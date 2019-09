Extremereignisse: Bericht zeichnet düstere Szenarien

27.9.2019 – Fortgesetztes Abschmelzen des Eises, Erwärmung der Ozeane, Anstieg des Meeresspiegels auf einige Jahrzehnte hinaus, Schädigung der natürlichen Ressourcen und der Ökosysteme, mehr Schadenpotenzial durch klimatische Extremereignisse, Überschwemmungen, Erdrutsche, Waldbrände. Das stellt ein neuer Bericht des Weltklimarats in Aussicht, und die Auswirkungen nehmen in den Prognosen mit der Höhe der Treibhausgasemissionen zu. Die Autoren halten deshalb „ehrgeizige“ Maßnahmen für erforderlich.

In naher Zukunft – gemeint ist damit die Periode bis zum Jahr 2050 – werden die Gletscher weiter an Masse verlieren, Permafrost tauen, Schneebedeckung und arktisches Eis zurückgehen, „mit unvermeidlichen Folgen für die Stromabflussmenge und lokale Risiken“.

Je nachdem, ob die Treibhausgasemissionen hoch bleiben oder „stark reduziert“ werden können, könnte sich dieser Prozess an den grönländischen und arktischen Eisschilden nach 2050 beschleunigen oder verlangsamen.

Zu diesen Schlüssen kommt ein soeben veröffentlichter neuer Bericht des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), der sich speziell mit der „Kryosphäre“, also den Schnee- und eisbedeckten Regionen sowie Dauerfrostgebieten, und dem Meer beschäftigt.

„Übergang zu noch nie dagewesenen Bedingungen“

Im Laufe des 21. Jahrhunderts dürften die Ozeane einen „Übergang zu noch nie dagewesenen Bedingungen“ vollziehen, verbunden unter anderem mit höheren Temperaturen und weiterer Versauerung. Marine Hitzewellen und extreme Wetterphänomene wie El Niño würden häufiger auftreten.

Die sogenannte „Atlantische Meridionale Umwälzbewegung“ (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) wird den Projektionen zufolge zwar sehr wahrscheinlich nicht zusammenbrechen, sich aber abschwächen. Die AMOC ist eine Komponente des globalen Klimasystems, sie befördert im Atlantik warmes Wasser in den Norden und kaltes in den Süden.

In einem Szenario mit geringen Treibhausgasemissionen wäre das Ausmaß dieser Veränderungen kleiner.

Anstieg des Meeresspiegels über 2100 hinaus

In der IPCC-Prognose steigt zudem der Meeresspiegel mit zunehmender Geschwindigkeit. Extremereignisse aufgrund hoher Wasserstände, die bislang selten vorkamen – einmal pro Jahrhundert in der „jüngeren“ Vergangenheit –, wären demnach ab 2050 an vielen Orten regelmäßig zu erwarten, „zumindest einmal pro Jahr“, wie es heißt.

In einem Szenario mit hohen Treibhausgasemissionen würde der Anstieg des Meeresspiegels bis zum Jahr 2100 auf eine Rate von durchschnittlich 1,5 Zentimeter pro Jahr anwachsen. Die Meeresoberfläche würde sich im globalen Mittel bis 2100 um rund einen Meter heben und im 22. Jahrhundert beschleunigt – um mehrere Zentimeter pro Jahr – ansteigen.

Eine etwas „optimistischere“, aber als weniger wahrscheinlich eingestufte Prognose sieht den Anstieg mit etwa einem Meter bis zum Jahr 2300 begrenzt.

Extremwasserstände und küstenbezogene Gefährdungen würden durch intensivere und niederschlagsreichere tropische Wirbelstürme verschärft. „Projizierte Veränderungen von Wellen und Gezeiten variieren lokal dahingehend, ob sie diese Gefahren verstärken oder mildern“.

Vielfältige Folgen

Die Folgen des Wandels sind breitgefächert. Sie würden sich in einer Verlagerung der Verbreitungsgebiete von Arten äußern, einer Verringerung der biologischen Vielfalt und beispielsweise auch in einem Rückgang des Fischfangpotenzials – Stichwort Ernährungssicherheit.

Wald- und Flächenbrände werden laut den Projektionen „für den Rest dieses Jahrhunderts in den meisten Tundragebieten und borealen Regionen sowie in einigen Gebirgsregionen deutlich zunehmen“.

Ökosystemfunktionen würden geschädigt, die Anpassungsfähigkeit von Organismen und Ökosystemen beeinträchtigt. Auch hier gilt: Je höher die Treibhausgasemissionen, desto größer die Auswirkungen.

Und: „Veränderungen bei Überschwemmungen, Lawinen, Erdrutschen und Bodendestabilisierung werden laut Projektionen das Risiko für Infrastruktur-, Kultur-, Tourismus- und Freizeitgüter erhöhen“, führen die Autoren weiter aus.

„Dringende“ Emissionsreduktion und Ehrgeiz bei Anpassung

Die Auswirkungen klimabedingter Veränderungen im Meer und in der Kryosphäre stellen die Politik zunehmend vor die Herausforderung, von der lokalen bis zur globalen Ebene Antworten zu finden, „und bringen sie in einigen Fällen an ihre Grenzen“, wird in dem Bericht festgestellt.

Problematisch sei dabei unter anderem, dass sich die Klima- und damit verbundenen Konsequenzen auf einem Zeithorizont abspielen, der über Entscheidungs- und Planungszyklen von Politikern und Unternehmen hinausgeht.

„Klimaresilienz“ und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, hänge entscheidend „von dringender und ehrgeiziger Emissionsreduktion“ in Verbindung mit „koordinierten anhaltenden und zunehmend ehrgeizigen Anpassungsmaßnahmen“ ab.

Zum Herunterladen

Eine deutsche Zusammenfassung des Berichts „The Ocean and Cryospehere in a Changing Climate“ ist auf einer Webseite der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle abrufbar.

Der vollständige Bericht in englischer Sprache kann von einer Webseite des IPCC heruntergeladen werden.