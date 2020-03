Frauen werden in Finanzfragen (etwas) selbstbewusster

6.3.2020 – Zum Weltfrauentag am 8. März gab es wieder diverse Untersuchungen, wie Verbraucherinnen zu Finanz- und Absicherungsfragen stehen. Die gute Nachricht: Es tut sich was. Gerade Jüngere interessieren sich stärker für die eigene Geldanlage. Die schlechte Nachricht: Bei Heirat und Ehe geben viele Frauen die Verantwortung für die Finanzen ab – und nach wie vor haben sie weniger Kapital für die Rentenplanung zur Verfügung.

Diverse Umfragen und Studien zeichnen ein deprimierendes Bild, wenn es um Kundinnen und ihr Wissen und Handeln in Finanz- und Absicherungsfragen geht. Allerdings gibt es auch konkrete Gründe, warum das weibliche Geschlecht zum Beispiel gerade in der Altersvorsorge schlechter dasteht.

Frauen fürchten finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut immer noch stärker als Männer. Mit gutem Grund, denn Auszeiten zugunsten der Familie stehen dem Aufbau eines soliden Polsters für die Rente oft im Weg. Das belegte eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum Weltfrauentag im Vorjahr (VersicherungsJournal 8.3.2019).

Die bestimmenden Faktoren für die Angst vor Altersarmut sind Brüche in der eigenen Erwerbstätigkeit. Trotzdem nimmt nur eine Minderheit der Frauen das Thema Altersvorsorge eigenverantwortlich in Angriff. Das belegte eine Umfrage von Canada Life Assurance Europe plc (CLE), Niederlassung für Deutschland (6.12.2018).

Dennoch zeigen aktuelle Auswertungen von der Lebensversicherung von 1871 a.G. München, dem Vergleichsportal Joonko AG und der Clark Germany GmbH, dass Kundinnen, gerade die jüngeren, ihre eigenen Finanzen selbstbewusster angehen.

Altersvorsorge: Männer und Frauen gleichauf

Wie halten es Verbraucherinnen in Finanzfragen zu Beginn des neuen Jahrzehnts? Ist Besserung in Sicht oder gar Optimismus angebracht? Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der LV 1871 geben Grund zur Hoffnung. Die Befragung hat gängige Vorurteile zum weiblichen Geschlecht und seiner Kompetenz in Geldangelegen einem Reality-Check unterzogen.

Zum Beispiel diese Behauptung: „Frauen beschäftigen sich viel zu spät mit dem Thema Altersvorsorge.“ Dazu der Versicherer: „Stimmt nicht. Frauen sind mit Männern gleichauf: Sowohl die Mehrheit der Frauen als auch die der Männer kümmert sich vergleichsweise spät um die Altersvorsorge.“

Verträge zur Altersvorsorge würden bei der LV 1871 größtenteils in der Altersspanne zwischen 30-50 Jahren geschlossen (28,6 Prozent bei Frauen; 30,6 Prozent bei Männern). Bei den 20- bis 30-Jährigen hätten allerdings die Kundinnen die Nase vorn.

Junge Frauen sind risikofreudiger

Das Verhalten von jungen Sparerinnen der „Generation Y“ nimmt das zur Finleap GmbH gehörende Vergleichsportal Joonko unter die Lupe: gemeint sind hier die Geburtsjahrgänge der 1980er bis zu den späten 1990ern.

Ein Ergebnis der Umfrage: Insgesamt haben Angehörige beider Geschlechter in etwa ein gleich starkes Bewusstsein für das Thema Sparen. So fasst jede zweite Anlegerin (52,99 Prozent) und nur knapp jeder zweite Anleger (46,25 Prozent) den Vorsatz, Geld auf die hohe Kante zu legen.

Männer sind hingegen öfter an konkreten Finanzprodukten interessiert, die ihnen dabei helfen, ihr Kapital zu vermehren. Das vermeintlich starke Geschlecht setzt vermehrt auf Risiko: Jeder Fünfte (20,16 Prozent) investiert in Anlagen mit hoher Rendite (wie Aktien oder Fonds). Frauen sind in diesem Bereich nur halb so risikofreudig (10,42 Prozent).

Laut Umfrage von Joonko werden junge Sparerinnen aber risikobereiter als ältere: Signifikant sei, dass in der Gruppe der 18- bis 29-jährigen (13,27 Prozent) häufiger Geld in Anlagen mit höherem Risiko investieren, als in der Gruppe zwischen 30 und 69 Jahren (8,26 Prozent).

