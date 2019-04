Gewinner und -Verlierer der Lebensversicherer

29.4.2019 – Die Allianz Leben hat ihr Beitragsaufkommen mehr erhöht als alle anderen Mitbewerber zusammen und damit ihre Marktführerschaft deutlich ausgebaut. Fast die Hälfte der Gesellschaften konnte die Prämieneinnahmen steigern, die anderen machten bis zu 16 Prozent Minus. Insgesamt sind die Lebensversicherer 2,3 Prozent gewachsen und haben damit den negativen Trend des Vorjahres umgekehrt.

Wie sich die Beitragseinnahmen der Lebensversicherer im Jahr 2018 entwickelt haben, hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH am Donnerstag in einer Pressemitteilung (PDF-Datei, 245 KB) veröffentlicht.

Die Daten stammen aus den SFCR-Berichten, die die Gesellschaften bis zum 23. April auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen hatten. Darin steht die Finanzstärke der Unternehmen im Vordergrund. Eine Marktübersicht hierzu hatte bereits die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH zusammengestellt (VersicherungsJournal 25.4.2019).

Umsatzzahlen fast vollständig

Assekurata hat in ihrer Pressemitteilung einige weitere Details genannt.

Darüber hinaus gibt das Ratinghaus die gebuchten Bruttoprämien der Lebensversicherer für 2018 und 2017 an. Hier sind die laufenden Beiträge und die Einmalprämien enthalten, eine getrennte Auswertung war noch nicht erhältlich.

Es fehlen die Beitragseinnahmen 2018 der Mylife, die den vorgeschriebenen Solvenzbericht nicht pünktlich veröffentlicht hat. Neben den deutschen Gesellschaften sind auch die Angaben zu Canada Life enthalten.

Allianz baut Vorsprung aus

Die Brutto-Beitragseinnahmen der – ohne Mylife – 85 Lebensversicherer beliefen sich im Jahr 2018 auf 88,8 Milliarden Euro. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 2,3 Prozent. Im Vorjahreswert sind auch die Prämieneinnahmen der Mylife in Höhe von 121 Millionen Euro enthalten.

Damit hat sich der Trend umgekehrt, denn 2017 waren die Branche im Vergleich zu 2016 noch leicht geschrumpft (VersicherungsJournal 11.5.2018).

Marktführer Allianz hat mit einem Zuwachs der Beiträge um 8,8 (Vorjahr zwölf) Prozent auf 21,9 Milliarden Euro seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Der Marktanteil stieg von 23,4 auf 24,6 Prozent.

Von den 22 (Vorjahr 23) Umsatz-Milliardären der Branche konnten 14 (zehn) zulegen. Der wachstumsstärkste Anbieter in dieser Gruppe war mit einem Plus von neun Prozent die R+V AG, knapp vor der Allianz mit 8,9 Prozent. Die Liste der Umsatz-Verlierer aus diesem Kreis führt mit 13 Prozent Minus die Ergo Leben an.

Auf- und Absteiger

Die R+V AG hat den zweiten Platz zurückerobert, den sie im Vorjahr an die Aachenmünchener verloren hatte. Die Bayern-Versicherung hat sich vor die Generali auf Platz sechs verbessert.

Ergo Leben ist hinter die Alte Leipziger und die Nürnberg auf Rang elf zurückgefallen. Gleichzeitig hat sich die Ergo Vorsorge um neun Positionen verbessert. Ergo Leben hat jedoch mehr als doppelt so viel Beitrag verloren, wie Ergo Vorsorge hinzugewinnen konnte.

Die Württembergische hat sich vor HDI auf Position 13 verbessert. Cosmos hat den Platz 15 von der SV Sparkassenversicherung übernommen. Die Gothaer liegt jetzt an 18. Stelle, nachdem sie Signal Iduna und Targo überholt hat. Auch Swiss Life hat Targo passiert. Die Provinzial Rheinland ist hinter WWK und Hannoversche zurückgefallen.

Von allen untersuchten Gesellschaften Ergo Vorsorge, Neue Bayerische Beamten und Öffentliche Berlin-Brandenburg den größten Sprung nach oben in der Umsatzrangliste. Die größten Verlierer waren Concordia Oeco und Athora.

Die größten Gewinner

Von den 85 Lebensversicherern, von denen die Prämien für 2018 und 2017 bekannt sind, konnten 29 Zuwächse von insgesamt 2,1 (Vorjahr 2,8) Milliarden Euro erzielen. Daran hatte die Allianz mit 1,8 (2,1) Milliarden Euro einen Anteil von mehr als vier Fünfteln (drei Viertel).

Beim absoluten Zuwachs der Beitragseinnahmen rangieren hinter dem Marktführer R+V AG, Ergo Vorsorge, Debeka und Alte Leipziger.

Den prozentual höchsten Zuwachs verzeichnete die Dortmunder, die ihr Prämienvolumen gegenüber dem Gründungsjahr (VersicherungsJournal 30.6.2018, 7.5.2018) auf sechs Millionen Euro vervielfacht hat. Ergo Vorsorge wuchs um fast zwei Drittel auf 368 Millionen Euro und die Neue Bayerische Beamten legte um fast ein Viertel auf 200 Millionen Euro zu.

Bei der Steigerung des Marktanteils liegt die Allianz mit 1,48 (Vorjahr 2,48) Prozentpunkten vorn. Die R+V AG schaffte ein Plus von 0,38 Prozent und Ergo Vorsorge 0,16 Punkte. Alle anderen erreichten bestenfalls 0,06 Prozentpunkte.

Die größten Verlierer

Mit einem Rückgang der Beitragseinnahmen um 311 Millionen Euro führt die Ergo Leben die Liste der Verlierer an. Dahinter rangieren Generali (minus 221 Millionen Euro) und SV (minus 150 Millionen Euro.

Der mit 16 Prozent prozentual größte Abrieb geschah bei der Lifestyle Protection. Die Ergo Leben verlor 13 Prozent des Umsatzes und die Karlsruher elf Prozent.

Beim Rückgang der Marktanteile liegt die Ergo Leben an erster Stelle, sie verlor 0,4 Prozentpunkte. Dahinter rangieren Generali (minus 0,3) und SV (minus 0,2).

Ursachen sind oft unbekannt

Für die sehr unterschiedliche Umsatzentwicklung der einzelnen Lebensversicherer gibt es viele Gründe.

Einer davon das Abschmelzen der Bestände durch natürliche Vertragsabläufe und durch Stornos. Ein anderer Aspekt ist, inwieweit die Abgänge durch Neugeschäft kompensiert werden können. Daran können Dynamik-Erhöhungen im Bestand einen erheblichen Anteil haben und auch bei Gesellschaften, die das echte Neugeschäft eingestellt haben, noch für Wachstum sorgen.

Bei manchen Konzernen verlagert sich das Geschäft von den im Run-off befindlichen Altgesellschaften auf neue gegründete Töchter, zum Beispiel bei der Bayerischen und bei Ergo. Zu beachten ist schließlich auch, dass in den Prämieneinnahmen auch die vergleichsweise volatilen Einmalbeiträge enthalten sind.

Beim Einordnen der Trends bei den Gesellschaften helfen kann der Blick in die jeweiligen Geschäftsberichte, die überwiegend im Zeitraum April bis Juni veröffentlicht werden. Die Berichte des VersicherungsJournals dazu sind im Archiv zu finden.

Eine führende Marktposition und starke Markenwahrnehmung zahlen sich in unsicheren Zeiten offenbar besonders aus. hat Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata, über die Allianz

Assekurata: Einmalbeiträge trugen zum Wachstum wesentlich bei

Zum Marktwachstum insgesamt hat Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata, Stellung genommen:

„Insgesamt kann die Branche auf ein ordentliches Bestandswachstum im Jahr 2018 zurückblicken. Im Durchschnitt sind die Beitragseinnahmen der Lebensversicherer um gut zwei Prozent gestiegen, wozu wesentlich auch das Geschäft mit Einmalbeiträgen beigetragen hat.“

Die Entwicklung des Marktführer kommentiert der Analyst so: „Die Allianz ist bereits viermal so groß wie der nächstgrößte Wettbewerber und konnte ihren Marktanteil noch weiter um rund 1,5 Prozent ausbauen. Eine führende Marktposition und starke Markenwahrnehmung zahlen sich in unsicheren Zeiten offenbar besonders aus.“

Datenquelle Solvencydata

Die von Assekurata bereitgestellten Marktdaten stammen aus dem Fundus von Solvencydata, einer Datenbank der ISS Software GmbH.

Angeboten werden Solvenzdaten der Lebens-, Kranken- und Schadenversicherungs-Unternehmen. Zahlende Kunden erhalten Zugang zu individuellen Marktanteilsauswertungen, zum Beispiel nach Sparte, Geschäftsfeldern oder selbst zusammengestellten Peer Groups.