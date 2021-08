Freitag, der 13.: Statistik versus Aberglaube

13.8.2021 – Die Zahl der Schadenfälle liegen im langjährigen Mittel auf einem ähnlichen Niveau wie an allen anderen Freitagen, berichtet die Zurich. An den beiden „Unglückstagen“ im Pandemiejahr wurden sogar fünf Prozent weniger Schäden als an allen Freitagen im Vorjahr beziehungsweise 15 Prozent weniger als an allen Freitagen des Jahres 2020 gemeldet. Auch die Gothaer verzeichnete jeweils eher weniger als mehr Schadenfälle.

Vielen Menschen graust es vor dem heutigen Datum. Für sie ist ein Freitag, der auf den 13. eines Monats fällt, ein Unglückstag. Doch nicht nur Paraskavedekatria-Phobiker hadern mit dem Datum. Der Aberglaube, dass man an diesem Tag mehr Pech als sonst hat, ist weit verbreitet. Doch woher haben diese Freitage ihren unschönen Ruf?

Die Zahl und der Wochentag gelten einzeln schon seit Langem als Unglückssymbole. So fiel die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies auf einen Freitag und Christus wurde am Karfreitag gekreuzigt. Bei Katholiken galt lange Zeit ein Jahr, das an einem Freitag begann, als Unglücksjahr, und am Freitag geborene Kinder wurden als „Unglückskinder" bezeichnet.

Die Zahl 13 hat ein schlechtes Image

Das schlechte Image der 13 beruht auf dem guten Ruf der Zwölf, die Ordnung und Vollkommenheit symbolisiert. Das Jahr hat zwölf Monate, Tag und Nacht zählen jeweils zwölf Stunden. In der Bibel ist von den zwölf Aposteln die Rede. Von Judas, dem dreizehnten Gast beim letzten Abendmahl, wurde Jesus verraten.

Im Märchen Dornröschen brachte die dreizehnte Fee Unglück über die Königsfamilie und im Tarot bedeutet die dreizehnte Karte den Tod. Oft wird die Zahl 13 auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht und als „Teufelsdutzend" bezeichnet.

Der Börsencrash vom 13. Mai 1929, der eigentlich an einem Donnerstag begann, ging in Europa aufgrund der Zeitverschiebung als „Schwarzer Freitag“ in die Geschichte ein. Zum „Durchbruch“ soll dem Unglücksdatum dann der verschobene Stapellauf eines Öltankers 1957 verholfen haben. Ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung machte sich darüber lustig – der Mythos war geboren.

Zurich: Statistisch ein Tag wie jeder andere

Doch passieren an einem Freitag, den 13., wirklich mehr Unglücke oder Schadenereignisse? Die Zurich Gruppe Deutschland hat die eigene Schaden-Statistik speziell unter diesem Aspekt durchleuchtet, „um dem Aberglauben mit Fakten zu begegnen“, wie es heißt.

Das Ergebnis: In der statistischen Langzeitbetrachtung besteht kein Anlass zur Sorge. Die Zahl der Schadenfälle, die an einem Freitag, den 13. gemeldet wurden, liegen im langjährigen Mittel auf einem ähnlichen Niveau wie an allen anderen Freitagen, wird berichtet. Auch die Zahl 13 habe an sich keinen negativen Einfluss auf die Schadenhäufigkeit.

Am letzten „Unglückstag“ vor Ausbruch der Coronakrise, also am Freitag, den 13. März 2020, wurden fünf Prozent weniger Schäden als an allen Freitagen im Vorjahr gemeldet. Der zweite fiel zusätzlich in den November-Lockdown. An diesem Tag gingen die Schadensmeldungen sogar um 15 Prozent zurück im Vergleich zu einem durchschnittlichen Freitag des Pandemiejahres.

Als „Ausreißer“ wertet der Versicherer die Havarie des Kreuzfahrtschiffes „Costa Concordia“ vor der italienischen Insel Giglio am 13. Januar 2012. Ebenso das Sturmtief „Egon“, das am 13. Januar 2017 in Europa für ein untypisches Schadenhoch gesorgte.

Gothaer: Der Tag ist besser als sein Ruf

Auch die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat ihre Statistik ausgewertet und kommt zu dem Schluss: „Freitag, der 13., ist besser als sein Ruf“. So wurden an beiden Freitagen, die im vergangenen Jahr auf einen 13. fielen, mit 442 Schäden im November und 444 im März eher weniger als mehr Schadenfälle verzeichnet.

Ein anderer Tag sei in den letzten Jahren deutlich schlechter weggekommen: „Mit durchschnittlich 588 Schäden an Montagen 2020 und 706 Schäden im Jahr 2019 sollten sich abergläubische Mitmenschen eher über das Gefahrenpotenzial des traditionell schadenstarken Wochenstarts Gedanken machen“, meint Tobias Eichholz vom Schaden-Controlling der Gothaer.

Wenn man von außergewöhnlichen Wetterereignissen wie im Juli dieses Jahres absehe, belaufe sich das gemeldete Schadenaufkommen von Privatkunden auf durchschnittlich rund 500 und 600 Schäden täglich. Dazu würden vor allem Sachschäden, Autounfälle sowie Haftpflichtschäden gehören.

Diese Sternkreiszeichen haben heute Pech

Mehrere Horoskope in der Regenbogenpresse warnen allerdings einige Sternkreiszeichen vor dem heutigen Tag. Das Frauenmagazin „Elle“ schreibt beispielsweise, dass er zwar für die Sternkreiszeichen Widder, Steinbock und Löwe Glück im Gepäck habe. Dagegen sollten Schütze, Wassermann und Fische heute auf der Hut sein.

Unter dem Strich bleibt: Mindestens einmal im Jahr ereilt uns dieses Datum, höchstens aber dreimal. In 2022 wird es uns im Mai wieder begegnen. In Kombination mit einer Neumondnacht taucht Freitag, der 13., erst im April 2029 und mit einer Vollmondnacht sogar erst im August 2049 wieder auf – bis dahin ist zum Glück noch etwas Zeit.