FDP plädiert für ein „Altersvorsorge-Depot“

22.11.2019 – Die Liberalen wollen die Vermögensbildung in Deutschland stärken. Einen entsprechenden Antrag stellte die FDP jetzt im Bundestag. Ein Grund für die geringe Vermögensausstattung der Deutschen liege in der geringen Aktionärsquote. Wenn jetzt auch noch eine Finanztransaktions-Steuer hinzukäme, würde es Kleinsparern noch schwerer gemacht, mit Aktien Vermögen aufzubauen, wird festgestellt.

Die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag will den privaten Vermögensaufbau in Deutschland gezielt fördern. In ihrem Antrag „Vermögen bilden, Altersvorsorge sichern, Aufstieg ermöglichen“ (Bundestagsdrucksache 19/15285) bemängeln die Liberalen, dass das Haushalts-Nettovermögen in Deutschland vergleichsweise gering ausfalle.

Medianvermögen bei 60.790 Euro

„Der demografische Wandel lässt dem privaten Vermögensaufbau eine immer größere Rolle zukommen, wenn auch im Alter der Lebensstandard gesichert werden soll“, heißt es dazu in dem FDP-Antrag. Das aktuelle Medianvermögen in Deutschland betrage derzeit lediglich 60.790 Euro.

Die Deutschen würden damit weit hinter Ländern wie Frankreich (113.300 Euro), Italien (146.198 Euro) oder Belgien (217.943 Euro) liegen. Ein Grund dafür liege in der geringen Aktionärsquote. Nur elf Prozent der Haushalte würden Aktien besitzen und nur 16 Prozent Beteiligungen an Aktienfonds.

Riester- und Rürup-Renten sollen in das „Altersvorsorge-Depot“ eingehen

Kern des vier Punkte umfassenden Reformprogramms ist ein sogenanntes „Altersvorsorge-Depot“, in das auch die Riester- und Rürup-Rente eingebunden werden soll. Diese staatlich geförderten Sparmodelle sollten allerdings zukünftig allen Bürgern zugänglich sein.

In diesem Depot sollen Bürger im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeiträge nach dem Alterseinkünftegesetz (derzeit jährlich 23.712 Euro bei Ledigen und 47.424 Euro bei Verheirateten) angespart werden können. Eine Besteuerung soll erst in der Auszahlungsphase, die ab dem 60. Lebensjahr frei bestimmt werden kann, nachgelagert erfolgen.

Kursgewinne bei langfristiger Wertpapieranlage steuerfrei stellen

Neben dem Plädoyer für ein Online-Vorsorgekonto (Träger-übergreifende Vorsorge-Information) spricht sich die FDP dafür aus, die vermögenswirksamen Leistungen (auch für Kinder geöffnet) anzuheben. Schließlich sollen Kursgewinne aus langfristigen Wertpapieranlagen steuerfrei bleiben. Die seit 2009 geltende Besteuerung von Kursgewinnen verhindere, dass potenzielle Anleger Aktien kaufen würden.

Die FDP denkt hier daran, dass ab einer Mindesthaltedauer von fünf Jahren Steuerfreiheit bei Gewinnen von Aktien (inklusive ETFs und Fondsanteilen) gelten sollte. Eine Finanztransaktions-Steuer sei dagegen abzulehnen, weil sie die private Vermögensbildung erschweren würde.

Allerdings sind die Einnahmen aus dieser in der Planung befindlichen Steuer bereits zur Entlastung von Betriebsrentnern vorgesehen, um deren Doppelverbeitragung zurückfahren zu können (VersicherungsJournal 14.11.2019, 19.11.2019).