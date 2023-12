Diese Lebensversicherer akquirierten 2022 das meiste Neugeschäft

12.12.2023 – Die meisten Abschlüsse (fast 575.000) akquirierte im vergangenen Jahr die Allianz. Im Vergleich zum Vorjahr jedoch büßte sie am drittstärksten ein. Noch stärker verloren nur die Alte Leipziger und die Generali. Der mit Abstand größte Zuwachs gelang der Targo. Für sie ging es in der Neuzugangs-Rangliste nach Stückzahl von vier auf drei nach oben. Spitzenreiter ist die Allianz vor der R+V. Dies zeigt der Map-Report 931.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Lebensversicherer einen Neuzugang von rund 4,41 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung. Dies zeigt der Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ (8.11.2023).

Im Vergleich zum Jahr zuvor bedeutet das eine Verminderung um ein Elftel. Damit fiel der Wert noch einmal deutlich niedriger aus als beim bisherigen Tiefststand 2020 (6.7.2021). Zum Vergleich: Seit 2003 lag der Neuzugang insgesamt nur zwei weitere Male unterhalb von fünf Millionen. 2017 wurde diese Marke mit 4,96 Millionen Policen allerdings nur hauchdünn verfehlt (15.10.2018).

Targo baute das Neugeschäft am stärksten aus

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften betrachtet war die Entwicklung den Map-Report-Daten zufolge höchst unterschiedlich. 2022 konnte lediglich rund jeder achte der 77 aufgeführten Lebensversicherer den Neuzugang steigern. 2021 sowie drei und fünf Jahre davor war dies noch etwa jedem zweiten Marktteilnehmer gelungen (14.10.2019, 5.10.2017). 2019 traf dies sogar auf etwa zwei von drei Lebensversicherern (22.12.2020) zu.

Steigerungen im fünfstelligen Bereich gelangen im Berichtsjahr nur der Targo Lebensversicherung AG (plus fast 40.000 Stück), der Nürnberger Lebensversicherung AG (plus über 22.000) und der HDI Lebensversicherung AG (plus gut 16.000 auf fast 64.000).

Wachstum im vierstelligen Bereich

Im immerhin vierstelligen Bereich bauten die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG, die Credit Life AG, die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG und die Dortmunder Lebensversicherung AG (auf über 7.100) ihr Neugeschäft aus.

Credit Life und Targo hatten im Jahr zuvor noch zu den Akteuren mit hohen Rückgängen gezählt. Letztere legte aktuell vor allem im Segment Risiko-Lebensversicherung zu. Dort erhöhte sich der Anteil am Gesamtneuzugang von 72,5 auf über 75 Prozent.

Der Anbieter wuchs auch in den anderen Bereichen, nur bei den „sonstigen Lebensversicherungen“ zeigte die Kurve nach unten. In die letztgenannte Kategorie fallen insbesondere Fondspolicen.

Die Lebensversicherer mit den größten Einbußen

Deutlich hinter ihrer Vorjahres-Performance zurück blieb die Generali Deutschland Lebensversicherung AG. Sie löste etwa 77.000 Versicherungsscheine weniger ein als vor Jahresfrist. Dies war insbesondere der Verminderung im Hauptgeschäftsfeld „Sonstige“ (minus annähernd 70.000 auf unter 224.000 Policen) geschuldet. Der Anteil am gesamten Neuzugang betrug 78 (2021: 81) Prozent.

Vergleichsweise deutliche Rückgänge unter den Akteuren, die noch aktiv im Neugeschäft unterwegs sind, standen mit jeweils um die 40.000 Stück auch für die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Allianz Lebensversicherungs-AG und die WWK Lebensversicherung a.G. zu Buche.

Deutlich geringere Neuzugänge (zwischen 29.000 und 18.000 Policen) als im Jahr zuvor hatten auch die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. zu verzeichnen.

Auch bei der Allianz fiel das Minus mit fast 63.500 (auf unter 612.000 Stück) vergleichsweise hoch aus. Eine besonders starke Reduzierung gab es im Bereich Rentenversicherungen. Dort sank die Zahl der eingelösten Versicherungsscheine um fast 61.000 auf unter 89.000. Klar positiv entwickelte sich nur das Geschäftsfeld „Kollektiv“ (plus 26.000 auf 277.300 Stück).

Allianz verteidigt Spitzenposition

Die Allianz liegt trotz des hohen Rückgangs in der Neugeschäftsrangliste weiterhin an erster Stelle. Die rund 674.300 eingelösten Versicherungsscheine in der Hauptversicherung entfallen zu mittlerweile fast der Hälfte (2021: über 40 Prozent) auf Kollektivversicherungen, zu einem knappen Drittel (guten Viertel) auf „Sonstige“ und zu jeweils etwa einem Sechstel (Viertel) auf das Segment „Rente“

Die zweite Position verteidigte die R+V Lebensversicherung AG. Annähernd zwei von drei der 420.000 eingelösten Scheinen waren den Kollektivversicherungen zuzuordnen. Weiterhin ein gutes Sechstel entfiel auf den Bereich „Sonstige“ und jeweils um die sechs Prozent auf das Renten- sowie das Risikogeschäft.

Targo macht wieder einen Platz gut

Von vier auf drei nach oben ging es für die Targo. Die Struktur des Zugangs bei der Talanx-Tochter, die Lebensversicherungen ausschließlich über den Bankschalter verkauft, ist allerdings eine völlig andere als bei den drei vorgenannten Anbietern. 2022 haben die Hildener etwa 31.000 (Allianz: fast 89.000) neue Rentenversicherungen verkauft.

In der Kategorie „Sonstige“ ist die Targo mit nicht einmal 2.000 (Allianz fast 174.000) neuen Kontrakten kaum unterwegs. Gleiches gilt auch für das Kollektivgeschäft mit rund 1.850 (Allianz: 277.300) Neupolicen.

Die Generali fiel vom Bronze- auf den vierten Rang zurück. Die Gesellschaft ist hauptsächlich im Segment „Sonstige“ unterwegs. Dort erzielt sie fast vier Fünftel ihres Neuzugangs. Jeweils ein Siebtel entfällt auf die Bereiche „Rente“ und „Risiko“.

Weitere Akteure mit hohen Neuzugängen

Die Positionen fünf bis acht belegen mit zwischen fast 193.000 und knapp 136.000 Scheinen die Credit Life, die Bayern-Versicherung, die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Alte Leipziger.

Sechsstellige Werte werden ansonsten nur noch für die SV, die Nürnberger und die Axa Lebensversicherung AG ausgewiesen. Nur knapp an der 100.000 vorbei schrammte die Zurich Deutscher Herold.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Der Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 198 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2022) von bis zu 77 Anbietern.

Dazu gehören neben dem Neugeschäft etwa auch die Verwaltungskosten- (23.11.2023, 23.11.2023) und die Abschlusskostenquote (13.11.2023, 13.11.2023). Darüber hinaus werden neben dem Storno (20.11.2023, 20.11.2023) auch detaillierte Daten nicht nur zum Neugeschäft, sondern auch zum Bestand (9.11.2023) geliefert. Das Heft ist als E-Paper ab 457,56 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.