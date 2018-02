GroKo: Doppelverbeitragung halbieren und Riester straffen

5.2.2018 – Im Deutschen Bundestag ist über die Problematik der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der gesetzlichen Krankenversicherung debattiert worden. Sprecher aller im Bundestag vertretenen Parteien kritisierten die jetzige Regelung und den Vertrauensbruch durch die Einbeziehung von Altverträgen. Nach Informationen des Handelsblatts soll versucht werden, die Riester-Rente zu verschlanken.

In der Schlussphase der Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Neuauflage der Großen Koalition (GroKo) zwischen CDU/CSU und SPD hat es viel Bewegung gegeben. Anstoß hierfür war unter anderem die von der Links-Fraktion erneut initiierte Debatte im Deutschen Bundestag über die Problematik der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten.

Über fünf Milliarden Euro an jährlichen Beitragsausfällen

Eine völlige Abschaffung der Doppelverbeitragung in der Kranken- und Pflegeversicherung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wäre teuer. Redner von Union und SPD wiesen darauf hin, dass von der GKV über fünf Milliarden Euro an jährlichen Beitragsausfällen zu tragen wären.

Man könne allerdings darüber nachdenken, im Nachhinein nur den halben Beitragssatz zu erheben, was 2,6 Milliarden Euro an Beitragsausfällen bedeuten würde. Nachdenken will die Politik auch darüber, wie man zu Entschädigungen für den 2003 gebrochenen Vertrauensschutz für Altverträge kommen könnte.

Breite Kritik im Bundestag

Sprecher aller im Bundestag vertretenen Parteien kritisierten die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der GKV und den damals begangenen Vertrauensbruch durch die Einbeziehung von Altverträgen. Damals waren die Kassen der GKV und der Rentenversicherung leer, so dass die damalige rot-grüne Bundesregierung mit Unterstützung der Union nach Abhilfe schaute.

Der SPD-Politiker Ralf Kapschack sagte: „Ich verstehe, dass das viele nicht verstehen – was ich verstehe.“ Mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz habe man zwar die Riester-Rente in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) von der Doppelverbeitragung befreit und die Arbeitgeber zur Weiterleitung von 15 Prozent der eingesparten Sozialabgaben verpflichtet, aber ausreichend sei das alles nicht.

Ich verstehe, dass das viele nicht verstehen – was ich verstehe. Ralf Kapschack, SPD

„Wir müssen da noch mal ran“, sagte Kapschack. Die SPD trete dafür ein, nur noch den halben Beitragssatz einzubehalten. Dann hätten die Betriebsrentner mehr Geld im Portemonnaie. Es gelte dann, eine Lösung zu finden, damit nicht alle GKV-Versicherte mehr Beitrag bezahlen müssten. Auch um die Altverträge müsse man sich kümmern.

Vertrauensschutz wiederherstellen

Sprecher der Union betonten zwar, dass auch Rentner je nach ihrer Leistungskraft in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner (KVdR) einzahlen müssten. Bei einer Halbierung oder völligen Abschaffung der Doppelverbeitragung drohten Beitragserhöhungen oder Leistungskürzungen.

Aber auch in der Union wird Handlungsbedarf gesehen. Dr. Roy Kühne (CDU) sagte, man lehne zwar den Antrag der Linken ab, man müsse aber neu nachdenken. Vor allem müsse es um die Wiederherstellung des Vertrauensschutzes gehen.

Kommt ein schlankes kostengünstiges Riester-Produkt?

Unter Berufung auf Verhandlungskreise der GroKo berichtete das Handelsblatt, dass man gemeinsame Gespräche mit der Versicherungswirtschaft über ein einheitliches Riester-Produkt führen wolle. Es gelte, möglichst zügig ein „attraktives standardisiertes Riester-Produkt“ zu entwickeln, werden die Kreise in dem Bericht zitiert.

Der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Dr. Wolfgang Weiler, hatte sich vergangene Woche auf der Jahrespressekonferenz des Verbandes in Berlin (VersicherungsJournal 1.2.2018, 31.1.2018) für eine Überarbeitung der als viel zu bürokratisch empfundenen Riester-Regulierung ausgesprochen und Mithilfe angeboten.

Mit einem schlankeren Riester-Produkt könnten auch die oft als überhöht empfundenen Kosten reduziert werden. Fix ist jedoch noch nichts, zumal das letzte Wort für eine Große Koalition die SPD-Parteibasis hat.