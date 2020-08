Homeoffice und „Remote Work“ werden zur neuen Normalität

31.8.2020 – Die Corona-Krise treibt die Digitalisierung voran. Eine weltweit durchgeführte KPMG-Studie zeigt unter anderem den Ausbau der „Remote Work“, also das Arbeiten an einem beliebigen Ort. Diese Studie, aber auch Nachfragen bei einigen Versicherern in Deutschland, deuten darauf hin, dass Homeoffice auch hierzulande die neue Normalität werden könnte.

Als Folge des geänderten Arbeitens während des Lockdown haben sich in den Unternehmen „bereits einige grundlegende Veränderungen verfestigt.“ Zu diesem Ergebnis kommt die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft auf Basis von zwei weltweit durchgeführten Befragungen von Managern großer Firmen.

Nicht nur zuhause, sondern überall arbeiten

Eine dieser Veränderungen ist möglicherweise das „Remote Work“. Dabei kann der Arbeitnehmer dank digitaler Technik von fast jedem beliebigen Ort aus seiner Beschäftigung nachgehen.

KPMG hatte im Januar/Februar weltweit 1.300 Manager und im Juli/August 315 Manager großer Firmen unter anderem zur Digitalisierung befragt. An der ersten Studie waren weltweit 131 Erst- und Rückversicherer sowie Vermittlerfirmen mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz beteiligt, dabei kamen fünf Prozent – also etwa sechs bis sieben Firmen – aus Deutschland. An der zweiten nahmen insgesamt 20 Versicherer teil.

Bei 82 Prozent dieser Versicherer stehen der zweiten Studie zufolge der weitere Ausbau von digitaler Zusammenarbeit und Kommunikations-Tools auf der Agenda. Als eine der Folgen der Pandemie wollen 57 Prozent ihre Büroflächen verkleinern – und dies nicht etwa, weil sie Entlassungen planen, sondern als Folge einer neuen Arbeitskultur.

Remote Work hat eine Reihe von Vorteilen

Der Aussage „Remote Work hat signifikant die Unternehmenskultur geändert“ stimmten danach 82 Prozent aus der befragten Assekuranz zu. 79 Prozent gehen davon aus, dass sich der Kreis potenzieller Bewerber durch diese Arbeitsweise erweitert hat. 57 Prozent der befragten Unternehmenschefs glauben zudem, dass sie ihre Kommunikation mit den Mitarbeitern während der Krise verbessert hat.

Die größte Herausforderung, die Digitalisierung zu beschleunigen, sehen 39 Prozent in der mangelnden Einsicht in künftige Betriebsabläufe und 29 Prozent in der Schwierigkeit, schnelle technologiebezogene Entscheidungen zu treffen. An finanziellen oder personellen Mitteln fehlt es der Umfrage zufolge keinem Versicherer.

Medienberichten zufolge will Allianz-Chef Oliver Bäte Homeoffice zur Dauerlösung im Münchener Konzern machen. Auch von den Versicherungsgruppen Barmenia oder auch Nürnberger gibt es schon Aussagen dazu, dass neue Beschäftigungsformen künftig breiteren Raum einnehmen werden (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.6.2020, 10.8.2020, 13.8.2020).

Andere Preise, andere Risiken durch „Woanders“-Mitarbeitende

Über alle Branchen wollen über drei Viertel der von den Wirtschaftsprüfern Befragten mehr Remote Work als vor der Krise. Für die Assekuranz ändert ein solcher Trend nicht nur die eigene Beschäftigung, sondern wirkt auch auf die Kapitalanlage und die Versicherungstechnik.

Denn ein welt- oder auch nur bundesweiter Trend würde die Nachfrage nach Immobilien verändern und damit Preisgefüge verschieben.

Bei den „Woanders“-Mitarbeitenden entstünden neue Risiken – zum Beispiel in Cyber (VersicherungsJournal 22.6.2020) – oder es verminderten sich solche, etwa weil der Weg zur Arbeit entfällt. Das VersicherungsJournal hat kurzfristig eine Handvoll Versicherer zu dieser Thematik befragt.

Die Provinzial Nordwest-Gruppe gehört zu den Unternehmen, die davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie die Bürowelt „nachhaltig“ verändern wird. Laut Unternehmenssprecher Jörg Brokkötter wurde zusammen mit den Betriebsräten bereits eine Projektgruppe eingerichtet, die sich mit Fragen aus dieser Veränderung „intensiv auseinandersetzt.“

Arag: Konzepte und Testläufe mit Bürolandschaften

Ab Ende September will der öffentliche Versicherer für sechs Monate ein neues Konzept mit „Bürolandschaften ohne fest zugewiesene Schreibtische“ für die Mitarbeiter testen. Zurzeit arbeiten bis maximal 30 Prozent einer Organisationseinheit nur vor Ort.

Auch im Arag-Konzern arbeiten zurzeit nur maximal 30 Prozent der Belegschaften vor Ort. Da bereits im Vorjahr alle Schaden-Sachbearbeiter mit Laptops ausgestattet wurden, sei der Umzug von bis zu 90 Prozent der Belegschaft in der Spitze „bruchfrei“ gewesen, sagt Arag-Vorstand Klaus Heiermann.

Eine Mitarbeiterbefragung im Frühsommer habe eine hohe Zufriedenheit mit der neuen Arbeitsform gezeigt. Noch gebe es kein abgestimmtes Konzept, aber Überlegungen frei werdenden Büroraum in der Düsseldorfer Zentrale für mehr Platz für Team-Meetings zu nutzen. Die Produktentwickler beobachteten den Trend, um versicherungstechnische Risiken frühzeitig im Griff zu haben.

