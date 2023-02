Hohe Beiträge machen Versicherungsberatung dringend erforderlich

3.2.2023 – Verbraucher und Unternehmen kämpfen mit einer Kostenexplosion. Daher sollten sie ihren Versicherungsschutz optimieren. Und notfalls einen Marktvergleich machen, hieß es gestern auf einer Fachtagung. Die Bedrohung durch US-Digitalgiganten sei nicht vom Tisch. Die Branche muss zudem ihre Leistungen gegen den Klimaschutz besser kommunizieren.

Angesichts inflationsbedingter extremer Prämiensteigerungen rät der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Privathaushalten und Mittelständler, sich aktuell umfassend beraten zu lassen.

„Jetzt ist die Zeit, den Versicherungsschutz zu optimieren und sich beraten zu lassen“, sagte GDV-Präsident Dr. Nobert Rollinger am Donnerstag am Rande des „SZ-Versicherungstages 2023“. Durch die Inflation werden Versicherungen vielfach um einen zweistelligen Prozentsatz teurer.

Nicht ab ersten Euro versichern

So könnte die Selbstbeteiligung erhöht werden. Dass gilt grundsätzlich für Unternehmen, aber auch für Privathaushalte, etwa in der Kfz- oder Wohngebäudeversicherung. Rollinger: „Es ist oft nicht notwendig, den Schaden vom ersten Euro an zu versichern.“

Natürlich müssten sich die Kunden eine höhere Selbstbeteiligung im Schadenfall auch leisten können. Daher sei eine Beratung nun umso wichtiger. Größere Mittelständler mit einem umfangreichen Versicherungsportfolio könnten zudem auch über den Markt vergleichen und sich an einen Versicherungsmakler wenden.

Bürgerrente soll aktiv beraten werden

Norbert Rollinger (Bild: Schmidt-Kasparek)

Für die neue, vom GDV vorgeschlagene staatlich geförderte Bürgerrente (VersicherungsJournal 27.1.2023) geht Rollinger davon aus, dass sie wie die bisherige Riester-Rente aktiv beraten werden muss. Das einfach aufgebaute Produkt soll aber auch digital vermittelt werden. „Die Versicherer haben alle ein Omnikanal-Angebot, daher können sie die Bürgerrente auch auf die Homepage stellen.“

So könnten digitalorientierte Kunden die neue staatlich geförderte Vorsorge auch selbst abschließen. „Das wird aber nur ein kleiner Prozentsatz machen“, glaubt Rollinger.

Hinsichtlich des Ergebnisses der Gespräche über die neue staatlich geförderte Altersvorsorge in der „Fokusgruppe private Altersvorsorge“, die die Regierung eingesetzt hat (1.12.2022), zeigte sich der GDV-Präsident optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass es ein Ergebnis gibt, denn so kann die zusätzliche private Altersvorsorge nicht bleiben.“ Rollinger rechnet mit einem Kompromissvorschlag, bei dem die private Versicherungswirtschaft eine deutliche Rolle spielt.

US-Giganten bleiben Bedrohung

Experten für digitale Versicherungen gehen davon aus, dass große Tech-Unternehmen wie Amazon oder Google in naher Zukunft selbst Versicherungen anbieten werden. „Diese Unternehmen haben extrem gute Kundenschnittstellen“, sagte Claudia Tuchscherer, Vorständin der, ADAC Autoversicherung AG. „Sie brauchen nur ein Team, das die rechtliche Seite der Versicherung bearbeitet“.

„Wenn ich Amazon oder Google wäre würde ich es immer wieder versuchen“, sagte Stephanie Peterson, Vorständin der Axa Versicherung AG. Geld hätten die US-Tech-Unternehmen für Fehlversuche genügend. Auch Detlef Frank, Vorstand der Huk24 AG, sieht die Gefahr der Konkurrenz durch die Digitalriesen. „Wir müssen uns als Konzern und Branche auf diesen Moment vorbereiten“, warnte der Manager.

Leistungen für Klimaschutz deutlich machen

Carsten Schildknecht (Bild: Schmidt-Kasparek)

Der Kampf gegen den Klimawandel sollte für die Versicherungsbranche zum integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie werden. Dazu forderten der GDV-Präsident Rollinger und Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, in ihren Vorträgen vor den rund 150 Teilnehmer der Konferenz vehement auf.

Die Leistungen, die Versicherer für den Klimaschutz erbringen können, müssten aber viel deutlicher kommuniziert werden. Laut einer Umfrage, die Rollinger vorstellte, können 82 Prozent der Bundesbürger mit dem Begriff Nachhaltigkeit „etwas anfangen“ und 70 Prozent sei Nachhaltigkeit „persönlich wichtig“. Doch nur sieben Prozent der Befragten würden Aktivitäten der Versicherer zum Thema Nachhaltigkeit kennen.

Abfrage der ESG-Präferenzen nur mangelhaft

Dabei erfüllten allein bei der Zurich 80 Prozent aller 2022 neu verkauften Fondspolicen die ESG-Kriterien. Schildknecht verwies aber darauf, dass die Fondsmanager heute immer wieder prüfen müssten, ob die Fonds noch nachhaltig seien. „Die Taxonomie-Verordnung ist dynamisch“, erläuterte der Manager.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die pflichtmäßig vorgeschriebene Abfrage der Kunden nach ihren ESG-Präferenzen angeblich von zwei Dritteln aller Vermittler in Deutschland nicht durchgeführt wird. „Dabei ist das eine hochwertige Beratung, die man honorieren sollte“, sagte Dr. Carsten Zielke von der Zielke Research Consult GmbH.