Finanztest: Wie sich das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete entwickelt

24.7.2023 – Die Stiftung Warentest hat Kaufpreise und Mieten in 62 Städten und Landkreisen aus dem Jahr 2022 verglichen. Das unvorteilhafteste Kaufpreis-Miete-Verhältnis weisen Berlin mit 35,4 und München mit 32,1 auf. Dagegen ist die Monatsbelastung beim Erwerb im Vergleich zur Miete in Chemnitz, Saarbrücken, Ulm und im Wartburgkreis am günstigsten.

Nachdem zuletzt explodierende Bauzinsen bei gleichzeitig hohen Kauf- und Energiepreisen vielen Immobilienkäufern einen Strich durch die Rechnung gemacht haben (VersicherungsJournal 13.7.2022), sorgten jüngst Preiskorrekturen (12.5.2023) für Licht am Horizont. Dennoch bleiben die eigenen vier Wände für viele nur unter bestimmten Voraussetzungen erschwinglich.

Dies zeigt eine Analyse der Stiftung Warentest in der Ausgabe Finanztest 8/2023. Die Verbraucherschützer haben in einem umfangreichen Tabellenwerk Kaufpreise und Mieten in 62 Städten und Landkreisen aus dem Jahr 2022 erfasst.

Da die Immobilienpreise seit dem 1. Quartal 2023 sinken, dürften die Werte heute etwas niedriger sein, merken die Tester an.

Weiterer Preisverfall im Jahr 2023

Die Zahlen basieren auf Daten der VDP-Research GmbH. Das Unternehmen erstellt Analysen im Auftrag aller Banken, die über die Spitzenverbände der Bankengruppen organisiert sind.

Grundlage waren 320.000 Immobilienverkäufe, die von gut 700 Geldinstituten finanziert wurden. Es handelt sich also um tatsächlich gezahlte Preise und nicht um Werte aus Anzeigen.

Neben den Kaufpreisen pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen, gestaffelt nach sehr guter, guter und mittlerer Lage sowie Ausstattung, wird auch für jeden Ort eine Prognose abgegeben. VDP-Research geht von einem weiteren Rückgang von insgesamt fünf bis sechs Prozent im Jahr 2023 aus. Man rechne jedoch damit, „dass der Preisverfall schon im nächsten Jahr ein Ende haben wird“, heißt es.

Mietpreise steigen stärker als Kaufpreise

Die Tabellen enthalten zudem die Preise pro Quadratmeter für Neuvertragsmieten, ebenfalls aufgeschlüsselt nach sehr guter, guter und mittlerer Lage sowie Ausstattung der Objekte. Denn bei der Entscheidung für oder gegen die eigene Immobilie spiele nicht nur der Kaufpreis, sondern auch die Jahresmiete für eine vergleichbare Wohnung eine Rolle, begründen dies die Tester.

Auch hier geben sie Prognosen ab. Bei allen Standorten zeigt die Entwicklung (sehr) deutlich nach oben. Die Mietpreise steigen derzeit vielerorts stärker als die Kaufpreise, wird berichtet. Im ersten Quartal 2023 habe man bei einer Neuvermietung im Schnitt 7,4 Prozent mehr zahlen müssen als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Angegeben ist ferner jeweils das Kaufpreis-Miete-Verhältnis, einmal als Spanne und einmal als Mittelwert. „Je höher es ist, desto höher ist die Monatsbelastung beim Erwerb im Vergleich zur Miete“, wird erklärt. Sind für eine Immobilie mehr als das 25,0-Fache der Jahresmiete auf den Tisch zu legen, lohnt sich der Kauf in der Regel nicht.

Wegen der gestiegenen Zinsen würden Käufer derzeit fast immer deutlich mehr zahlen als Mieter, wird weiter berichtet. Dennoch könne sich auf Dauer ein Eigenheim rechnen. Dies sei vor allem abhängig von der langfristigen Entwicklung der Mieten und Immobilienpreise vor Ort.