Weltweit können schon heute mehr als 90 Prozent unserer Mitarbeiter reibungslos mobil arbeiten. Talanx-Konzern

Talanx: Informationen für den Vertrieb

Auch der Talanx-Konzern prüft eigenen Angaben zufolge, inwieweit künftig das mobile Arbeiten ausweitet werden kann. „Weltweit können schon heute mehr als 90 Prozent unserer Mitarbeiter reibungslos mobil arbeiten.

Bereits vor Ausbruch der Pandemie hat der HDI in vielen Bereichen der Gruppe den Mitarbeitern ermöglicht, bis zu zwei Tage pro Woche mobil zu arbeiten. "Diese Regel halten wir aufrecht“, so ein Talanx-Sprecher.

Ob eine mögliche Ausweitung des Arbeitens außerhalb der Büros einen Abbau von Büroflächen nach sich zieht, sei derzeit noch nicht absehbar. Auf höhere Risiken bei den Versicherungskunden durch vermehrtes Arbeiten im Heimbüro habe man bereits eine Woche nach dem Beginn des Lockdowns mit einem Informationspaket der Perseus Technologies GmbH für den Vertrieb reagiert.

Diese Sicherheitshinweise „empfanden viele Kunden als sehr hilfreich“, so der Sprecher. In dem Maßnahmen-Paket seien mehrere Sicherheitskriterien für die Arbeit aus dem Homeoffice aufgestellt worden. „Wenn man sich als Versicherungsnehmer an diese Kriterien hält, dann ist das im Rahmen unserer Cyber-Police Cyber+ deckungsunschädlich“, so der Sprecher weiter.

Ab dem ersten September versuchen wir wieder eine Anwesenheit in den Bürogebäuden von 40 Prozent zu erreichen. Zurich-Gruppe Deutschland

Zurich: Schon viel möglich

Die Zurich-Gruppe Deutschland hat 2019 ihr „FlexWork Konzept“ flächendeckend in den neuen Büros in Frankfurt und Köln umgesetzt, das unter anderem auch Heimarbeit beinhaltet. Bereits vor dem Lockdown habe ein Viertel der Mitarbeitenden von zuhause aus gearbeitet.

„Ab dem ersten September versuchen wir wieder eine Anwesenheit in den Bürogebäuden von 40 Prozent zu erreichen. Das spiegelt aber noch lange keinen Normalzustand“, so Unternehmenssprecher Bernd Engelien. Die Erfahrungen aus der Pandemie würden ausgewertet und analysiert und das „FlexWork Konzept“ je nachdem langfristig angepasst.

Als Kapitalanleger beobachte die Zurich aktuell im Markt eine wachsende Aufmerksamkeit für die Auswirkungen von Heimarbeit für den Büroimmobilienmarkt. Man müsse aber abwarten, inwiefern sich aus dem aktuellen Trend unter Corona auch ein signifikanter langfristiger entwickle.

Bei der Produktentwicklung und den eigenen digitalen Angeboten bemerke man „bereits seit geraumer Zeit“ Wirkungen von Homeoffice und flexiblem Arbeiten. „Die Covid-19 Pandemie hat hier nochmals für eine Beschleunigung gesorgt, und hat beispielsweise auch beim Umfang der Unfallabsicherung zuhause neue Themen aufgeworfen“, so Engelien.

Gothaer ist als Kapitalanleger bei Büros zurückhaltend

Der Gothaer-Konzern „verzeichnet einen Anstieg von Cyber-Kriminalität durch vermehrte Anwesenheit im Homeoffice, insbesondere die Zunahme von Phishing Mails, Betrug beim Online-Shopping über Fakeshops, und beim Thema Identitäts-/Datendiebstahl“. Der Baustein „Internet Schutz“ zur „Gothaer Hausrat Plus“ decke diese Fälle bereits ab.

Auch für die Kapitalanleger ist die Änderung der Arbeitsweise schon ein Thema. „Aktuell sind wir sehr zurückhaltend bei der Akquisition neuer Objekte. Wir haben zwar noch keine Anfragen hinsichtlich Flächenreduzierung, sehen aber, dass Mietvertrags-Neuabschlüsse weniger beziehungsweise schwieriger werden. Insbesondere bei langen Laufzeiten.

Zudem sinkt die Nachfrage nach Co-Working-Flächen, kleinere Büroeinheiten werden wieder stärker nachgefragt als Großraumlösungen“, so Unternehmenssprecherin Martina Faßbender.

Für die eigene Belegschaft würden derzeit Konzepte für die Zeit nach Corona entwickelt. Dazu würden gerade die Ergebnisse einer Befragung aller Mitarbeiter ausgewertet. Man sei dazu im Dialog mit den Mitbestimmungsgremien.

Die betroffenen Arbeitnehmer haben eine differenzierte Sichtweise

Wie die Mitarbeiter zum Heimarbeitsplatz stehen, hat die VersicherungsJournal-Redaktion erfragt. Ende März waren fast zwei Drittel der an einer Kurzumfrage teilnehmenden Leser im Homeoffice tätig (1.4.2020).

Ende April haben die Heimarbeiter in einer weiteren Kurzumfrage angegeben, ob beziehungsweise wie sie sich die Rückkehr ins reguläre Büro vorstellen.

Fast die Hälfte sagte „es eilt nicht“ und gut ein Fünftel wollte gar nicht zurück. Ein weiteres Fünftel zog es „so schnell wie möglich“ und ein Zehntel „sobald die Schule/Kita wieder öffnet“ zurück in den Betrieb (29.4.2020).