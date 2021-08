Hälfte der Deutschen fürchtet Hackerangriff auf persönliche Daten

6.8.2021 – Yougov hat in einer Umfrage ermittelt, worüber sich Menschen im Alltag besonders große Sorgen machen, wenn es um die Sicherheit der eigenen Daten geht. Hackerangriffe auf soziale Netzwerke und das Onlinebanking stehen mit 52 Prozent auf Platz eins. Für Wohnungseinbrüche entschieden sich nur 34 Prozent. Nur 36 Prozent halten Spam-Mails für ein Sicherheitsrisiko.

Welche Sorgen die Deutschen aktuell am meisten umtreiben, wenn es um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten geht, wollte die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des E-Mail-Anbieters GMX GmbH, ein Tochterunternehmen der 1&1 Mail & Media GmbH, wissen.

Dazu wurden Anfang Juni 2.034 Personen online befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind nach Angaben des Meinungsforschungs-Instituts repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mehr als die Hälfte sorgt sich um Hackerangriffe

Auf Platz eins der Ängste stehen mit 52 Prozent Hackerangriffe auf die wichtigsten Onlinekonten wie E-Mail, soziale Netzwerke oder Banking. Auf Platz zwei folgt mit 49 Prozent ein Betrug beim Onlineshopping und auf Platz drei mit 44 Prozent der Verlust von Giro- oder Kreditkarte.

Auch die Gefahr, die Kontrolle über persönliche Daten im Netz zu verlieren (43 Prozent), oder ein Verlust digitaler Daten durch Viren oder technische Defekte (41 Prozent) ängstigt. Ebenso der Diebstahl technischer Geräte wie Computer oder Handy (34 Prozent).

Letzteres steht auf einer Stufe mit einem Wohnungseinbruch (34 Prozent). Deutlich geringer ist mit 20 Prozent die Zahl derer, die den Verlust von Dokumenten und Fotos bei einem Brand (32 Prozent) am meisten fürchten. Auch der Diebstahl von Post aus dem Briefkasten (20 Prozent) wird als weniger gravierend angesehen. Lediglich jeder Zehnte macht sich keine Sorgen um seine Daten.

Sichere Passwörter sind häufigste Sicherheitsvorkehrung

Die häufigsten Sicherheitsvorkehrungen sind sichere Passwörter (56 Prozent), ein sorgfältiger Umgang mit E-Mails (55 Prozent) sowie Virenscanner und Firewalls (54 Prozent). Bei der Preisgabe von persönlichen Angaben in Onlineprofilen auf sozialen Netzwerken halten sich 42 Prozent zurück.

Nur 37 Prozent sichern wichtige Onlinekonten mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und nur 32 Prozent führen regelmäßige Daten-Backups durch. „Größtenteils sorglos zeigen sich die Befragten beim Umgang mit Smartphone-Apps“, berichten die Studienautoren. Nur etwa jeder Vierte überprüfe den Zugriff der Apps auf sein persönliches Profil (27 Prozent).

Viele können Spam-E-Mails nicht von echten Newslettern unterscheiden

Das Mitlesen von E-Mail-Inhalten durch unberechtigte Dritte lässt sich durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausschließen. Allerdings nutzen nur 21 Prozent diese Technik, ergab die Umfrage.

Die Gefährlichkeit von Spam-E-Mails werde unterschätzt, betonen die Marktforscher. Nur 36 Prozent der Deutschen sehen nach ihren Angaben darin ein Sicherheitsrisiko. Jeder Vierte hat Schwierigkeiten, Spam-E-Mails von echten Newslettern oder ernster Korrespondenz zu unterscheiden (24 Prozent).

Gefährliche Unwissenheit: Fast jeder Zehnte antwortet auf Spam-E-Mails

Zudem fehle es an Wissen, um sich effektiv vor Schadmails zu schützen, die der Spamfilter des Providers nicht entdeckt hat, heißt es weiter.

So würden Spam-Mails von 50 Prozent der Befragten einfach gelöscht. Besser sei es, Spam-Nachrichten als solche zu markieren oder in den Spam-Ordner des E-Mail-Postfachs zu verschieben. Auf diese Weise würden die Spam-Filter des Providers trainiert. Allerdings gehen nur 21 Prozent der Befragten so vor.

Besonders gefährlich: Laut der Umfrage versucht fast jeder Zehnte, Spam über den meist in einer Schadmail integrierten „Unsubscribe“-Link oder durch Beantworten abzubestellen (acht Prozent). „Auf diese Weise erfährt der Internet-Kriminelle, dass das Postfach aktiv ist. Damit steigt das Risiko auf weitere Spam-Mails und zugleich die Gefahr des Datenmissbrauchs“, warnen die Autoren.