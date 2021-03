Flug storniert wegen Corona: Wer trägt die Mehrkosten?

1.3.2021 – Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 29. Oktober 2020 (32 C 1823/20) entschieden, dass Fluggesellschaften sich nicht generell darauf berufen können, dass ihnen die Durchführung von Flügen wegen der weltweiten Covid-19-Pandemie unmöglich ist. Das gelte zumindest dann, wenn es dem Kunden nicht auf die Inanspruchnahme eines konkreten Fluges, sondern lediglich auf die Beförderung als solche ankomme.

Der Kläger hatte einen Flug von Frankfurt am Main über Singapur nach Bali und zurück gebucht. Der Hinflug wurde problemlos durchgeführt. Die Fluggesellschaft annullierte jedoch unter Hinweis auf die Covid-19-Pandemie den Rückflug.

Eine Ersatzbeförderung bot sie dem Fluggast nicht an. Und das, obwohl dieser bestätigt hatte, dass es ihm nicht auf die Inanspruchnahme eines konkreten Fluges, sondern auf die Beförderung als solche ankomme.

Schadenersatzforderung gegenüber dem Luftfahrtunternehmen

Der Mann organisierte den Rückflug schließlich selbst. Dadurch entstanden ihm Kosten in Höhe von rund 2.400 Euro. Diese machte er in Form einer Schadenersatzforderung gegenüber dem Luftfahrtunternehmen geltend.

Die Gesellschaft hielt die Forderung für unbegründet. Der Reisende reichte daher Klage beim Frankfurter Amtsgericht ein. Mit Erfolg: Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt.

Nicht von der vertraglichen Leistungsverpflichtung freigekommen

Das Luftfahrtunternehmen brachte das Argument hervor, dass ihm die Durchführung des Rückflugs wegen der weltweiten Covid-19-Pandemie nicht möglich gewesen sei. Daher treffe es kein Verschulden.

Dies ließ das Gericht nicht gelten. Die Gesellschaft sei nicht wegen Unmöglichkeit im Sinne von § 275 Absatz 1 BGB von ihrer vertraglichen Leistungsverpflichtung gegenüber dem Kläger frei geworden.

Ein Flugbeförderungsvertrag sei nämlich in der Regel nicht als absolutes Fixgeschäft anzusehen. Das gelte zumindest dann, wenn es einem Reisenden darauf ankomme, überhaupt befördert zu werden und nicht mit welchem Flug.

Geschäftsführung ohne Auftrag

Der Kläger habe mithin durch die eigene Organisation der Ersatzflüge eine Aufgabe wahrgenommen, die der Beklagten oblegen habe. Seine Ansprüche auf Ersatz der dadurch entstandenen Aufwendungen würden sich daher aus dem Gesichtspunkt einer Geschäftsführung ohne Auftrag ergeben.

Letztlich habe die Rückbeförderung als „auch-fremdes-Geschäft“ auch im Interesse des beklagten Luftfahrtunternehmens gelegen.