DKM 2022: Fast zur alten Größe zurück, aber mit nachdenklichen Tönen

27.10.2022 – Nach zwei Jahren unter Pandemiediktat liegt der Schwerpunkt der diesjährigen Leitmesse wieder auf Präsenz, mit 276 Ausstellern und 8.800 registrierten Fachbesuchern. Der BVK kündigte auf der Messe die Gründung eines Maklerbeirats an, um auf die Konsolidierungswelle zu reagieren. Und Verbandspräsident Michael H. Heinz schlägt nachdenkliche Töne an.

Am 26. und 27. Oktober findet in Dortmund die 25. DKM statt. Nach einer rein digitalen (VersicherungsJournal 28.10.2020) und einer hybriden Veranstaltung im Vorjahr (28.10.2021) steht in diesem Jahr wieder der persönliche Austausch im Vordergrund.

„Wir haben bewusst den Schwerpunkt wieder auf Präsenz gelegt und nutzen unsere digitale Plattform DKM365 als Einstimmung sowie zur Vor- und Nachbereitung und, um unsere DKM-Besucher ganzjährig zu vernetzen und mit Informationen zu versorgen“, lässt sich Konrad Schmidt, Geschäftsführer des Ausrichters BBG Betriebsberatungs GmbH, zitieren.

Deutlich mehr registrierte Fachbesucher in Dortmund

Das Rahmenprogramm aus über 250 Programmpunkten in 13 Kongressen und in vier Themenparks findet in diesem Jahr ausschließlich live in Dortmund statt. 276 Aussteller sind auf dem Messegelände vertreten.

Damit erreicht die Veranstaltung noch nicht ihre Größenordnung aus den Zeiten vor Ausbruch der Pandemie. Zum Vergleich: Im Jahr vor Corona, 2019, lag die Zahl noch bei 358 Firmen, die sich vor Ort präsentierten (24.10.2019). Vor drei Jahren waren es 327 Unternehmen (25.10.2018).

8.800 Fachbesucher haben sich für die diesjährige Messe angemeldet, im Vorjahr durften aufgrund der Corona-Beschränkungen gerade mal 3.500 Besucher pro Tag in die Hallen.

„Nach zwei Jahren mit dem Fokus auf den digitalen Part, bin ich ehrlich gesagt froh, dass, bei allen Vorteilen der Digitalisierung, wieder der persönliche Austausch in den Fokus rückt“, sagte BBG-Geschäftsführer Schmidt.

WERBUNG

BVK: Absolute Mehrheit der Mitglieder ist mit Leistungen zufrieden

Traditionell stellte auch Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), seine Themen auf der Eröffnungs-Pressekonferenz der DKM vor. Zuerst stand das Fazit einer Mitgliederbefragung im September auf seiner Agenda.

Die Ergebnisse beschrieb Heinz humorig als Spitzenwerte „fast wie in Nordkorea“. 92 Prozent der Mitglieder sind „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit dem Berufsverband. 83 Prozent bewerten die politische Interessenvertretung als wichtig.

80 Prozent der Teilnehmer sagt das Informationsangebot des BVK mit seiner Verbandszeitschrift „VersicherungsVermittlung“, seiner Website sowie Newslettern und den Social-Media-Kanälen zu.

Eine besondere Rolle spielt für die Befragten die Rechts- und Mitgliederberatung. Sie wird nach Aussage von Heinz von den Teilnehmern überwiegend mit „sehr gut“ (1,6) bewertet.

V.li.n.re.: Michael H. Heinz, Konrad Schmidt und Ulrich Neumann (Bild: DKM)

Berufsverband gründet Maklerbeirat

Als Neuerung kündigte der BVK-Präsident die Gründung eines Maklerbeirats an. „Der Maklermarkt verändert sich schnell. Stichwort: Konsolidierung. Darauf wollen wir reagieren und Orientierung bieten und die Deutungshoheit nicht anderen überlassen“, erklärt Heinz die Aufgabe des neuen Gremiums.

Als Vorsitzender des Maklerbeirats wird Ulrich Neumann fungieren, der auf eine lange Erfahrung im Maklervertrieb bei diversen Versicherern zurückblicken kann. Weitere Mitglieder des Gremiums sind:

Auffallend: Keine Frau ist Mitglied des neuen Organs. „Der weibliche Anteil im Ehrenamt ist generell gering. Trotzdem werden wir uns weiter bemühen“, sagte dazu BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer.

BVK-Präsident mahnt Umdenken an

Bei politischen Themen wie zum Beispiel dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) angedachten Provisionsrichtwert (19.5.2022) schlug Heinz in diesem Jahr eher nachdenkliche Töne an.

„Derzeit stehen der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und natürlich die daraus resultierende Inflation im Fokus der Politik. Diese Themen überlagern alles. Der Mittelstand steht eher am Rand“, so Heinz.

Natürlich sei der BVK gegen eine Regulierung. „Aber wenn es bei Versicherern bei den Provisionen Ausreißer gibt, die gegen das Gesetz verstoßen, dann sollte die Finanzaufsicht reagieren“, so der Verbandspräsident.

Beim Schlusswort gab er sich selbstkritisch: „Unsere Branche ist nicht ganz unschuldig an der aktuellen Diskussion. Als Vermittler müssen wir an unserem Image arbeiten, unser Berufsbild ändern und wieder zu ehrbaren Kaufleuten werden.“