Drei Lebensversicherer mit exzellenten Wachstumschancen

2.7.2021 – Die Hannoversche Leben erhielt beim Assekurata-Unternehmensrating zum zehnten Mal in Folge die Top-Bewertung in allen Kategorien. Die Corona-Pandemie beeinflusste das Wachstum kaum. Die Ideal Leben lag in der Gesamtnote eine Stufe dahinter. Für das markt-überdurchschnittliche und nachhaltige Wachstum gab es erneut die Bestnote. „Exzellent“ gewachsen ist gleichfalls die Bayerische Leben. Insgesamt erhielt sie ein „sehr gut“. Nur noch „schwach“ wurde das Wachstum der Ideal Versicherung eingeschätzt. Die Gesamtnote blieb unverändert bei „gut“.

Besser als die Hannoversche Lebensversicherung AG kann keine Gesellschaft im Unternehmensrating der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH abschneiden. In allen vier Kategorien und damit auch insgesamt gibt es die Top-Bewertung „exzellent“ – zum zehnten Mal in Folge (VersicherungsJournal 1.7.2020).

Hannoversche übererfüllt aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen

In der Teilkategorie „Sicherheit“ wird weiterhin die sehr hohe Sicherheitsmittel-Ausstattung herausgestellt. So übererfüllt die Hannoversche die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen deutlich und verzichtet dabei auf Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungen. Beim „Erfolg“ sind die maßgeblichen Faktoren der Rohüberschuss und die im Marktvergleich geringe Kostenbelastung.

Die exzellente Einschätzung des „Wachstums/der Attraktivität im Markt“ beruht auf den guten Kennzahlen zum Bestandswachstum, zur Neugeschäftsentwicklung sowie zur Nachhaltigkeit des Wachstums der zurückliegenden Jahre. Die Corona-Pandemie, so die Analysten, hatte im vergangenen Jahr kaum Auswirkung auf die Wachstumssituation.

Ideal Leben erreicht Top-Bewertungen in zwei Kategorien

Auch bei der Ideal Lebensversicherung a.G. wird das Vorjahresurteil vollumfänglich bestätigt. Bei „Kundenorientierung“ und „Wachstum/Attraktivität im Markt“ bleibt es bei der Top-Bewertung. Die 800 befragten Kunden gaben im Schnitt ein „sehr gut“. Die freien Vertriebspartner beurteilten die Zusammenarbeit noch besser. Die Stornoquote landet bei 2,5 (Marktschnitt: mehr als vier) Prozent.

Auch beim Wachstum liegt das Unternehmen über dem Marktschnitt. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre legten die laufenden Beiträge um 3,6 Prozent zu (Marktschnitt: null Prozent). Die Entwicklung ist zudem nachhaltig. So beträgt das Abgangs-Zugangsverhältnis 62 Prozent, während im Markt durchschnittlich 98,2 Prozent erreicht werden.

Bei den Kategorien „Sicherheit“ und „Erfolg“ wurde jeweils die zweitbeste Note „sehr gut“ erreicht. Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen nach Solvency II übertraf die Ideal Leben Ende des Jahres 2020 mit 442,5 Prozent zwar deutlich. Dafür wurden allerdings Übergangsmaßnahmen in Form von versicherungs-technischen Rückstellungen in Anspruch genommen.

BL die Bayerische Leben weist gleichfalls ein exzellentes Wachstum auf

Bei der BL die Bayerische Lebensversicherung AG sah Assekurata gleichfalls keinen Anlass, die Vorjahresbewertung zu verändern. Das „Wachstum“ wird weiterhin mit „exzellent“ bewertet. Maßgeblich dafür ist das überdurchschnittliche quantitative Wachstum. Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 wurde der Prämienbestand jeweils um 16,3 (Branche: 2,0) Prozent ausgebaut.

Für 2020 wird mit 22,9 Prozent eine noch größere Dynamik erwartet. In den anderen drei Kategorien lautete das Urteil jeweils wieder „sehr gut“. Bei „Kundenorientierung“ wird unter anderem die Kündigungsresistenz hervorgehoben. Außerdem werden die digitalen Services permanent weiterentwickelt.

Ausschlaggebend beim „Erfolg“ waren vor allem die markt-überdurchschnittlichen Rohüberschussquoten, die nach Meinung der Agentur „von einer sehr profitablen Gesamterfolgssituation des Unternehmens zeugen“. Die Solvency-II-Quote lag Ende 2020 bei 247,9 Prozent, wobei Übergangsmaßnahmen genutzt wurden.

Ideal in Schaden/Unfall mit verschlechterter Wachstumsprognose

Bei der Ideal Versicherung AG senkte die Agentur nochmals den Daumen beim im Vorjahr noch zufriedenstellenden Wachstum. Aktuell ist es „schwach“. Das bereits vor der Pandemie nicht ausreichende Neugeschäft wurde durch Corona noch zusätzlich negativ beeinflusst. Die gebuchten Bruttoprämien sanken von 15,5 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 10,6 Millionen Euro in 2020.

Bei „Kundenorientierung“ und „Sicherheit“ liegt der Schaden- und Unfallversicherer auf Augenhöhe mit der Leben-Schwester. Die Kunden überzeugen insbesondere das Produktangebot sowie die einfachen und direkten Serviceprozesse, ergab die Befragung. Das Sicherheitskapital wird als hoch bezeichnet, obwohl das Eigenkapital 2020 von 4,8 auf 3,9 Millionen Euro zurückging.

Die Kennzahlen zur Ertragssituation entwickelten sich im vergangenen Jahr rückläufig. Das Kapitalanlageergebnis sank netto von 0,5 auf 0,2 Millionen Euro. Zudem fiel das versicherungstechnische Ergebnis schlechter aus und der Schwankungsrückstellung mussten hohe Mittel zugeführt werden. Somit gab es beim „Erfolg“ keine weitere Verbesserung.