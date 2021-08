Gesetzliche Rente? Jüngere fühlen sich im Stich gelassen

4.8.2021 – Mehr als die Hälfte der unter 40-Jährigen hat das Vertrauen in die gesetzliche Rente verloren und erwartet keine Leistungen im Alter. Zudem hält fast jeder Dritte der 18- bis 39-Jährigen die Umlagefinanzierung für ungerecht und 59 Prozent fühlen sich bei der Altersabsicherung von der Politik allein gelassen. Das zeigt eine Insa-Umfrage im Auftrag von Fidelity.

Spätestens seit der Wissenschaftliche Beitrat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einem Gutachten Anfang Juni „schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025“ prognostiziert hat, ist die Diskussion um eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung in der breiten Öffentlichkeit angekommen.

Das Thema hat sich zum Dauerbrenner im laufenden Wahlkampf entwickelt. Die Parteien stehen im Wettstreit um die besten Ideen (VersicherungsJournal 22.6.2021, 23.6.2021, 27.7.2021).

Viele sehen Interessen nicht ausreichend berücksichtigt

Wie die jüngere Generation zur gesetzlichen Rente steht, wollte vor diesem Hintergrund Fidelity International wissen. In einer repräsentativen Zufallsstichprobe befragte die Insa-Consulere GmbH im Auftrag des Finanzdienstleisters 2.064 Personen ab 18 Jahren. Die Online-Umfrage wurde Mitte Juli durchgeführt.

Demnach ist eine deutliche Mehrheit der unter 40-Jährigen überzeugt, dass es für die Generation ihrer Eltern einfacher war, ein finanzielles Polster für den Ruhestand aufzubauen als für sie selbst (58 Prozent). Nur 17 Prozent sehen dies „eher nicht“ und sieben Prozent „überhaupt nicht“ so. Keine Angaben machen sechs Prozent und 13 Prozent wissen es nicht.

Ähnlich sieht die Verteilung aus, wenn es um die Frage geht, ob sich die Politik ausreichend kümmert. 59 Prozent finden, dass ihre Interessen in Bezug auf die Rente von keiner politischen Partei aktuell ausreichend berücksichtigt werden. 19 Prozent sind entgegengesetzter Meinung. Keine Angaben machen sieben Prozent und 15 Prozent wissen es nicht.

Mehr als die Hälfte erwartet, keine gesetzliche Rente zu erhalten

53 Prozent der 18- bis 39-Jährigen befürchten, im Alter wahrscheinlich keine gesetzliche Rente mehr zu erhalten. Dieser Sorge stimmen 21 Prozent „vollkommen“ und 32 Prozent „eher“ zu.

Befragte im Alter zwischen 30 und 39 Jahren zeigen sich in diesem Punkt noch pessimistischer als Studienteilnehmer zwischen 18 und 29 Jahren. Hier sind es 58 Prozent, die das Vertrauen in die gesetzliche Rente verloren haben, bei der jüngsten Gruppe sind es 49 Prozent.

Der Aussage, dass das umlagefinanzierte Rentensystem grundsätzlich gerecht ist, stimmen 15 Prozent „vollkommen“ und 34 Prozent „eher“ zu. Fast jeder Dritte in dieser Altersgruppe hält es für ungerecht (30 Prozent). Besonders Frauen äußern diese Einschätzung (34 Prozent), Männer etwas weniger (27 Prozent).