Zuschuss vom Staat ist nur wenig beliebt

Was beide Geschlechter, egal, welchen Alters vereint: Das geförderte Sparen ist wenig beliebt (kleiner als zehn Prozent), so die Ergebnisse der Joonko-Umfrage.

Insgesamt wird die Suche nach Antworten auf Finanzfragen immer digitaler: 2019 nutzten bereits mehr als ein Viertel der unter 30-jährigen Frauen (26,96 Prozent) Finanz-Apps. Das sind fast zehn Prozent mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Insgesamt greifen Damen mit knapp 17 Prozent verhältnismäßig weniger auf die digitalen Helfer zurück als Herren (20,89 Prozent).

Beziehungsstatus entscheidet darüber, wer die Hosen anhat

Den Unterschied zwischen den Geschlechtern in Finanz- und Versicherungsfragen stellt eine repräsentative Studie des Online-Versicherungsmanagers Clark in Zusammenarbeit mit Yougov Deutschland GmbH anlässlich des Weltfrauentags heraus.

So fühlen sich laut Umfrage Frauen unsicherer als Männer: Während nahezu jeder zweite Mann sein Wissen in Bezug auf Finanzen, Vorsorge und Versicherungen mit „gut“ oder sogar „sehr gut“ bewertet (48 Prozent), stimmt dem nur knapp jede dritte Frau (30 Prozent) zu.

Auch der Beziehungsstatus scheint laut Clark-Umfrage eine Rolle zu spielen: So fühlen sich in Partnerschaften mit einem gemeinsamen Haushalt beide Geschlechter gleich gut informiert. Übereinstimmend geben 36 Prozent an, mit den Grundlagen vertraut zu sein. 20 Prozent aus dieser Gruppe fühlt sich sogar „gut“ oder „sehr gut“ mit Finanzen, Vorsorge und Versicherungen vertraut.

Unterschiede treten erst nach der Heirat auf. Nur noch 18 Prozent der Ehefrauen haben an, sich „gut“ oder „sehr gut“ auszukennen, aber 28 Prozent der Ehemänner. Noch deutlicher wird es in Familien mit zwei Kindern. Hier fühlen sich nur noch 14 Prozent der Mütter „gut“ oder „sehr gut“ mit dem Thema vertraut, jedoch 35 Prozent der Väter.

Bei hohem Einkommen geben Frauen Verantwortung ab

Die Ergebnisse lassen Clark auch darauf schließen, dass in Partnerschaften, in denen das Einkommen gemeinsam gemanagt wird, vor allem Männer die finanziellen Entscheidungen treffen.

Mit Blick auf das Haushaltsnetto-Einkommen ergibt sich hier folgender Aspekt: Ist der gemeinsame monatliche Kontostand noch niedriger (2000 bis 2500 Euro), geben sowohl 18 Prozent der Partnerinnen als auch der Partner an, sich „gut“ oder „sehr gut“ auszukennen.

Je weiter das monatliche Einkommen steigt, desto größer werden die Unterschiede. Bei einem gemeinsamen Einkommen zwischen 5.000 und 10.000 Euro geben 48 Prozent der Männer an, sich „gut“ oder „sehr gut“ auszukennen, aber nur 15 Prozent der Frauen.

Auch bei der Absicherung von Risiken stecken Kundinnen zurück: So verfügt nur jede Achte (zwölf Prozent) über eine Berufsunfähigkeits-Versicherung (Männer: 17 Prozent) und auch eine Risiko-Lebensversicherung haben nur elf Prozent abgeschlossen (Männer: 15 Prozent).

Rentenunterschied zwischen Geschlechtern: 53 Prozent

Allerdings haben Damen immer noch weniger Geld für Risikoabsicherung und Altersvorsorge zur Verfügung als Herren: So beträgt der Gender-Pay-Gap, das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern, hierzulande 21 Prozent.

Das heißt, dass Arbeitnehmerinnen, gemessen an den Einkommen der Arbeitnehmer, 21 Prozent weniger Geld für ihre Arbeit bekommen. Auf das gesamte Leben gerechnet, verdienen Frauen sogar nur die Hälfte von dem, was Männer bekommen, wie Berechnungen von Statista auf Grundlage einer Oxfam-Studie zeigen.

Daraus resultiere ein Rentenunterschied von 53 Prozent: Dieser ergebe sich unter anderem aus dem größeren Anteil an unbezahlter Sorge- und Kümmerarbeit. Und diese Lücke beziffern die Statistiker auf insgesamt 52 Prozent.