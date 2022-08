Höhere Zinsen schüren Stornoangst bei Lebensversicherern

31.8.2022 – Steigende Zinsen und die Inflation werden die deutschen Lebensversicherer wohl deutlich belasten. Zwar gibt durch die höheren Zinsen eine deutliche Entlastung bei der Sicherheit der Unternehmen. Doch nun droht ein Liquiditätsengpass. Gleichzeitig kämpft die Versicherungsaufsicht gegen „unangemessene“ Kosten bei Fondspolicen. Einen Provisionsdeckel darf sie aber nicht verhängen.

Die negative Prognose fällt eher verhalten aus. Eigentlich haben die Lebensversicherer mit ihrem aktuellen Produktangebot alles richtig gemacht. Die Kunden können bei fondsgebundenen Policen die Chancen des Kapitalmarktes nutzen.

Allein: Künftig wird es einen erhöhten Beratungsaufwand geben, weil man durch die Inflation noch mehr sparen muss. „Inflation erzeugt Beratungsbedarf, aber auch die Vertriebschancen“, so die Videobotschaft von Dr. Guido Bader, dem Vorstandsvorsitzenden der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., gestern auf der Tagung „Strategiemeeting Lebensversicherung 2022“ des Handelsblatt-Verlags.

Geldanlagen werden attraktiver

Doch einzelne Versicherer könnten nun aus der Sicherheitsmisere in eine Liquiditätsklemme geraten. So könnten stille Lasten – die durch die steigenden Zinsen unter dem Strich die gesamte Branche ausweist – aufgelöst werden müssen, wenn der Versicherer die festverzinslichen Wertpapiere nicht bis zur Fälligkeit halten kann.

Bader spricht von einem „kurz- und mittelfristig“ erhöhten HGB-Druck. Gleichzeitig können die Versicherer ihre endfälligen Garantien kaum erhöhen. Und die Überschussbeteiligungen werden höchsten auf lange Sicht steigen.

Dem steht aber ein Revival von Sparbüchern und kurzfristigen Geldanlagen gegenüber. Bader geht daher zumindest von einem „Einbruch“ bei Einmalbeitragsprodukten aus, denn ihre Attraktivität sei nicht mehr gegeben.

Mehr Kunden werden ihre Policen stornieren

Auch Dr. Claudius Vievers, Vorstandsvorsitzender der Athora Lebensversicherung AG, rechnet künftig damit, dass mehr Kunden ihre Policen stornieren werden. „Das bisschen höher verzinsliche Neuanlage kann hier nicht helfen. Die Überschüsse der Lebensversicherer steigen damit nicht schnell.“

Selbst hat sich Athora, die klassische Lebensversicherungs-Bestände verwaltet, durch ein dynamisches Hedging gegen steigende Zinsen abgesichert. Daher würde sich bei Athora erst ein Storno lohnen, wenn Bundesanleihen eine Verzinsung von fünf Prozent erreichten.

Auf Massenkündigungen vorbereiten

Deutlich kritischer sieht hingegen Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), die aktuelle Entwicklung der Lebensversicherer. Nun komme dem Liquiditätsmanagement eine besondere Bedeutung zu, betonte er in seinem Videostatement.

Er warnte die Assekuranzen davor, das Thema Storno außer Acht zu lassen. „Denn durch die steigenden Zinsen werden alternative Anlageformen wieder attraktiver“, so Grund.

„Kündigen viele Kundinnen und Kunden auf einmal, kann sich das kritisch auf die Liquidität der Unternehmen auswirken.“ Bislang gebe es hierfür aber noch keine Anzeichen. Trotzdem verlangt der Aufseher, dass sich die Unternehmen schon jetzt auf „vermehrte Storni, rückläufiges Neugeschäft, erhöhte Beitragsfreistellungen“ vorbereiten.

Zudem könnte auch die Inflation zu einem aufsichtsrechtlichen Problem werden. So würde die Altersvorsorge bei weiterhin niedrigen Zinsen an Wert verliert. Grund: „Ein Versicherungsprodukt muss aber seine gesamte Lebensdauer den Bedürfnissen des Zielmarktes entsprechen. Daher könnten nun „unangemessene“ Kosten für fondsgebundene Lebensversicherungen noch deutlicher in den Fokus der Bafin geraten.

Kampf der den vertrieblichen Fehlanreizen

Erneut – wie schon in einer Veröffentlichung des Bafin-Journals – verwies Grund darauf, dass die Versicherer alle Kosten kennen müssen, damit sie diese im Produktentwicklungs-Prozess berücksichtigen können (VersicherungsJournal 21.03.2022).

„Das betrifft in der fondsgebundenen Lebensversicherung auch Rückvergütungen, die von den Fondsgesellschaften direkt an Vertriebspartner der Versicherer gezahlt werden. Zusätzlich zur vom Lebensversicherer selbst gezahlten Vertriebsvergütung.“

Zwar gebe es für die Höhe der Kostenbelastung keine starren gesetzlichen Vorgaben. Doch die Wohlverhaltenspflichten verlangten aber, dass die Lebensversicherer bei der Gestaltung ihrer Produkte im Produktfreigabe-Verfahren auf ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis achten müssen.

Grund: „Hohe Vertriebsvergütung können zu Fehlanreizen am Point-of-Sale führen. Sie können also einer ergebnisoffenen Information und Beratung der Versicherungsnehmer im Wege stehen.“ Was die Bafin in der Branche an Fehlentwicklungen festgestellt hat, soll in der zweiten Dezemberhälfte veröffentlicht werden.

Kein Provisionsrichtwert

Einen sogenannten Provisionsrichtwert dürfte es aber nicht mehr geben (20.05.2022). Das machte Dr. Florian Toncar, MdB und Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Bundesministerium der Finanzen (BMF), in einer Videobotschaft deutlich.

„Einen solchen Deckel müsste der Gesetzgeber einführen“, so Toncar. Die Bafin werde daher ein Rundschreiben veröffentlichen, mit dem die „klare Verwaltungspraxis“ des § 48a VAG, in dem es um Vertriebsvergütung und Vermeidung von Interessenkonflikten gehe, geregelt werde. Preispolitik dürfe die Bafin nicht betreiben.

Sehr entspannt hat sich laut Finanzaufsicht die Sicherheit der Lebensversicherer entwickelt. Das im ersten Halbjahr gestiegene Zinsniveau habe sich positiv auf die Solvenzquoten ausgewirkt. Grund: „Erstmals haben wir zum 30.6. kein Unternehmen dabei gehabt, dass untergedeckt ist, auch nicht ohne Übergangsmaßnahmen.“