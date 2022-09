GDV: „Bisher ist 2022 ein überdurchschnittliches Schadenjahr“

7.9.2022 – Naturgewalten haben im ersten Halbjahr 2022 Schäden in Höhe von rund drei Milliarden Euro verursacht. Dazu hat besonders die Wintersturm-Serie „Ylenia“, Zeynep“ und „Antonia“ beigetragen, aber auch das Orkantief „Emmelinde“ im Frühjahr war an der hohen Summe beteiligt. Demgegenüber liegen die bisherigen Elementarschäden von 100 Millionen Euro weit unter dem Erwartungswert.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Dienstag eine Schadenbilanz für die ersten sechs Monate dieses Jahres vorgelegt. 2022 sei bisher ein überdurchschnittliches Schadenjahr, teilt die Dachorganisation mit.

Demnach verursachten Naturgefahren versicherte Schäden in Höhe von rund drei Milliarden Euro. Davon entfielen 2,5 Milliarden Euro auf Zerstörungen an Häusern, Hausrat sowie Gewerbe- und Industriebetrieben. In der Kfz-Sparte lagen die Aufwendungen mit 500 Millionen Euro ebenfalls leicht über dem Durchschnitt.

Wintersturm-Serie für fast die Hälfte der Kosten verantwortlich

Allein die Stürme „Ylenia“, Zeynep“ und „Antonia“ im Februar schlugen mit zusammen 1,4 Milliarden Euro zu Buche. Die Sturmserie liegt damit auf Platz drei der schwersten Winterstürme seit 2002 (28.2.2022, 22.2.2022, 21.2.2022).

Aufwand für Stürme (Bild: GDV). Zum Vergrößern Bild klicken.

Auch das Orkantief „Emmelinde, das mehrere Tornados im Gepäck hatte, richtete im Mai erhebliche Zerstörungen an, besonders in Paderborn, Höxter und Lippstadt. Dies berichteten unter anderem die LVM Versicherungen und die Provinzial Versicherungen (8.7.2022).

Elementarschäden bleiben hinter den Erwartungen zurück

Demgegenüber blieben große Überschwemmungen und Starkregen aus. Hohe Schäden durch solche Naturgewalten wurden deshalb im ersten Halbjahr nicht verzeichnet.

Die bisherigen Elementarschäden von 100 Millionen Euro liegen weit unter dem Erwartungswert für 2022. Dies berichtet ebenfalls der Branchenverband.

R+V bestätigt Trend für 2022

Die R+V Versicherung AG hatte bereits im Juli gemeldet, dass die Schäden durch Naturereignisse auch 2022 auf hohem Niveau bleiben (VersicherungsJournal 28.7.2022).

Der Versicherer verzeichnete in den ersten sechs Monaten bereits 95.000 Elementarschäden. Diese kosteten ihn rund 200 Millionen Euro. Hauptursache waren auch hier die drei Winterstürme.

Extremwetter-Ereignisse nehmen in Frequenz und Intensität zu

Nach Angaben des GDV schreitet die Klimaerwärmung weiter voran. Die 1,5-Grad-Schwelle des Pariser Klimaabkommens könnte bereits 2026 überschritten werden. Infolge des Klimawandels würden Extremwetterereignisse in Frequenz und Intensität zunehmen. 2021 war dem Verband zufolge das bislang teuerste Naturgefahrenjahr.

Aufwand für Naturgefahren-Schaden (Bild: GDV). Zum Vergrößern Bild klicken.

Gleichwohl verfügt derzeit nur etwa die Hälfte der Hausbesitzer in Deutschland über einen erweiterten Versicherungsschutz gegen Elementargefahren. Die Quote war nach der Hochwasserkatastrophe durch Tief „Bernd“ (Archiv) von 46 auf rund 50 Prozent gestiegen (3.6.2022).

Der Verband bietet zwei Online-Tools zur Einschätzung des eigenen Risikos. Der „Naturgefahren-Check“ informiert darüber, welche Folgen Unwetter in der Vergangenheit am Wohnort verursacht haben. Details zur Gefährdung durch Flusshochwasser und Starkregen liefert der „Hochwasser-Check“.