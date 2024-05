Grundfähigkeitsschutz: An diese Anbieter liefern Makler das meiste Geschäft

10.5.2024 – Die Canada Life erzielt in der Grundfähigkeitsversicherung den mit Abstand größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen dicht beieinander die Nürnberger und die Allianz. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2024“.

Die Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung) wird im unabhängigen Vermittlermarkt immer wichtiger. So gaben mehr als zwei Drittel der zweite Makler und Mehrfachvertreter an, in diesem Geschäftsfeld in den kommenden Jahren einen „viel besseren“ oder zumindest „eher besseren“ Umsatztrend zu erwarten.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) kommt in dieser Hinsicht nur auf einen Anteil von etwas über der Hälfte. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2024“ (VersicherungsJournal 3.5.2024).

Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine im März unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 386 Personen angegeben.

Rund 89 Prozent der Befragten waren männlich, etwa elf Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 26,5 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,2 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde sowohl in der BU- (5.5.2023) als auch in der GF-Versicherung angewandt.

Canada Life vor Nürnberger vor Allianz

Im letztgenannten Produktfeld setzte sich ein weiteres Mal (26.5.2023, 27.5.2022, 12.5.2021, 15.4.2020) die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, gegen die Wettbewerber durch. Allerdings schmolz der Vorsprung auf die ärgsten Verfolger von fast 50 auf nur noch 20 Punkte zusammen.

In einem engen Rennen um den Silberrang behielt die Nürnberger Lebensversicherung AG die Oberhand über die Allianz Lebensversicherungs-AG, wenn auch nur hauchdünn mit 0,3 Zählern Vorsprung.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, (von acht auf vier) vor der unverändert an fünfter Stelle liegenden Dortmunder Lebensversicherung AG. Beide Akteure kommen auf einen in etwa drei Viertel so großen Geschäftsanteil wie der Spitzenreiter.

Nach unten zeigte die Kurve auch bei der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (von vier auf sechs), der Baloise Lebensversicherung AG Deutschland (von sechs auf sieben), der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (von sieben auf acht) sowie der BL die Bayerische Lebensversicherung AG (von neun auf zehn).

Die Letztgenannte war die einzige mit punktemäßigen Einbußen. Alle anderen gewannen hinzu und verkürzten den Rückstand auf die Canada Life. Dies gilt auch für die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die sich von elf auf neun nach oben schob.

Zahlreiche Vergleiche von Grundfähigkeitsversicherungen

Auch bei den Partnermaklern der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat die Canada Life das größte Gewicht bei Neuabschlüssen in diesem Geschäftsfeld (21.3.2024).

Die GF-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet. Zuletzt waren das neben Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (5.4.2024) auch die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (1.3.2024), die Franke und Bornberg GmbH (21.9.2023) und die Morgen & Morgen GmbH (22.3.2023).