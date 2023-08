Greenwashing-Verdacht bremst Versicherungsvertrieb aus

18.8.2023

Was hält Kunden davon ab, nachhaltig zu investieren? Denn aktuell ist Nachhaltigkeit (und ESG) beim Kunden noch kein prägnantes Thema (VersicherungsJournal 29.9.2022). Das wollte die Pangaea Life GmbH wissen und hat dafür bei der Yougov Deutschland GmbH eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Dafür wurden vom 28. bis zum 31. Juli insgesamt 2.094 Personen ab 18 Jahren befragt.

Dabei kam heraus, dass die Debatte über Greenwashing (Medienspiegel 3.7.2023, 25.7.2023) ihre Spuren hinterlassen hat. 21 Prozent der Befragten gaben an, aus Bedenken wegen Greenwashings nicht nachhaltig zu investieren. Ebenfalls 21 Prozent gaben an, zu geringes Wissen zu besitzen. 16 Prozent scheuten das Risiko und ebenfalls 16 Prozent haben schlichtweg kein Interesse am Thema.

Was die Kunden jedoch zum Investieren locken könnte, wären laut Umfrage bessere Erklärungen der Produkte. 21 Prozent erklärten dies. 18 Prozent wollen mindestens dieselbe Rendite wie bei herkömmlichen Investments erzielen und 17 Prozent fordern mehr Transparenz der nachhaltigen Wirkung.

„Nachhaltigkeit“ bedeutet für 54 Prozent in erster Linie „Veränderung und Wandel“, wie die Umfrage zeigt. Aber auch „Hoffnung“ (29 Prozent) und „Verzicht“ (28 Prozent) werden genannt. Im neuen VersicherungsJournal Extrablatt zum Thema ESG wird aufgezeigt, wie solche und ähnliche Faktoren Einzug in die Assekuranz halten. Hier ist es herunterladbar.