschied zwischen Kauf- und Mietbelastung am größten. 26,4 Prozent für Mieter standen 61,5 Prozent für Käufer gegenüber – das waren 35,1 Prozentpunkte mehr.

In Berlin mussten Käufer 32,7 Prozentpunkte mehr vom monatlichen Haushaltsnettoeinkommen investieren als Mieter, in Hamburg waren es 30,9 Prozentpunkte. In Düsseldorf belief sich der Abstand auf 22,2 Prozentpunkte. In Frankfurt am Main und in Potsdam waren es jeweils 27,1 Prozentpunkte. In Freiburg, Heidelberg, Regensburg und Rostock lag die Differenz noch bei mehr als 21 Prozentpunkten.

Ländliche Regionen bieten Käufern Vorteile

Anders stellte sich die Situation in vielen ländlichen Regionen dar, insbesondere in Ostdeutschland. Im Vergleich der Bundesländer lag Sachsen-Anhalt vorne. Hier sparten Mieter nur zwei Prozentpunkte ihres verfügbaren Einkommens gegenüber Wohnungskäufern.

In Thüringen waren es 2,9 Prozentpunkte und in Sachsen 5,2 Prozentpunkte. Eine Ausnahme bildete Mecklenburg-Vorpommern (19,6 Prozentpunkte). In Westdeutschland war der Unterschied im Saarland (fünf Prozentpunkte) am geringsten.

Unter den zehn Regionen mit dem größten Vorteil für Käufern erreichte der Landkreis Mansfeld (2,3 Prozentpunkte) den ersten Platz. Hier sind im Durchschnitt 11,9 Prozent des Haushalts-Nettoeinkommens für Miete, aber nur 9,6 Prozent für die Finanzierung einer gleich großen Eigentumswohnung zu zahlen.

Regionen mit dem größten Vorteil für Wohnungskäufer Rang Landkreis Anteil Finanzierung (in Prozent) Anteil Miete (in Prozent) Differenz (in Prozentpunkten) 1 Mansfeld 9,6 11.9 minus 2,3 2 Elbe-Elster 9,9 11,5 minus 1,6 3 Saale-Orla-Kreis 10,2 11,8 minus 1,6 4 Greiz 9,4 10,5 minus 1,1 5 Altenburger Land 10,3 11,4 minus 1,1 6 Vogtlandkreis 9,5 10,6 minus 1,0 7 Sonneberg 11,4 12,1 minus 0,8 8 Unstrut-Hainich-Kreis 10,8 11,5 minus 0,7 9 Burgenlandkreis 10,4 11,1 minus 0,7 10 Salzlandkreis 11,1 11,7 minus 0,6

Höhere Kosten kein Ausschlusskriterium

Laut Postbank-Wohnatlas mussten 2022 in insgesamt 83 Landkreisen und Städten Immobilienkäufer maximal fünf Prozentpunkte mehr ihres Haushalts-Nettoeinkommens für die Finanzierung ausgeben als für die Mietzahlung.

So zahlten beispielsweise Käufer in Salzgitter und Gelsenkirchen einen Aufschlag von 3,4 Prozentpunkten auf die Mietbelastung. In Bremerhaven waren es 4,4 Prozentpunkte und in Herne 4,6 Prozentpunkte. In den Städten Oberhausen, Hagen und Chemnitz betrug der Aufschlag jeweils 4,7 Prozentpunkte.

In den Mittelstädten Dessau-Roßlau, Gera, Suhl und Emden sowie Pirmasens und Hof lagen die Differenzen in der Einkommensbelastung von Mieten zu Wohnen bei höchstens 3,6 Prozentpunkten.

Selbst wenn die Kosten für Kredite mehr Einkommen binden würden als die Miete, sei dies kein Ausschlusskriterium, heißt es. „Eigentümer*innen betreiben im Gegensatz zu Mieter*innen einen Vermögensaufbau. Das rechtfertigt in der Regel einen Aufpreis“, wird Beermann zitiert.