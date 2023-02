DIHK-Umfrage: Versicherer Anfang 2023 stabiler als noch im Herbst

10.2.2023 – Die deutsche Wirtschaft ist nicht, wie noch im Herbst vergangenen Jahres befürchtet, aus dem Tritt geraten und hat einen Absturz vermeiden können, berichtet die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Die Versicherungswirtschaft hat sich zu Jahresbeginn stabil gezeigt. Die Geschäftserwartungen in der nahen Zukunft werden allerdings weiter verhalten gesehen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat am Donnerstag ihre jüngste Konjunkturumfrage vorgestellt. DIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Wansleben sagte: „Die gute Nachricht ist, dass die deutsche Wirtschaft einen drohenden Absturz abwenden konnte.“

Dazu hätten auch die Energiepreisbremsen der Bundesregierung beigetragen. Es habe sich zwar einiges beruhigt, aber noch nicht belebt. „Statt tiefer Rezession erwartet uns in diesem Jahr eher eine Seitwärtsbewegung und unterm Strich eine rote Null (des BIP).“ Bürokratie erweise sich weiter als der Bremsklotz. „Wir müssen schneller werden.“

Versicherer sehen aktuelle Geschäftslage eher positiv

Martin Wansleben (Bild: Brüss)

Die an der Befragung beteiligten über 100 Versicherungs-Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage überwiegend positiv. 39 Prozent gaben an, dass sich die Geschäftslage zu Jahresbeginn verbessert habe und nur acht Prozent sahen eine negative Entwicklung.

Der Saldo stellte sich damit auf 31 Punkte nach nur plus elf im Herbst 2022 und 37 Punkte zu Jahresbeginn 2022. Für das Kreditgewerbe ergab sich nach den Daten zu Jahresbeginn ein positiver Saldo von 26 (Herbst: 16) Punkte. Bemerkenswert ist der Umschwung bei den Lebensversicherern auf einen Saldo von 15 Punkten nach minus 18 im Herbst vergangenen Jahren.

Blick man auf die Ergebnisse für die Geschäftserwartungen in der näheren Zukunft, dann bleiben die Versicherer zwar auch weiterhin skeptisch (Saldo minus sieben Punkte) aber nicht mehr so pessimistisch wie im Herbst (minus 32 Punkte).

Auch hier hat sich im Bereich der Lebensversicherungen die Stimmung etwas aufgehellt – minus 23 nach minus 81 Punkte im Herbst. Beim Kreditgewerbe hat sich die Erwartungshaltung dagegen wieder ins Positive gekehrt. Plus vier Punkte nach noch minus 36 Punkte im Herbst.

Der Fachkräftemangel belastet auch die Versicherer

Unter den Risiken sticht in der gesamten Wirtschaft neben der Sorge vor steigenden Energiepreisen der Fachkräftemangel hervor. Wansleben forderte hier ein flexibleres Handeln und deutlich weniger Bürokratie. Auch die Versicherer sehen hier Probleme, das Risikobarometer stieg auf 78 Punkte von noch 64 im Herbst und 70 zu Jahresbeginn 2022.

Von daher verwundert es nicht, dass 32 Prozent der Versicherer Personal suchen und nur elf Prozent die Zahl der Beschäftigten reduzieren wollen. Der Saldo steigt damit auf 21 Punkte von neun Punkte im Herbst 2022.

Besonders auffällig sind hier die Lebensversicherer. 65 Prozent gaben an Personal zu suchen, kein Unternehmen denkt an Personalabbau. Der Saldo steigt damit auf 65 Punkte von noch plus 15 im Herbst und minus vier zu Jahresbeginn 2022.