Franke und Bornberg: Nur jeder 20. Vollversicherungstarif mit der Bestnote

3.9.2024 – In der Neuauflage des „Ratings private Krankenvollversicherung“ hat Franke und Bornberg 40 Angebote mit der höchsten Bewertung ausgezeichnet. Diese verteilen sich auf die „Wiederholungstäter“ Allianz, Barmenia, Bayerische Beamtenkrankenkasse, DKV, Hallesche und SDK sowie neuerdings auch auf die UKV.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat am Dienstag ein Update ihres „Produktratings Private Krankenvollversicherung“ vorgelegt. Berücksichtigt wurden 845 ausgewählte Tarifkombinationen („Kerntarife“) von 31 Gesellschaften.

Die im Vorjahr umfangreich veränderte Bewertungssystematik – unter anderem wurde die Trennung in Grund-, Standard- und Topschutz aufgehoben (VersicherungsJournal 6.10.2023) – wurde bei der Neuauflage beibehalten.

So wurden die Offerten bewertet

Der von Franke und Bornberg konzipierte Bewertungskatalog besteht weiterhin aus 104 unterschiedlich gewichteten Prüfkriterien aus 15 Untersuchungsbereichen von „A“ wie Auslandsaufenthalte über „H“ wie Hilfsmittel bis „W“ wie Wartezeiten.

Dabei wurden die Produkte in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelung wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ (sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zusätzlich werden Mindeststandards für die drei höchsten Ratingklassen berücksichtigt. Für ein „FFF+“ muss ein Angebot den Angaben zufolge unter anderem eine freie Arztwahl, Erstattung oberhalb der Höchstsätze der GOÄ, 100 Prozent Erstattung für Ein- oder Zweibettzimmer sowie einen offenen Hilfsmittelkatalog bieten.

Voraussetzung für die Höchstnote war zudem, dass ein Tarif mindestens 85 Prozent der maximal möglichen 19.550 Punkte erhält. Weitere Details sind in der „Bewertungsrichtlinie Private Krankenvollversicherung“ (PDF, 266 KB) aufgeführt.

Sieben Produktgeber mit mindestens einem „FFF+“-Tarif

Franke und Bornberg hat aktuell an knapp jede 20. (2023: weniger als jede 50.) Offerte die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Die Steigerung „ist bei genauerem Hinsehen vor allem auf ein einziges sehr modular aufgebautes neues Tarifwerk zurückzuführen“, erläutern die Analysten. Für mindestens ein Angebot mit der Topnote bedacht wurden

Im Vergleich zum Vorjahr ist die UKV neu in die Gruppe der Anbieter mit mindestens einem „FFF+“-Tarif aufgestiegen.

Rund jeder siebte (sechste) Testkandidat wurde mit der Note „FFF“ („sehr gut“), gut (knapp) jeder vierte mit „FF+“ („gut“) bedacht. Mehr als jede zweite Lösung erhielt ein „FF“ („befriedigend“). Schlechtere Bewertungen wurden nicht vergeben. Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite abgerufen werden.

Wenig Spielraum für Neues

Das Analysehaus weist darauf hin, dass die Qualität seit dem Erstrating deutlich nach oben zeigt. Als Aspekte werden beispielhaft ambulante Psychotherapie sowie Erstattungsgrenzen für Zahnbehandlung und -ersatz genannt.

Laut FuB-Geschäftsführer Michael Franke ist in letzter Zeit allerdings wenig Neues zu beobachten. Innovationen seien in der privaten Krankenversicherung (PKV) aktuell Mangelware, was unter anderem an den steigenden Ausgaben für Versicherungsleistungen, vor allem für Arzneimittel und im Krankenhaus, liege. Deshalb hätten die Anbieter „wenig Spielraum für neue Features und bessere Leistungen“.