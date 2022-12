Diese Versicherer sind digital am besten beim Kunden positioniert

2.12.2022 – Die Verbraucher informieren sich heutzutage nicht nur im Netz, sondern stellen online ihre Policen zusammen, passen ihre Verträge an und schließen Versicherungen ab. Entsprechend sollten die Produktgeber den Verbrauchern digital entgegenkommen. Führend sind im Gesamtmarkt die Allianz, die Ergo, die Huk-Coburg und die Huk24. Das zeigt der „Techmonitor Assekuranz“ von Heute und Morgen.

Wie digital ist die Assekuranz aus Sicht der Verbraucher aufgestellt? Welche Angebote werden für Endkunden wichtiger und welche Wünsche kann die Versicherungsbranche heute schon erfüllen? Diesen Fragen geht die Heute und Morgen GmbH in ihrem „Techmonitor 2022: Welche Versicherer digital auffallen und stark performen“ nach.

Für die Auswertung befragte die Marktforscher im September rund 1.500 Bürger ab 18 Jahren zu ihren digitalen Kontaktpunkten mit Versicherern innerhalb der vergangenen sechs Monate. Der Fokus der diesjährigen Studie liegt auf „Selbstservices in der Produktkonfiguration“. Die erhobenen Daten wurden mit Ergebnissen aus den Jahren 2020 und 2019 verglichen.

Der Kunde wird digital affiner

Insgesamt steigt bei den Konsumenten die Kompetenz in Versicherungsfragen – auch im Netz. 55 Prozent der Befragten können nach eigener Überzeugung, ihre Angelegenheiten in punkto Absicherung komplett selbständig online erledigen. 2019 gaben das nur 49 Prozent an.

Jeder zweite Versicherungsnehmer (49 Prozent) möchte offene Fragen digital klären und erledigen (2019: 39 Prozent). Neue Policen wollen 45 Prozent der Umfrageteilnehmer künftig online abschließen (2020: 39 Prozent).

Entsprechend der Verlagerung von offline zu online wächst die Bedeutung von Versicherungs-Apps, Instant Messangern und Live-Chats im digitalen Kundenkontakt, schreibt Heute und Morgen zur Auswertung.

„Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich eine wachsende Gesamtzufriedenheit der Versicherungskunden mit den digitalen Angeboten und Kommunikationsformen der Versicherer feststellen“, fassen die Marktforscher zusammen.

Do-it-yourself-Policen liegen im Trend

Im Trend liegt bei den Kunden ja nach Produkt „Do-it-yourself“ oder Versicherung Marke Eigenbau. 45 bis 73 Prozent der Kunden kann sich vorstellen, Policen beim Neuabschluss per Auswahlmenü selbst zusammenzustellen oder bestehende Verträge selbst digital anzupassen. 35 Prozent interessiert die Online-Selbst-Konfiguration konkret.

Im Fokus der Kunden stehen dabei Sachversicherungen wie Kfz, Hausrat oder Zahnzusatzprodukte. Insbesondere Verbraucher, die bereits Verträge digital abgeschlossen haben (55 Prozent), sind für die Do-it-yourself-Methode aufgeschlossen.

Diesen selbstgebauten Produkten räumt Heute und Morgen viel Potenzial ein. Aus zwei Gründen: Die Option unterstütze die Flexibilität der Kunden und „sind zudem ein Baustein zur Optimierung der Bedarfsgerechtheit von Versicherungsprodukten“. Allerdings dürfe der Weg in die persönliche Beratung in Selfservice-Prozessen nicht abgeschnitten werden, unterstreichen die Berater.

Techmonitor 2022 (Bild: Heute und Morgen). Zum Vergrößern Bild klicken.

Apps sind für Kunden der wichtigste Kontaktweg

Die Möglichkeit, einen persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren, muss nach Aussage der Marktforscher offenbleiben. 59 Prozent nennen das als wichtigen Faktor in der Kundenbeziehung. 2019 und 2020 waren es 62 beziehungsweise 61 Prozent.

Digital nimmt die Bedeutung von Apps zu und die Webseiten der Produktgeber werden für den Kundenkontakt unwichtiger.

Die Zugriffe auf die Kundenportale der Versicherer erfolgen mittlerweile zunehmend per Smartphone via App (2022: 17 Prozent; 2019: neun Prozent); nicht mehr nur über Internetbrowser am Rechner. Bei den digitalen Kontakten mit Versicherern (Vertreter und Zentrale) entfällt knapp die Hälfte (46 Prozent) auf die E-Mail (2019: 55 Prozent).

Am häufigsten wird auf diesem Weg der Versicherungsvertreter kontaktiert, gefolgt von der Zentrale des Produktgebers (Tendenz: steigend). Der Bankmitarbeiter verliert in Bezug auf Versicherungen weiter an Bedeutung, so die Studie.

Spitzentrio: Allianz, Ergo und Huk-Coburg

Heute und Morgen analysiert auch, welche Gesellschaften die digitale Kundenpflege am besten verstehen und umsetzen. Im Gesamtmarkt sind das die Allianz Versicherungen, die Ergo Versicherungen und die Huk-Coburg Versicherungen sowie die Tochter der Franken, die Huk24 AG.

Im Vorjahr setzten sich bei der digitalen Reichweite Allianz, Ergo und Huk24 durch (VersicherungsJournal 22.12.2021). Aktuell liegen wieder die etablierten Versicherer vor den Direktanbietern. Bei den eigenen Kunden dominieren aber Huk24 und die Cosmosdirekt Versicherungen.

2022 punkten fünf Unternehmen mit digitaler Kontaktstärke bei den eigenen Kunden. Das sind folgende Gesellschaften in der aufgeführten Reihenfolge: