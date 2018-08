Gesundheitswesen: Ärzte fremdeln mit der Telematik

30.8.2018 – Nach einer aktuellen Umfrage des Versichererverbands stehen Ärzte und Apotheker der Umsetzung des E-Health-Gesetzes nach wie vor skeptisch gegenüber. Nur eine knappe Mehrheit sieht Vorteile in der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen. Onlinesprechstunden lehnen die meisten der befragten Ärzte klar ab.

Mehr als jeder vierte niedergelassene Arzt in Deutschland (28 Prozent) will sich derzeit nicht an die Telematikinfrastruktur für Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) anschließen.

Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage zu Cyberrisiken und Digitalisierung im Gesundheitswesen, die die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) durchgeführt hat.

Für die aktuelle Studie befragten die Meinungsforscher in 200 Arztpraxen sowie in 101 Apotheken die mit der IT-Infrastruktur betrauten oder für die Internetsicherheit zuständigen Mitarbeiter. Der Befragungszeitraum war zwischen dem 11. Juni und dem 6. Juli 2018.

Knappe Mehrheit schließt sich Telematiksystem an

Die Skeptiker unter den Ärzten haben laut der Umfrage Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Systems (44 Prozent). Sie glauben nicht an die Vereinbarkeit mit der Datenschutz-Grundverordnung (36 Prozent). Den Ärzten, die sich nicht der Telematikinfrastruktur anschließen wollen, stehen jedoch auch 26 Prozent der Praxen gegenüber, die bereits dabei sind. 34 Prozent haben den Anschluss fest eingeplant.

Die Verweigerung mancher Ärzte, sich der Telematikinfrastruktur anzuschließen, sieht der Dachverband der Versicherungswirtschaft kritisch. „Obwohl das E-Health-Gesetz den Arztpraxen einen Anschluss bis zum Jahresende vorschreibt und andernfalls finanzielle Sanktionen drohen, wollen diese Ärzte zunächst die weitere Entwicklung abwarten“, so der GDV in einer Mitteilung von Mittwoch.

2019 müssen Ärzte Daten übermitteln

Das E-Health-Gesetz (Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen) enthält einen konkreten Fahrplan für die Einführung der digitalen Infrastruktur mit Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen und Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) werden Ärzte und Zahnärzte bereits seit Mitte Dezember 2017 in das System eingebunden. Der Anschluss soll die Onlineprüfung und -aktualisierung der Versichertenstammdaten ermöglichen und ist Voraussetzung für medizinische Anwendungen (VersicherungsJournal 5.6.2018).

Bis Ende 2018 sollen Arztpraxen und Krankenhäuser flächendeckend an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein. Außerdem stellt das E-Health-Gesetz die Weichen für den Einstieg in die elektronische Patientenakte. Private und gesetzliche Krankenversicherer sind für die digitale Akte bereits übergreifende Kooperationen eingegangen (VersicherungsJournal 13.6.2018).

Vorteile der Digitalisierung

Die zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens wird laut Forsa von einer knappen Mehrheit positiv gesehen. Für 56 Prozent der befragten Arztpraxen und 61 Prozent der Apotheken überwiegen die Vorteile, nur 28 beziehungsweise 24 Prozent sehen eher Nachteile.

Positiv bewertet werden von den Befürwortern der Digitalisierung vor allem eine beschleunigte und vereinfachte Abrechnung mit den Krankenkassen. Das meinen 85 Prozent der Arztpraxen und 77 Prozent der Apotheken. Außerdem nennen die Befragten einen besseren Austausch mit den Patienten (80 Prozent der Arztpraxen und 75 Prozent der Apotheken).

Als weitere Vorteile der Digitalisierung werten die Befragten:

eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands (69 Prozent der Arztpraxen und 58 Prozent der Apotheken),

Kostensenkungen im Gesundheitswesen (43 Prozent der Arztpraxen und 41 Prozent der Apotheken),

schnellere und bessere Möglichkeiten zur Diagnose (71 Prozent der Arztpraxen; 53 Prozent nennen auch wirksamere Behandlungsmöglichkeiten),

einfaches Erkennen von Wechselwirkungen zwischen verschriebenen Medikamenten (94 Prozent der Apotheken).

Nachteile der Digitalisierung

Sorgen bereiten den Verantwortlichen in den Praxen und Apotheken hingegen ein höheres Risiko von Cyberkriminalität (Ärzte und Apotheker bei 88 Prozent) und der Schutz der sensiblen Patientendaten (76 Prozent der Arztpraxen und 85 Prozent der Apotheken).

Die hohen Anschaffungskosten kritisieren 85 Prozent bei den Arztpraxen, aber nur 61 Prozent bei den Apotheken. Einen höheren Verwaltungsaufwand durch digitale und gleichzeitige analoge Prozesse nennen 68 Prozent der Arztpraxen und 73 Prozent der Apotheken.

89 Prozent der Ärzte lehnen Onlinesprechstunden ab

Überwiegend skeptisch stehen die niedergelassenen Ärzte Onlinesprechstunden gegenüber, ergab die Umfrage der Forsa. Nur sechs Prozent können sich ein solches Angebot vorstellen, für 89 Prozent kommen Onlinesprechstunden dagegen grundsätzlich nicht infrage.

Die Gegner wenden insbesondere ein, dass im Rahmen einer Onlinesprechstunde der persönliche Kontakt zu den Patienten fehle (85 Prozent). Zudem sei eine umfassende Diagnose nicht möglich (74 Prozent) und Krankschreibungen oder Rezepte dürften nicht ausgestellt werden (55 Prozent).