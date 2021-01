GDV: „Versicherungen werden grüner“

25.1.2021

„Versicherer verabschieden Nachhaltigkeitsziele“, teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag mit. Der umfassende Ansatz orientiere sich an den Vorgaben der Vereinten Nationen. Der Klimawandel werde als drängendste Herausforderung angesehen.

„Die deutsche Versicherungswirtschaft mit Kapitalanlagen von 1.700 Milliarden Euro will das Geld ihrer Kunden bis spätestens zum Jahr 2050 klimaneutral anlegen. Die Bürogebäude und Infrastruktur der Assekuranz sollen bereits bis 2025 CO2-neutral ausgerichtet sein“, heißt es in der Meldung.

„Langfristig wollen die Versicherer keine gewerblichen und industriellen Risiken mehr zeichnen, die den Transformationsprozess zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft negieren. Damit leistet die Branche einen Beitrag zum nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft.“

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Auch in den Versicherungspolicen selbst solle Nachhaltigkeit zukünftig eine größere Rolle spielen. „Schon 2025 werden Versicherungen erkennbar nachhaltiger sein“, wird GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zitiert. „Mit dem Beschluss des GDV-Präsidiums haben sich die Versicherer ehrgeizige Ziele gesetzt“, bekennt er und prognostiziert: „Versicherungen werden grüner werden.“