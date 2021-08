Fonds Finanz lässt Youtuber Stephan Peters Wahlprogramme erklären

27.8.2021

Eine Orientierungshilfe für Bundestagswahl am 26. September sollen die Youtube-Videos von Stephan Peters sein, die der Spezialist für Videomarketing aktuell im Auftrag der Fonds Finanz Maklerservice GmbH produziert. Inhalt sind die Wahlprogramme von CDU/ CSU, FDP, Grünen, Linken und SPD.

Für jede Partei werden zwei Videos erstellt, eine allgemeine und eine branchenspezifische Folge. Drei Wochen vor der Wahl folgt eine abschließende Sequenz, die alle Aspekte noch einmal zusammenfasst. Die Videos zu den Plänen der Grünen, der Linken und der SPD sind hier bereits verfügbar. In den kommenden Tagen folgen die Ausgaben zu der CDU/ CSU und der FDP.

Stephan Peters (Screenshot: Youtube)

Die Beiträge richten sich nicht nur an Vermittler, betont der Maklerpool in einer Presserklärung. Der Ausgang der Bundestagswahl sei für die Zukunft der Branche von erheblicher Bedeutung. Fast jede Partei habe in ihrem Papier Punkte festgehalten, die sich immens auf die Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten auswirken würden.

Um Transparenz und einen fachlichen Diskurs zu ermöglichen, sei Peters damit beauftragt worden, die Wahlprogramme im locker-informativen Videoformat aufzuarbeiten. Vermittler könnten sich so schnell und komfortabel über mögliche Konsequenzen für ihren Berufsstand informieren und eine fundierte Wahlentscheidung treffen, heißt es.