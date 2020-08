Gewinner und Verlierer unter den privaten Krankenversicherern

1.9.2020 – Die Debeka baute die verdienten Bruttobeiträge im vergangenen mit fast 200 Millionen Euro am stärksten aus. Prozentual gesehen legte die Ottonova mit 271 Prozent am stärksten zu. Einbußen hatten zwei Anbieter hinzunehmen: Die Hansemerkur VVaG verlor zwei Prozent, die FAMK 0,6 Prozent. In der Rangliste überholte die R+V die Universa und liegt nun an 18. Stelle. Die Ergo zog vorbei am Münchener Verein auf Position 20. Dies zeigt der Map-Report 916 „Bilanzrating private Krankenversicherung 2019“.

Die privaten Krankenversicherer haben ihre Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr um drei Prozent auf annähern 40,9 Milliarden Euro ausgebaut. Dies ist dem Map-Report Nummer 916 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2019“ zu entnehmen.

Ottonova mit dem relativ stärksten Wachstum

Von den 37 untersuchten Gesellschaften baute 2019 weit über die Hälfte das Prämienvolumen markt-überdurchschnittlich aus. Allerdings wuchsen nur noch fünf (2018: elf, VersicherungsJournal 5.8.2019) doppelt so stark wie die Branche.

Spitzenreiter war erneut die 2017 gegründete Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017). Sie steigerte gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 die verdienten Bruttobeiträge um 271 Prozent auf 3,5 Millionen Euro.

Zuwächse von um die zehn Prozent erzielten die beiden kleinen Anbieter Concordia Krankenversicherungs-AG (auf 67,7 Millionen Euro) und Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (auf 25,3 Millionen Euro). Um fast sieben Prozent legte die Ergo Krankenversicherung AG (früher Ergo Direkt; 28.3.2019) zu.

Zwei Krankenversicherer schrumpften

Zwei Unternehmen hatten im Vergleich zu 2018 sinkende Beitragseinnahmen zu verzeichnen. Die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) büßte 0,6 Prozent (auf 49,4 Millionen) ein. Zwei Prozent (auf 0,5 Millionen Euro) verlor die Hansemerkur Krankenversicherung a.G., die Dachgesellschaft der Versicherungsgruppe.

Deutlich unterdurchschnittliche Wachstumsraten von jeweils unter einem Prozent standen für die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Inter Krankenversicherung AG und die Vigo Krankenversicherung VVaG zu Buche.

Debeka steigerte die Einnahmen absolut am stärksten

In absoluten Zahlen steigerte die Branche das Prämienvolumen im Vergleich zu 2018 um fast 1.244 Millionen Euro. Davon entfiel mit annähernd 199 Millionen Euro fast ein Sechstel auf den Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G.

Zwei weitere Anbieter wuchsen im dreistelligen Millionenbereich. Die Axa Krankenversicherung AG leitete mit über 127 Millionen Euro in etwa ein Zehntel des absoluten Branchenwachstums in ihre Kassen. Mit einem Beitragsplus von rund 100 Millionen Euro konnte die Allianz Private Krankenversicherungs-AG in etwa ein Elftel des Marktwachstums auf sich vereinen.

Die FAMK sammelte 2019 etwa 300.000 Euro weniger ein als im Jahr zuvor. Bei der Hansemerkur VVaG betrug das Minus 9.400 Euro.

Nur wenige Rangveränderungen

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen waren nur wenige Positionsveränderungen zu beobachten. So schob sich die R+V Krankenversicherung AG durch ein Plus von 5,3 Prozent auf 613,64 Millionen Euro vorbei an der Universa Krankenversicherung a.G. auf Platz 18. Letztere legte nur um vier Prozent zu und liegt nun mit 613,57 Millionen Euro etwas über 62.000 Euro dahinter an 19. Stelle.

Die Ergo überholte dank eines fast drei Mal so hohen prozentualen Wachstums die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und findet sich nun auf Rang 20 wieder. Letztere wuchs nur um 2,2 Prozent auf 543 Millionen Euro. Dabei wandelte sich der Vorsprung von knapp zwei Millionen Euro in einen Rückstand von über 23 Millionen Euro.

Branchenprimus ist nach wie vor die Debeka, die ihren Vorsprung auf den ärgsten Verfolger DKV weiter ausbauen konnte (1.9.2020).

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 916 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2019“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 128 Seiten Übersichten zu insgesamt 26 Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2019) von 33 Anbietern.

Zudem haben die Analysten erstmals ein Bilanz-Rating veröffentlicht, deren detaillierte Ergebnisse ebenfalls in dem Heft publiziert wurden (31.8.2020).

Der Map-Report 916 bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2009 bis 2019 zu 28 Gesellschaften. Das Heft ist als E-Paper ab 353,85 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.