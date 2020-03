Grob fahrlässiger Blick zur Rückbank

10.3.2020 – Fährt der Führer eines Kraftfahrzeugs auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf, weil er sich nach seinem auf der Rückbank sitzenden Kind umgedreht hat, handelt er grob fahrlässig. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit einem gestern veröffentlichten nicht anfechtbaren Urteil vom 12. Februar 2020 entschieden (2 U 43/19).

Der Entscheidung lag der Fall eines Mannes zugrunde, der mit einem Mietwagen auf einer Bundesautobahn unterwegs war. Wegen stockenden Verkehrs leitete er bei 50 bis 60 km/h ein Überholmanöver ein. Dabei nahm er bei einem kurzen Schulterblick anlässlich des Spurwechsels wahr, dass sein auf der Rückbank sitzender achtjähriger Sohn einen Gegenstand in der Hand hielt.

Diesen konnte er zwar nicht identifizieren. Er hielt ihn aber gleichwohl für gefährlich.

Haftungsfreistellung mit einer Selbstbeteiligung

Der Mann drehte sich nach vollführtem Überholmanöver vollständig zu dem Kind um. Dadurch konnte er das Verkehrsgeschehen für einen Augenblick nicht wahrnehmen. Er fuhr daher auf ein vor ihm fahrendes Motorrad auf. Dabei entstand an dem Mietwagen ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Das Mietwagenunternehmen verlangte von dem Mann, den Betrag zur Hälfte zu erstatten. Der Mietwagenvertrag sah zwar eine Haftungsfreistellung mit einer Selbstbeteiligung von 1.050 Euro für selbstverschuldete Unfälle vor.

Diese Freistellung sollte allerdings nur für nicht grob fahrlässig herbeigeführte Unfälle gelten. Andernfalls hatte sich der Mieter in einem der Schwere seines Verschuldens entsprechenden Verhältnis an den Schäden des Mietwagens zu beteiligen.

Nur vertraglich vereinbarten Selbstbehalt gezahlt

Der Mieter des Fahrzeugs bestritt, den Unfall grob fahrlässig verursacht zu haben. Er überwies dem Mietwagenunternehmen daher nur den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt.

Die Vermieterin des Autos ging hingegen weiterhin von einem Fall grober Fahrlässig aus. In der gegen den Mieter eingereichten Klage beharrte sie daher darauf, dass er sich zur Hälfte an dem unfallbedingten Schaden an dem Mietwagen zu beteiligen habe.

Augenblicksversagen oder grob fahrlässig?

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Landgericht ging von einem Augenblicksversagen des Beklagten aus. Es wies die Klage daher als unbegründet zurück.

Dem wollte sich das von dem Mietwagenunternehmen in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Stadt am Main nicht anschließen. Es hielt die Klage für gerechtfertigt.

Nach Überzeugung des Berufungsgerichts ist die Haftung des Beklagten für den von ihm verursachten Schaden an dem Mietwagen nicht auf den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt beschränkt. Denn der Mann habe den Unfall grob fahrlässig verursacht.

Verkehr ist im Blick zu halten

Da er sich nach hinten rechts umgedreht habe, sei es dem Fahrzeugführer unmöglich gewesen, den vor ihm stattfindenden Verkehr zu beobachten und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Doch auch und gerade bei stockendem Verkehr müsse ein Fahrer die vor ihm befindlichen Fahrzeuge ständig im Blick behalten.

Der Beklagte habe seine Aufmerksamkeit jedoch vollständig seinem rechts hinter ihm sitzenden Sohn gewidmet. „Dass dies unter den gegebenen Umständen zu in hohem Maße gefährlichen Verkehrssituationen führen kann, muss jedem Fahrer einleuchten. Denn die vor einem befindliche Fahrspur zu beobachten, stellt eine einfachste, ganz naheliegende Überlegung dar“, so das Gericht.

Ohne Befragen und Anweisungen

Das Verhalten des Beklagten sei, anders als das Landgericht meine, auch nicht als reflexartiges Augenblickversagen zu werten. Denn der Beklagte habe sich, nachdem er einen vermeintlich unbekannten Gegenstand in der Hand seines Sohnes erkannt hatte, zunächst wieder nach vorne gewandt und den Fahrspurwechsel vollendet.

Erst danach habe er sich vollständig nach hinten umgedreht, ohne seinen Sohn zuvor zu befragen und ihm gegebenenfalls Anweisungen zu erteilen. Sein Verhalten sei daher von dem klagenden Mietwagenunternehmen zu Recht als grob fahrlässig eingestuft worden.