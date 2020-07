Hausrat: Diese Anbieter empfehlen Makler (nicht) weiter

13.7.2020 – Der Haftpflichtkasse und der Dema bringen unabhängige Vermittler laut der „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Hausratversicherung entgegen. Der niedrigste Wert steht für die Gothaer zu Buche.

WERBUNG

In der Hausratversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 2.7.2020). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“.

Grundlagen und Methodik der Studie

Diese wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Grundlage der Studie ist eine im März unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage.

Die Größe der Nettostichprobe wird mit 308 unabhängigen Vermittlern angegeben. Der Anteil der Männer unter den Befragten lag bei 93 Prozent, der Frauenanteil bei sieben Prozent. Sie haben im Schnitt 25,7 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,2 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Untersuchung unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Produktanbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Auch in dieser Rangliste schneidet die Haftpflichtkasse am besten ab. Das Unternehmen aus Roßdorf ist nur einer von zwei Anbietern komplett ohne Kritiker. Da mehr als vier von fünf Vermittlern zu den Fürsprechern zählen, wird in der Studiendokumentation ein NPS-Wert von 82 ausgewiesen.

Dema und K&M hinter der Haftpflichtkasse

In einem engen Rennen um den Silberrang behielt die Dema Versicherungsmakler AG die Nase vorne. Sie hatte beim Geschäftsanteil die Top Ten nur knapp verfehlt. Da auch bei der Dema der Detraktorenanteil bei null liegt, bedeutet der gut zwei Drittel große Fürsprecheranteil einen NPS von 69. Der Anbieter landete auch in der Sparte Wohngebäude weit vorne hinsichtlich der Weiterempfehlungen (6.7.2020).

Nur wenige Punkte hinter der Dema liegt im Bereich Hausrat die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M). Drei Vierteln an Promotoren stand ein Fünfzehntel an Detraktoren gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS von knapp 67.

Position vier belegt der NV-Versicherungen VVaG. Mehr als sechs von zehn Vermittlern zählen zu den Fürsprechern, aber nur etwa jeder Elfte zu den Kritikern. Daraus ergibt sich ein Net Promotor Score von 52.

Die Anbieter mit den niedrigsten Werten

Der niedrigste NPS-Wert der Anbieter mit mindestens 15 Bewertungen steht für die Gothaer Allgemeine Versicherung AG zu Buche. Mit über 40 Prozent ist bei keinem anderen Anbieter ein höherer Anteil den Detraktoren zuzurechnen. Da nur rund jeder Sechste zu den Promotoren zählt, ergibt sich ein Net Promotor Score von fast minus 23.

Ebenfalls mehr Kritiker (ein Drittel) als Fürsprecher (ein Viertel) hat die Generali Deutschland Versicherung AG zu verzeichnen. Diese ist aus den fusionierten Unternehmen Generali Versicherung AG und Aachenmünchener Versicherung AG (11.10.2019) hervorgegangen. Der NPS liegt bei etwa minus sieben. Dritter Anbieter mit mehr Detraktoren (gut ein Viertel) als Promotoren (gut ein Fünftel) ist die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Auffällig ist, dass die drei vorgenannten Unternehmen nicht zu denjenigen mit hohen Geschäftsanteilen im unabhängigen Vermittlermarkt gehören. Hier scheint ein direkter Zusammenhang zwischen der fehlenden Weiterempfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen nicht auszuschließen zu sein.

Die Schwächen der Schlusslichter

Weitere Anhaltspunkte für die sehr stark voneinander abweichenden NPS-Werte zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität. So finden sich die drei Anbieter mit mehr Kritikern als Fürsprechern auch in der Gesamtzufriedenheits-Wertung nur auf den hinteren Plätzen wieder.

Schlusslicht ist auch hier die Gothaer – mit 18 Punkten Rückstand auf die Spitze. Die Kölner gehören in sieben der zwölf abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei schlechtesten Gesellschaften. In Sachen Schadenregulierung, Neugeschäftsabwicklung, Angebotsrechner sowie zentrale Vertriebsunterstützung schnitten sogar alle Wettbewerber besser ab.

Im wichtigsten Kriterium Produktqualität ist der führende Anbieter nur neun Punkte entfernt. Hinsichtlich der Vertriebsunterstützung sind es satte 28 Punkte.

Großer Rückstand zu Topgesellschaften in den wichtigsten Kriterien

Kaum zufriedener sind die Makler mit der Generali. In vier der sechs wichtigsten Kriterien (Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Tarifflexibilität und Image) zählen die Vermittler das Unternehmen zu den drei schlechtesten Anbietern. Die Spitze ist in allen Bereichen mehr als zehn Punkte entfernt, im schlechtesten Fall sogar 24 Punkte.

Einen nur leicht höheren Zufriedenheitswert hat die R+V zu verzeichnen. Im wichtigsten Kriterium Produktqualität kommen die Wiesbadener nicht über den zweitschlechtesten Wert hinaus. In allen anderen Segmenten reicht es bestenfalls nur für eine untere Mittelfeldplatzierung. Bis zu 22 Punkte beträgt der Rückstand zur Topgesellschaft.

Die Stärken der Spitzenreiter

Wie beim Geschäftsanteil und in Sachen Weiterempfehlung liegt die Haftpflichtkasse auch in der Zufriedenheitswertung in Front. Als einzige Schwäche stellte sich nur die mittelmäßige dezentrale Vertriebsunterstützung heraus. Ansonsten erhielten die Roßdorfer in fast allen anderen Bereichen die Spitzenbewertung.

Vier Mal zu den Top-Drei-Anbietern zählt die Dema. Hinsichtlich der dezentralen Vertriebsunterstützung ließ das Unternehmen sogar die Haftpflichtkasse hinter sich. In den meisten anderen Merkmalen liegt das Unternehmen in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Größere Rückstände waren nur beim Image und der Courtageausgestaltung zu beobachten.

Die 663-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.