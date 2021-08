Diese Krankenkassen treffen den Kundennerv

5.8.2021 – Wenn gesetzlich Versicherte einen neuen Anbieter suchen, orientiert sich die Mehrheit an der Höhe des Beitragssatzes, Zusatzleistungen werden oft ignoriert. Dennoch haben die Krankenkassen den Wettbewerbsgedanken verstanden, wie eine Untersuchung des DFSI im Auftrag des Handelsblatts zeigt. Top-Bewertungen erhielten acht Körperschaften.

Wie gut die Kundenorientierung der gesetzlichen Krankenkassen ist, hat die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH im Auftrag des Handelsblatts untersucht. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Versicherten entscheidet sich für den günstigsten Anbieter, nur eine Minderheit der Verbraucher orientiert sich an den freiwilligen Zusatzleistungen.

Die Auswertung des Kölner Instituts basiert auf über 176.000 Anfragen, die Interessenten zwischen Juli 2020 und Juni 2021 über das Vergleichsportal Gesetzlichekrankenkassen.de stellten.

BKK24: Billig kann schiefgehen

Im Zeitraum der Untersuchung zielten rund drei Viertel der Anfragen (75,96 Prozent) auf den Beitragsrechner, der Nutzern die für sie günstigste Körperschaft unter den bundesweit und regional geöffneten Kassen anzeigt, schreibt das Handelsblatt in seinem Bericht.

Die Suche nach dem billigsten Angebot, kann allerdings ins Auge gehen. Erst diese Woche meldeten die Medien, dass die BKK24 den Aufsichtsbehörden die eigene finanzielle Schieflage angezeigte (VersicherungsJournal Medienspiegel 3.8.2021). Als möglichen Grund für die drohende Pleite sehen Experten den vergleichsweise geringen Zusatzbeitrag von einem Prozent.

Dennoch haben sich die GKV-Versicherten auf dem Portal in nur knapp einem Viertel der Fälle (24,04 Prozent) darüber informiert, welche Zusatzleistungen über den gesetzlichen Standard hinaus einzelne Kassen anbieten. Dazu konnten sie aus einer Liste von insgesamt über 160 Leistungen auswählen.

Auf Basis dieser Anfragen hat das beauftragte Institut bewertet, welche Krankenkasse sich mit ihrem Leistungsangebot auf die Wünsche ihrer Versicherten besonders gut einstellt. Am Ende landeten die Anbieter vorn, die den höchsten Erfüllungsgrad in Bezug auf die Vorgaben der Versicherten bieten. Weitere Infos zur Methode und Vorgehen stellt die Wirtschaftszeitung hier vor.

WERBUNG

HKK liegt bei den Krankenkassen vorne

Ein günstiger Beitragssatz in Kombination mit lukrativen Zusatzleistungen sei dennoch keine Wunschvorstellung, schreibt das Handelsblatt. So landet in der aktuellen Auswertung unter den bundesweit geöffneten Kassen die Handelskrankenkasse (HKK) vorne. Gleichzeitig ist sie mit einem Beitragssatz von 14,99 Prozent die günstigste bundesweit geöffnete Kasse.

Bereits zum Jahresende 2020 schnitt die HKK in einem Vergleich der Check24 Vergleichsportal für Krankenversicherungen GmbH am besten ab (4.12.2020).

Auf Platz eins unter den regional geöffneten Kassen schaffte es die Securvita BKK, die das DFSI durch üppige Zusatzleistungen überzeugte. Die beste Bewertung mit „exzellent“ erhielten in der vorliegenden Untersuchung folgende acht, bundesweit geöffnete Krankenkassen:

Ergebnisse anderer Untersuchungen

Im Juni legte das Deutsche Institut für Service-Qualität (Disq) die Ergebnisse einer Umfrage vor, wie zufrieden Verbraucher mit ihrer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind. Die Auswertung zeigt, dass die Zufriedenheit unter den Verbrauchern insgesamt sinkt. Kritikpunkte sind mangelnde Transparenz und zu viel Bürokratie. Im Disq-Ranking liegen die SBK, die BBK Mobil Oil und die Techniker vorne (4.6.2021).

Welche Anbieter ihre Leistungsversprechen aus Sicht ihrer Mitglieder am besten einhalten, haben die Marktforscher der Servicevalue GmbH ausgewertet. Zwölf Körperschaften erhielten die Bestnote (30.4.2021).

Die Krankenkassennetz.de GmbH hat im April 76 Krankenkassen unter die Lupe genommen und veröffentlichte die Ergebnisse auf der Webseite ihres Vergleichsportals Krankenkasseninfo.de. Eine Top-Bewertung erhielten BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die BKK VBU, die BKK24 und Securvita (6.4.2021).

2022 kommt die Rechnung für Corona

Spannend könnte das kommende Jahr werden. Dann werden laut Handelsblatt viele Krankenkassen ihren Versicherten die Rechnung für die Coronakrise als auch die Umsetzung des E-Health-Gesetzes präsentieren.

In diesem Jahr streuen die Standard-Beitragssätze der Kassen von 14,8 bis 17,3 Prozent (11.1.2021). Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der GKV für 2021 von zuvor 1,1 Prozent auf 1,3 Prozent erhöht (16.9.2020). Diesem Beispiel sind im Januar auf Kassenebene 39 Körperschaften gefolgt – und haben ihren Zusatzbeitrag angehoben (8.1.2021).

Nach einer Studie der DAK-Gesundheit drohen aber im nächsten Jahr das größte Defizit in der GKV-Geschichte und ein Zusatzbeitragssatz von 2,87 Prozent. Der durchschnittliche Beitragssatz läge damit 1,6 Prozentpunkte über dem aktuellen Wert und hätte sich mehr als verdoppelt (15.6.2021).

Die GKV zählte 2019 einen Rekordwert von etwa 56,9 Millionen Mitgliedern. Der Branchenprimus Techniker gewann nach absoluten Zahlen am meisten hinzu (1.2.2021).