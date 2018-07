Diese Lebensversicherer behandeln Makler am fairsten

13.7.2018 – Die Canada Life, die Interrisk, die LV 1871, der Volkswohl Bund und die WWK gehen einer Untersuchung von Servicevalue zufolge am fairsten und partnerschaftlichsten mit unabhängigen Vermittlern um. In allen sieben Dimensionen zu den Top-Anbietern gehört nur der Volkswohl Bund, in sechs Kategorien erhielt die WWK Spitzenwerte.

Wie fair sich Versicherungsmakler von den Versicherungs-Unternehmen in verschiedenen Sparten behandelt fühlen, hat die Servicevalue GmbH auch in diesem Jahr wieder zusammen mit der Zeitschrift Focus-Money und dem Focus Money Versicherungsprofi untersucht.

Die Studie basiert auf einer Stichprobe von 1.682 Maklerurteilen zu 45 Versicherungs-Unternehmen, die zwischen März und April per Onlineumfrage eingeholt worden sind. Bei der Premiere der Untersuchung im Vorjahr (VersicherungsJournal 13.7.2017) war die Zahl der abgegebenen Maklerurteile noch um ein Achtel größer.

Details zur Methodik

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff für die Studie von Versicherungs-Gesellschaften durch die folgenden sieben Teildimensionen mit insgesamt 30 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

Zentrale Vertriebsberatung (Reaktions-Geschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungs-Geschwindigkeit, fachliche Kompetenz),

Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),

Produkte (Angebot an Produkten, Qualität der Produkte, Individualisierung der Produkte, Reaktions-Geschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),

Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),

Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),

Datenlieferungs-Effizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimportes als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im Maklerverwaltungs-Programm (MVP)),

Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/ Courtage-/ Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).

Fünfstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala – „ausgezeichnet“ (1), „sehr gut“ (2), „gut“ (3) „mittelmäßig“ (4), „schlecht“ (5) – zur Verfügung. Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Das Gesamtergebnis berechnet sich als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen. Die Teildimensionen stellen den (gemittelten) Summenwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen dar, transformiert auf eine Skala von min=0 und max=100.

Für die Bewertung auf Gesamtebene sowie auf den Teildimensionen gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Fünf Mal „sehr gut“

In der Gesamtwertung, in die die sieben Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten insgesamt folgende fünf Lebensversicherungs-Unternehmen ein „sehr gut“ (in alphabetischer Reihenfolge):

Neu in der Spitzengruppe befindet sich die Interrisk. Aus dieser herausgefallen sind hingegen die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische), die Ideal Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland. Diese Gesellschaften erhielten in diesem Jahr nur ein „gut“.

Nur Volkswohl Bund gehört in allen Dimension zur Spitzengruppe

In allen sieben Kategorien zu den Top-Anbietern gehört der Volkswohl Bund, sechs Mal ein „sehr gut“ gab es für die WWK (bis auf Produkte). In vier Bereichen in der Spitzengruppe setzten die befragten Vermittler die Interrisk (Schulungen, Angebots- und Verkaufssoftware, Datenlieferungs-Effizienz und Betriebsablauf). In jeweils zwei Dimensionen gilt dies für die Canada Life (Maklerbetreuung, Schulungen) sowie die LV 1871 (zentrale Vertriebsberatung, Produkte).

Die Bayerische konnte die Makler zwar in Sachen Produkte, Schulungen und Datenlieferungs-Effizienz überzeugen. In den Kategorien zentrale Vertriebsberatung, Maklerbetreuung, Angebots- und Verkaufssoftware sowie Betriebsablauf kommt der Versicherer allerdings nicht über eine durchschnittliche Bewertung hinaus.

Kein „sehr gut“ für die Allianz

In keiner einzigen Kategorie ein „sehr gut“ erhielt unter anderen der Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG. Überhaupt keine überdurchschnittliche Segmentbeurteilung erzielen konnten die Axa Lebensversicherung AG, die Barmenia Lebensversicherung a.G. und die Signal Iduna Lebensversicherung a.G.

Weitere Informationen zu Inhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten der Studie „Kundenurteil: Fairness von Maklerversicherern 2018“ können Interessenten direkt bei Servicevalue per E-Mail anfordern.