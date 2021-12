Diese Wohngebäudeversicherer schrieben 2020 rote Zahlen

17.12.2021 – Sechs der 50 größten Anbieter erzielten im vergangenen Jahr in der verbundenen Wohngebäudeversicherung eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der jüngst erschienene „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig. Auf den schlechtesten Wert kam die BA die Bayerische Allgemeine. Auffällig ist, dass die Marktteilnehmer mit hohen Combined Ratios mehrheitlich überdurchschnittlich hohe Betriebskosten- wie auch Schadenquoten aufweisen.

2020 sind die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer erst zum vierten Mal seit 2002 versicherungstechnisch in der Gewinnzone gelandet.

Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) betrug im vergangenen Jahr 94,4 (2019: 96,7) Prozent. Das zeigt das „Statistische Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ des GDV (VersicherungsJournal 2.9.2021, 14.9.2021, 29.9.2021).

Dies entspricht dem niedrigsten Wert im Betrachtungszeitraum, nachdem 2016 der bisherige Tiefststand erreicht worden war (6.11.2017). Zwischen 2002 und 2015 hatte die Branche durchgängig rote Zahlen geschrieben. Dabei waren es 2007 und 2013 jeweils mehr als 130 Prozent – und 2002 sogar über 140 Prozent.

Rund jeder achte Wohngebäude-Versicherer im roten Bereich

Für sechs der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter stand im vergangenen Jahr eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent zu Buche. Dies ist dem jüngst veröffentlichten „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGV), die auf rund 95 Prozent Marktanteil kommen.

Zum Vergleich: Im Jahr zuvor landeten mit 15 Akteuren mehr als doppelt so viele versicherungstechnisch in der Verlustzone (11.11.2020), im Jahr davor sogar 28 Marktteilnehmer (5.11.2019). Zuvor traf dies auf 22 (30.10.2018) beziehungsweise elf (6.11.2017) Unternehmen zu.

BA die Bayerische Allgemeine mit der höchsten Quote

Der höchste Wert wird mit 106.6 Prozent aktuell für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (früher: bayerische Beamten Versicherung AG; 18.8.2020, 7.9.2020) ausgewiesen. Der Anbieter schrieb damit zum vierten Mal in Folge rote Zahlen und verschlechterte sich zuletzt um drei Prozentpunkte.

Auf Quoten zwischen gut 105 und knapp 103 Prozent kamen die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, die Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G. und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Dabei schnitt die Condor etwas schlechter und die Nürnberger etwas besser ab als im Jahr zuvor.

Nur leicht über der Marke von 100 Prozent lagen die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Bei letzterer zeigte die Kurve leicht nach unten, während sich die Hanseaten um über neun Prozentpunkte verschlechterten.

Hamburger Feuerkasse mit klarer Verschlechterung

Bei ihnen stiegen laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 2.9 MB) zwar die Einnahmen aufgrund von „Produktionssteigerungen sowie Index- und Beitragsanpassungen im privaten und wohnungs-wirtschaftlichen Geschäft“ um fast sechs Prozent auf knapp 106 Millionen Euro.

Andererseits nahmen aber die bilanziellen Brutto-Schadenaufwendungen mit über einem Fünftel (auf 79 Millionen Euro) ungleich stärker zu. „Hauptgrund sind die gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Aufwendungen für Leitungswasser-, Feuer- und Sturmschäden“, heißt es in dem Bericht weiter.

Bayerische Hausbesitzer mit deutlicher Verbesserung

Eine deutliche Verbesserung gelang hingegen der Bayerischen Hausbesitzer-Versicherung. Das Schlusslicht aus 2019 senkte die Combined Ratio um fast 20 Prozentpunkte. Dabei stand laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 551 KB) einem Prämienplus von einen Zwölftel auf 19,7 Millionen Euro einem Minus der Bruttoaufwendungen für Geschäftsjahresschäden von einem Sechstel (auf 15,7 Millionen Euro) gegenüber.

Dadurch verminderte sich die Schadenquote (Schadenaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) von 86 auf 68 Prozent, wodurch das Unternehmen von der 49. auf die 38. Position nach oben kletterte.

Genau andersherum verlief die Entwicklung bei der BA die Bayerische Allgemeinen. Dort erhöhten sich laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 3,4 MB) zwar die gebuchten Bruttobeiträge um über ein Drittel auf 28,1 Millionen Euro. Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle stiegen allerdings fast doppelt so stark (plus 60 Prozent auf 17,6 Prozent).

In der Folge wuchs die Schadenquote um fast neun Prozentpunkte auf 66 Prozent an, was leicht über dem Durchschnitt der 50 aufgeführten Gesellschaften von gut 62 Prozent liegt. Das Unternehmen rutschte dadurch vom siebten auf den 33. Rang ab.

Sehr hohe Betriebskostenquoten

Bei einem Blick auf Betriebskostenquoten (Betriebsaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) der sechs Anbieter mit versicherungs-technischen Verlusten fällt auf, dass diese bis auf eine Ausnahme überdurchschnittlich hohe Werte aufweisen. Hierbei handelt es sich um die Hamburger Feuerkasse, die mit 25,7 Prozent um 1,5 Prozentpunkte besser als der Markt abschneidet (Rang 17).

Andererseits steht für die BA die Bayerische Allgemeine trotz einer Verbesserung um fast sechs Prozentpunkte mit über 40 Prozent weiterhin die höchste Betriebskostenquote unter den aufgelisteten Anbietern zu Buche. Die Bayerische Hausbesitzer-Versicherung kommt mit leicht verbesserten 36,5 Prozent erneut auf den viertletzten Platz.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