Metropolen bleiben unerschwinglich

In einer der sieben größten Metropolen Deutschlands ist dies allerdings nach wie vor eher nicht der Fall – obwohl allerorts das Kaufpreis-Miete-Verhältnis im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. In Berlin beispielsweise fiel der Wert von 40,6 auf 35,4.

Denn an der Spree wie auch in Düsseldorf (Kaufpreis-Miete-Verhältnis: 25,7), Frankfurt am Main (25,0), Hamburg (29,1), Köln (26,8), München (32,1) und Stuttgart (28,3) kostet der Quadratmeter weiterhin durchschnittlich mehr als 5.000 Euro.

In der bayerischen Landeshauptstadt werden bei sehr guter Lage und Ausstattung im Schnitt sogar 15.150 Euro pro Quadratmeter für Ein- und Zweifamilienhäuser und 16.270 Euro pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen aufgerufen. Solche exorbitanten Summen sind nur mit viel Eigenkapital und hohem Einkommen zu stemmen.

Kauf- und Mietpreise für Häuser und Eigentumswohnungen Die teuersten Städte Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser in Euro pro qm München 15.150 Stuttgart 10.275 Heidelberg 10.095 Die teuersten Städte Kaufpreis für Eigentumswohnungen in Euro pro qm München 16.270 Hamburg 13.135 Frankfurt a.M. 11.740 Die günstigsten Städte Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser in Euro pro qm Suhl 2.115 Dessau-Roßlau 2.460 Gera 2.540 Die günstigsten Städte Kaufpreis für Eigentumswohnungen in Euro pro qm Suhl 2.055 Gera 2.065 Dessau-Roßlau 2.625 Die höchsten Neuvertragsmieten in Euro pro qm München 39,80 Frankfurt a.M. 33,40 Hamburg 33,20 Die niedrigsten Neuvertragsmieten in Euro pro qm Pirmasens 7,80 Gera 8,20 Dessau-Roßlau 8,80

Nur vier Städte mit günstigem Kaufpreis-Miete-Verhältnis

Und auch in Orten, in denen der Quadratmeterpreis unter 3.000 Euro liegt, sieht die Situation vielerorts nicht besser aus. Von den 62 Städten und Landkreisen, die im Beitrag aufgeführt sind, schwanken 38 zwischen einem Kaufpreis-Miete-Verhältnis von 24,0 (Osnabrück) und 29,0 (Main-Kinzig-Kreis). Nur vier weisen laut Tester ein günstiges Verhältnis auf. Dies sind:

Chemnitz (21,4),

Saarbrücken Regionalverband (23,7),

Ulm (23,9) und

Wartburgkreis (19,5).

Ein ungünstiges Kaufpreis-Miete-Verhältnis wird dagegen 20 Kommunen explizit bescheinigt. Dazu gehören:

Bonn (29,7),

Braunschweig (30,3),

Dresden (34,3),

Erfurt (29,2),

Essen (32,0),

Hannover Region (30,9),

Heidelberg (31,9),

Leipzig (30,1),

Mettmann Landkreis (29,2),

Mönchengladbach (29,1),

München Landkreis (41,4),

Potsdam (29,3),

Regensburg (33,9),

Rhein-Neckar-Kreis (29,5),

Rostock (31,0),

Traunstein Landkreis (33,4),

Wiesbaden (29,1),

Wittmund Landkreis (41,9),

Wuppertal (32,2) und

Würzburg (31,3).

Bezugsquelle

Der Beitrag „Kaufpreise sinken, Mieten steigen“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten. Dann ist auch ein Zugriff auf die Daten aller 400 Städte und Kreise Deutschlands möglich. Die Zahlen für maximal 20 Orte lassen sich abrufen.

Das gesamte Heft Finanztest 8/2023 ist im Online-Shop für 5,99 Euro als Download erhältlich. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 6,90 Euro angefordert werden.