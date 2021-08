Diesen Rechtsschutz-Versicherer vertrauen Kunden

27.8.2021 – In der Rechtsschutz-Versicherung zählen für Privatkunden Service und Mehrwerte der Anbieter, wie eine Umfrage von Sirius Campus zeigt. Das trifft vor allem auf Verbraucher zu, die auf die Beratung ihrer Vermittler setzen. Bei den abschlussbereiten Interessenten liegen Allianz und Huk-Coburg auf den ersten Plätzen.

Worauf reagieren die Kunden, welche Faktoren haben den größten Einfluss auf die Abschluss-Entscheidung? Diesen Fragen ging die Marktuntersuchung „Wirksame Angebots- und Markenkommunikation für Rechtsschutz-Versicherungen“ nach.

Die Sirius Campus GmbH befragte für die vorliegende Auswertung zwischen Mai und Juni 754 abschluss- und wechselwillige Verbraucher. Das Ergebnis: Die Serviceorientierung der Versicherer, Preis-Fairness sowie die Unterstützung durch die Assekuranz zählen für die Verbraucher am meisten.

Die Marktforscher untersuchten zur Angebots- und Markenkommunikation im angegebenen Zeitraum neben Rechtsschutz noch vier weitere Versicherungsprodukte: Hausrat, Krankenzusatz, Berufsunfähigkeit und Kfz (VersicherungsJournal 24.8.2021).

Allianz und Huk-Coburg am beliebtesten

Auf die Frage: „Welche dieser Anbieter kommen für Sie grundsätzlich für einen Abschluss einer Rechtsschutz-Versicherung in Betracht?“ fiel die Antwort der Teilnehmer eindeutig aus. 36 Prozent votierten für die Allianz Versicherungs-AG. Auf Rang zwei folgt die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG (29 Prozent), auf dem dritten Platz die Arag SE.

Ab dem vierten Rang, den sich die Ergo Versicherung AG und die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG mit 22 Prozent teilen, liegen die Anbieter sehr dicht beieinander. Den zehnten Platz belegen die Generali Versicherungen (16 Prozent).

Im Markenvergleich von Sirius Campus werden Allianz, Arag und Huk-Coburg „am häufigstem als Rechtsschutzversicherer mit einem zuverlässigen und lösungsorientierten Service genannt“; schreiben die Studienautoren. Laut Auswertung hat die Huk-Coburg „das beste Preisimage“ und die Allianz „das beste Leistungsimage“.

Abschlusswillige für eine Rechtsschutz-Versicherung, Mehrfachantwort möglich, Angaben in Prozent, n=750 (Bild: Sirius Campus)

Ansprache des Vermittlers entscheidet über Abschluss

Neben der absoluten Beitragshöhe entscheiden der Leistungsumfang, das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis und Aussagen zum Ablauf einer Leistungsregulierung über den Abschluss. Vor allem bei vermittleraffinen Verbrauchern achten 80 Prozent und mehr auf diese Aspekte, so die Studie.

Oliver Gaedeke

(Bild: Stefan Wernz)

„Ich kann Vermittlern nur empfehlen, diese Themen anhand von passenden Deckungs- und Servicekonzepten hochwertige Rechtsschutz-Versicherungen in der Kundenberatung anschaulich anzusprechen. Hierdurch entsteht ein Qualitätserleben“, stellt Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer und Gründer der Sirius Campus GmbH, als Empfehlung an den Vertrieb heraus.

Denn Preisbereitschaft sei bekanntlich keine feste Größe, sondern könne im Beratungsprozess gesteigert werden

Testsiegel und Bewertungen spielen für Abschlusswillige eine große Rolle. Sehr glaubwürdig sind für Konsumenten dabei das Medium Finanztest der Stiftung Warentest (53 Prozent) sowie der Tüv (46 Prozent).

Je einfacher die Botschaften, desto besser

Die höchste Aufmerksamkeit sichern Versicherern Aussagen zur Familien- und Partnerabsicherung, erklären die Marktforscher. Auch Testurteile zu Service und Leistungsregulierung ist für wechselbereite Privatkunden ein wichtiges Kriterium.

Der Verzicht auf Selbstbeteiligung trifft eher den Nerv von sparsamen Verbrauchern. Kunden, die auf Makler oder Vertreter vertrauen, lassen sich dagegen von einer telefonischen Rechtsberatung, einer kostenlosen Anwaltshotline, überzeugen.

Vertragsstreitigkeiten sind das größte Risiko

Die Servicevalue GmbH und Focus-Money wollten von Kunden von Rechtsschutz-Versicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen.

Am besten schnitten ADAC Versicherung AG, Advocard, Allianz, Arag, Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Ergo, Huk-Coburg und LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. ab (18.8.2021).

Vertragsstreitigkeiten stellen für Privatkunden das größte Risiko dar, zeigt eine Auswertung der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Fast jeder fünfte der insgesamt etwa 414.000 Fälle 2020 (plus ein Achtel) entfiel auf diesen Bereich (8.6.2021).

Im Mai hat die Softfair GmbH zum zweiten Mal die Prozessqualität von Versicherungsprodukt-Anbietern an der Schnittstelle zum Vertrieb in diversen Versicherungszweigen unter die Lupe genommen. In Rechtsschutz bekam nur die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG ein „hervorragend“ (26.5.2021).