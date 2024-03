Große Lebensversicherer schütten tendenziell mehr aus

1.3.2024 – Trotz des Auf und teilweise Ab an den Zinsmärkten haben die Lebensversicherer ihre Überschuss-Deklaration 2024 deutlicher angehoben im Vorjahr. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich mit dem Zinsanstieg die hohen Bewertungsreserven in stille Lasten von rund neun Prozent der Kapitalanlage umgekehrt haben. An der 22. Assekurata-Marktstudie nahmen wiederum 43 Gesellschaften teil.

WERBUNG

„Die gestiegenen Zinsen wecken auf Kundenseite Hoffnung auf eine höhere Überschussbeteiligung. (...) Vor allem Verträge mit einem niedrigen Rechnungszins würden von einem Anstieg der Deklarationen profitieren. Diese Verträge haben unter den Niedrigzinsen und den notwendigen Zuführungen zur Zinszusatzreserve (ZZR) besonders gelitten und an Attraktivität verloren. (...)

Finanziell ausreichend abgesicherte Garantien und steigende Überschussbeteiligung sind wichtige Botschaften für den Vertrieb, insbesondere im Einmalbeitragsgeschäft, da die Konditionen von Wettbewerbsprodukten aus dem Bankenumfeld deutlich gestiegen sind.“

Das schreibt Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, in der „Assekurata-Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2024“.

Überschussstudie 2024: Zinsen und Kosten (Bild: Assekurata)

Kein Lebensversicherer hat die laufende Verzinsung gesenkt

Reiner Will (Bild: Guido Schiefer)

Bezogen auf die untersuchten Gesellschaften wird im Neugeschäft für klassische private Rentenversicherungen im Durchschnitt eine laufende Verzinsung von 2,46 (2,26) Prozent auf das Deckungskapital gewährt. Bei den Bestandstarifen mit Garantiezins 1,25 Prozent stieg die laufende Verzinsung um 30 Basispunkte auf 2,42 Prozent.

27 Unternehmen hoben sie an – am stärksten die Proxalto Lebensversicherung AG (+1,10 Prozentpunkte) sowie die beiden Lebensversicherer des Provinzial-Konzerns (jeweils 1,0 Prozentpunkte).

Neun Versicherer hielten ihre Deklaration konstant, darunter auch der Debeka Lebensversicherungsverein a.G., die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG. Deren laufende Verzinsungen liegen am unteren Ende. Absenkungen gab es keine.

Über alle klassischen Produktarten und Generationen nahm die laufende Verzinsung 2024 auf 2,77 (2,61) Prozent des Deckungskapitals zu. Größere Versicherer schütteten tendenziell etwas mehr aus, was sich im größengewichteten Durchschnitt von 2,88 (2,73) Prozent ausdrückt.

Keine Bewertungsreserven mehr

Für den Mustervertrag einer privaten Rentenversicherung erreicht die deklarierte Gesamtverzinsung des Deckungskapitals (laufende Überschüsse plus Schlussüberschusskomponenten) im Branchenschnitt 3,12 (2,83) Prozent.

„Im Gegensatz zu früheren Jahren kommt bei den meisten Anbietern zum Vertragsende allerdings keine weitere Beteiligung an den Bewertungsreserven mehr hinzu“, so Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata.

Hier wirkten sich die stillen Lasten der Zinsanlagen in den Büchern der Lebensversicherer unmittelbar aus, wodurch häufig keine zu verteilenden Bewertungsreserven mehr vorhanden seien.

Die klassische Lebensversicherung mit einer hundertprozentigen Bruttobeitragsgarantie und einem Höchstrechnungszins von maximal 0,25 Prozent wird im Neugeschäft als Kapitalleben nur noch von 13 (14) Gesellschaften angeboten. Bei der Privatrente sind es 13, bei der Riesterrente vier und bei der Basisrente vier (fünf) Anbieter.

Überschussstudie 2024: Zinsen nach Vertragsart und Rechnungszins (Bild: Assekurata).

Zum Vergrößern Bild klicken.

An der Untersuchung haben sich 43 (43) Gesellschaften mit einem Marktanteil von 68 (70) Prozent beteiligt. Der Teilnehmerkreis war unverändert.

Doch noch hohe Bruttobeitragsgarantie

Lars Heermann (Bild: Guido Schiefer)

Die mit geringeren und weniger Garantieelementen ausgestatteten Tarife der Neuen Klassik kommen auf eine laufende Verzinsung von durchschnittlich 2,58 (2,19) Prozent und eine Gesamtverzinsung von 3,31 (2,89) Prozent. Hier fallen nach Angaben von Assekurata die Effektivkosten etwas höher aus.

Bis auf Hansemerkur Lebensversicherung AG, SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und Ideal Lebensversicherung a.G. haben alle untersuchten Anbieter der Neuen Klassik die laufende Verzinsung für 2024 teilweise deutlich angehoben.

Keine Gesellschaft hat die Deklaration gesenkt.

Im Durchschnitt gewähren diese Tarife eine reduzierte Bruttobeitragsgarantie von etwa 90 Prozent. Nur noch die Europa Lebensversicherung AG gibt eine vollständige Bruttobeitragsgarantie.

Im Wettbewerb mit Banken

Nach Untersuchung von Assekurata haben die Lebensversicherer für das kürzer laufende Einmalbeitragsgeschäft stärker auf die gestiegenen Zinsen reagiert. Fast alle gewährten bei Renten gegen Einmalbeitrag mit einer 12-jährigen Aufschubzeit mittlerweile dieselbe laufende Überschussbeteiligung wie bei längerfristigen Renten gegen wiederkehrenden Beitrag.

„Der Zinsanstieg wirkt sich bei Einmalbeitragspolicen aktuell noch stärker aus als bei Versicherungen gegen laufenden Beitrag“, erläutert Heermann. Offenbar versuchten die Lebensversicherer im Zinswettbewerb gegenüber Banken weiterhin zu bestehen.

Die „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2024: Deklaration unter kontrollierter Offensive“ umfasst mehr als 150 Seiten und kostet netto ab 2.169 Euro. Sie kann unter diesem Link bestellt werden.