Erst 200 Euro Bußgeld, dann noch ein einmonatiges Fahrverbot

23.3.2021 – Ein Verkehrsteilnehmer, der innerhalb eines Zeitraums von noch nicht einmal zwei Jahren vier einfachere Verkehrsverstöße mit einem zumindest abstrakten Gefährdungspotenzial für Dritte begeht, kann mit einem einmonatigen Fahrverbot belegt werden. Das geht aus einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 4. Februar 2021 hervor (3 Ws (B) 6/21).

Der Beschwerdeführer war im März 2020 dabei erwischt worden, während der Fahrt mit seinem Auto verbotswidrig ein Mobiltelefon genutzt zu haben. Vor einer Ampel wartend hatte er das Gerät auf Brusthöhe in beiden Händen gehalten und war, nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, nur verzögert angefahren. Dabei hatte er sein Smartphone in einer seiner Hände gehalten und es während des folgenden Stop-and-go-Verkehrs bedient.

Bereits mehrfach wegen Verkehrsverstößen bestraft

Gegen den Autofahrer verhängte der Polizeipräsident Berlin ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Dagegen legte der Ertappte Einspruch beim Amtsgericht Tiergarten ein. Wirklich schlau war das jedoch nicht. Das Gericht beließ es zwar bei der Höhe der Geldbuße. Es verhängte gegen den Verkehrssünder jedoch gleichzeitig ein einmonatiges Fahrverbot.

Das begründete das Amtsgericht damit, dass der Mann in den vergangenen knapp zwei Jahren mehrfach wegen Verkehrsverstößen bestraft worden ist. Zweimal ging es dabei um Geschwindigkeits-Überschreitungen und – zusammen mit dem neuen Fall – zweimal um die verbotswidrige Nutzung eines elektronischen Geräts während der Fahrt.

Verkehrsvorschriften trotz mehrerer Vorwarnungen verletzt

Mit seiner hiergegen beim Berliner Kammergericht eingelegten Rechtsbeschwerde hatte der Autofahrer keinen Erfolg. Nach Ansicht der Richter wurde er nach seinem erneuten Verkehrsverstoß zu Recht nicht nur mit einem Bußgeld, sondern auch mit einem Fahrverbot bestraft. Denn der Mann habe durch sein Verhalten beharrlich seine Pflichten als Kfz-Führer verletzt und dabei zumindest abstrakt Dritte gefährdet.

Durch die wiederholten Verkehrsverstöße habe der Täter gezeigt, dass es ihm an der rechtstreuen Gesinnung sowie der notwendigen Einsicht in zuvor begangenes Unrecht, die für die Teilnahme am Straßenverkehr erforderlich seien, fehle. Denn er habe die Verkehrsvorschriften trotz mehrerer Vorwarnungen verletzt.

Mangelnde Rechtstreue des Verkehrsteilnehmers

Um die Frage zu beurteilen, ob es in Fällen wie denen des Verurteilten angemessen sei, ein Fahrverbot zu verhängen, komme es auf die Zahl der Vorverstöße, ihren zeitlichen Abstand sowie ihren Schweregrad an.

Dabei kann nach Meinung des Gerichts nicht nur wegen gravierender Verstöße, sondern auch aus mehreren kleineren Vergehen auf eine mangelnde Rechtstreue eines Verkehrsteilnehmers geschlossen werden. Voraussetzung hierfür sei ein innerer Zusammenhang im Sinne einer Unrechtskontinuität zwischen den Zuwiderhandlungen.

Das Fahrverbot, welches das Amtsgericht verhängt hat, sei daher als notwendige und verhältnismäßige Maßnahme anzusehen. Das gelte auch für die Erhöhung der Geldbuße auf 200 Euro. Die sei ebenfalls durch die verkehrsrechtlichen Voreinträge gerechtfertigt.