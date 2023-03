Geheimpapier zu Elementarschäden: „Der staatliche Durchsetzungswille fehlt“

24.3.2023 – In einer Stellungnahme kritisiert die Verbraucherzentrale einen unveröffentlichten Bericht der Bundesregierung zur Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Unter anderem sieht der Verband die gesetzgeberisch bezweckte Erhöhung der Versicherungsdichte ohne staatliche Sanktionen und Kontrollen nicht als erfüllt an.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte im Dezember einer von den Ministerpräsidenten geforderten Versicherungspflicht gegen Elementarschäden eine „Absage“ erteilt (VersicherungsJournal 9.12.2022).

Im Februar wurde ein Bericht der Bundesregierung zum Thema bekannt. Der Tagesspiegel (kostenpflichtig) berichtete über ein unveröffentlichtes Eckpunktepapier vom 6. Dezember. Die Verfasser legen sich darin nicht fest, rücken eher von einer Verpflichtung ab.

Modalitäten einer möglichen Versicherungspflicht

Marco Buschmann (Bild: BPA)

Vielmehr wird mehr Eigenverantwortung gefordert und den Ländern die Rolle zugeschoben, jeweils selbst eine Versicherungspflicht einzuführen.

Dennoch werden mögliche Bedingungen beschrieben. Demnach sind staatliche Kontrollen und Sanktionen bei Verstößen nicht vorgesehen.

Vorgeschlagen wird eine Elementarversicherung mit „Opt-out“-Möglichkeit, die im Schadenfall 80 Prozent abdeckt. Die restlichen 20 Prozent sollen Wohngebäudebesitzer selbst tragen.

Der Jahresbeitrag für ein Einfamilienhaus in niedriger Hochwasser-Gefährdungslage glaubt man so auf 50 bis 100 Euro begrenzen zu können.

Für Gebäude in den höchsten Gefährdungslage ist eine Prämie im drei- bis vierstelligen Bereich angedacht.

Erzielung des gesetzgeberischen Zwecks fraglich

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) hat eine neunseitige Stellungnahme zu diesem Papier veröffentlicht. Nach seiner Einschätzung wäre der Versicherungsschutz des Pflichtteils der Versicherung allerdings nur geeignet, um bei einem Katastrophenfall teilweise Abhilfe durch Versicherungsschutz zu schaffen, wird in einer Pressemitteilung berichtet.

Kritisiert wird auch, dass selbst bei Einführung einer Versicherungspflicht keine Sanktionen oder Kontrollen vorgesehen sind. „Der VZBV stellt sich die Frage, ob der gesetzgeberische Zweck – die Erhöhung der Versicherungsdichte – erreicht werden kann, wenn es von vornherein an einem staatlichen Durchsetzungswillen fehlt und man sich von der Pflicht befreien kann“, heißt es.

Vor diesem Hintergrund sollten zunächst alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, um die Versicherungsdichte auf freiwilliger Basis zu erhöhen, wird gegenüber der Presse mitgeteilt.

Pikant: Der Verband stellt in seiner Stellungnahme fest, dass sich die Bundesregierung in ihrem Eckpunktepapier bei der Definition des versicherten Objekts und auch hinsichtlich der versicherten Risiken an den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) orientiert.