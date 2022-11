Im Verfolgungswahn errichtete Straßenblockade ist kein Haftpflicht-Schaden

15.11.2022 – Werden aus einem geparkten Fahrzeug Gegenstände als Hindernisse für andere auf die Fahrbahn gelegt, sind entstehende Schäden weder beim Betrieb noch durch den Gebrauch des Kraftfahrzeugs entstanden. Das gilt auch dann, wenn es sich dabei um Gegenstände handelt, deren Mitführung in dem Fahrzeug gesetzlich vorgeschrieben sind – so das Landgericht Rottweil in einem Urteil vom 17. Juni 2022 (2 O 33/22).

Der Kläger war mit seinem Auto im Mai 2021 bei Dunkelheit auf einer Autobahn unterwegs, als er auf der Standspur einen Kastenwagen stehen sah. Um dessen Insassen nicht zu gefährden, wechselte er von der rechten auf die linke Spur. Auf der lag jedoch ein metallener Unterlegkeil, den der Fahrer des Kastenwagens absichtlich dort platziert hatte.

Auf die rechte Fahrbahn hatte er zusätzlich ein Kantholz gelegt. Wie sich herausstellte, litt der Mann unter Verfolgungswahn. Er hatte die Autobahn bewusst blockieren wollen, um zu verhindern, dass die Person, von der er sich vermeintlich verfolgt fühlte, ihm weiter nachstellen konnte.

Blockade mittels Keils keine typische Nutzung

Beim Überfahren des Keils wurde das Fahrzeug des Vorbeifahrenden erheblich beschädigt. Daher verlangte er vom Kfz-Haftpflichtversicherer des Kastenwagens den Ersatz des ihm entstandenen Schadens. Dieser sei dem Betrieb des Pkw zuzurechnen, zumal der Schadenversucher gesetzlich dazu verpflichtet gewesen sei, einen Unterlegkeil mitzuführen.

Es bestehe daher ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Gebrauch beziehungsweise dem Betrieb des Fahrzeugs. Das wurde von dem Versicherer bestritten. Es sei vielmehr von einem atypischen Verhalten auszugehen, welches der Nutzung nicht zuzurechnen sei.

Klage zurückgewiesen

Dieser Argumentation schloss sich das Rottweiler Landgericht an. Es wies die Schadenersatzklage des Geschädigten als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter sei ein Schaden dann gemäß § 7 Absatz 1 SVG beim Betrieb entstanden, „wenn sich in ihm die von dem Kraftfahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt haben, das heißt, wenn bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahrzeug (mit-)geprägt worden ist.“

Davon könne in dem entschiedenen Fall nicht ausgegangen werden. Allein der Umstand, dass der Unterlegkeil im Fahrzeug des Schadenverursachers mitgeführt werden musste, reiche für eine Haftung nicht aus.

Keine typische Gefahrenquelle

Es sei nämlich keine typische Gefahrenquelle des Straßenverkehrs, wenn ein Gegenstand absichtlich aus einem geparkten Fahrzeug heraus auf die Straße gelegt werde, um nachfolgende Fahrzeuge an der Weiterfahrt zu hindern beziehungsweise diese zu beschädigen.

„Durch das absichtliche Blockieren der Fahrspur mit Gegenständen hat sich eine eigenständige Gefahr verwirklicht, die mit dem Betrieb und der Nutzung des Fahrzeugs als Fahr- und Transportmittel nicht in Zusammenhang steht“, so das Gericht. Der Schaden sei folglich nicht beim Gebrauch des Kastenwagens entstanden.

Der Haftpflichtversicherer des Schadenverursachers habe sich daher zu Recht geweigert, für den dem Opfer entstandenen Schaden aufzukommen.