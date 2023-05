Guidewire-Studie: Versicherer beinahe doppelt so beliebt wie im Vorjahr

15.5.2023 – In einer Untersuchung mit 4.135 Beteiligten in vier Ländern wurde untersucht, welchen Blick Kunden auf ihre Versicherer haben. In Deutschland hat sich das positive Image von 20 Prozent im Vorjahr auf 37 Prozent verbessert. Wesentlich mehr Befragte als zuvor finden Versicherungen allerdings lästig. Außerdem: Auf eine Reise- oder Fahrradversicherung würden die Deutschen am ehesten verzichten.

Wie ist die Sichtweise der Deutschen auf Versicherer? Scheinbar zunehmend positiv. Das zeigt eine europäische Studie der Guidewire Software Inc., einem Plattform-Anbieter für Schaden- und Unfallversicherer.

Für die Untersuchung wurden 4.135 Personen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien befragt. Die Befragung von Personen über 18 Jahre, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate eine Versicherung (beispielsweise Hausrat oder Kfz) erneut oder abgeschlossen hatten, fand im Februar dieses Jahres online statt.

Die Meinung zu Versicherern verändert sich zunehmend positiv

Laut der Studie hat sich das Image der Versicherer in Deutschland positiv entwickelt. Während in der Vorjahresuntersuchung nur 20 Prozent der Befragten angaben, sich von ihrem Versicherer verstanden zu fühlen, lag dieser Wert bei der aktuellen Umfrage bei 37 Prozent. Damit hat sich der Wert beinahe verdoppelt.

Zudem gaben nur fünf Prozent der Teilnehmer an, dass Versicherer für ihren Lebensstil irrelevant seien. 32 Prozent der Befragten sagten allerdings, dass Versicherungen zwar notwendig, aber lästig seien. Damit hat sich dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr erhöht (2022 waren es 19 Prozent).

Die Meinung: „Sie verkaufen überteuerte Produkte und zahlen einen Anspruch nur ungern aus“ haben 15 Prozent. Im Vergleich zu 2021 vier Prozentpunkte weniger (VersicherungsJournal 14.6.2021). Im vergangenen Jahr wiederum waren nur 14 Prozent dieser Meinung.

Auf welche Versicherungen die Deutschen am ehesten verzichten würden

Wegen der Sorgen um die anhaltende Inflation stehen Versicherungen auf dem Prüfstand. Dabei würde am ehesten auf die Reiseversicherung verzichtet werden. 40 Prozent gaben an, diese bei geldlichen Engpässen am ehesten zu kündigen. Darauf folgt die Fahrradversicherung, die von 32 Prozent der Befragten als am ehesten verzichtbar genannt wurde.

Diese Versicherungen würden am ehesten gekündigt. (Bild: Guidewire)

21 Prozent würden ihre Hausrat-Versicherung abstoßen, um die Lebenshaltungs-Kosten zu decken. Selbst bei finanziellen Schwierigkeiten keine Versicherung kündigen zu wollen gaben immerhin zwölf Prozent der Teilnehmer an.

Die gesamte Studie ist hier herunterladbar (PDF 536 KB).