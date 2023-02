Diese Hausratversicherer schrieben 2021 (tief)rote Zahlen

16.2.2023 – 17 der 50 größten Anbieter erzielten im vergangenen Jahr in der verbundenen Hausratversicherung eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der jüngst erschienene „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig. Auf den höchsten Wert von 128 Prozent kam die VPV. Bei den Marktteilnehmern mit hohen Combined Ratios stiegen die Schadenquoten zum Teil massiv an, was vor allem den immensen Schäden durch das Sturmtief „Bernd“ geschuldet ist.

Die Ertragslage der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Hausratversicherer hat sich 2021 deutlich verschlechtert. Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) betrug nach Verbandsangaben 93,8 Prozent.

Nur 2002 lief es noch schlechter

Das waren über 25 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor, als mit unter 69 Prozent der Tiefststand auf 20-Jahressicht erreicht wurde (VersicherungsJournal 25.1.2022). Noch schlechter agierte die Branche nur einmal in diesem Zeitraum.

Letzteres war auf „die extremen Sturm- und Überschwemmungs-Ereignisse des Katastrophenjahres 2002“ zurückzuführen, schrieb der Versichererverband seinerzeit in seinem Jahrbuch 2003. In der Hausratversicherung war der Schadenaufwand damals um fast ein Fünftel auf knapp 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahl der Schäden erhöhte sich sogar um über ein Viertel auf fast 1,75 Millionen.

Zum Vergleich: Im Berichtsjahr 2021 musste die Branche für etwa 886.000 (2020: 786.000) Ereignisse rund 1,99 (1,14) Milliarden Euro bezahlen. Dieser neue Rekordwert ist vor allem auf die verheerenden Schäden durch das Sturmtief „Bernd“ im Juli zurückzuführen (Archiv).

Den größten Posten der Bruttoaufwendungen machten dabei die erweiterten Elementarschäden aus. Mit 860 Millionen Euro fiel der Regulierungsaufwand um ein Vielfaches höher aus als im Jahr zuvor mit 30 Millionen Euro. Für Feuer betrugen die Versicherungsleistungen unverändert 350 Millionen Euro, für Einbruchdiebstähle 320 (350) Millionen Euro und für Leitungswasserschäden 310 (280) Millionen Euro (29.9.2022).

17 Akteure im Minus

Auch wenn die Branche insgesamt versicherungstechnisch dennoch in der Gewinnzone verblieb, so stand für 17 der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. 33 Unternehmen landeten versicherungstechnisch in der Gewinnzone (16.2.2023).

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Hausratversicherung 2016-2021“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit 91 Prozent Marktanteil dargestellt.

VPV mit der höchsten Combined Ratio

Der mit Abstand höchste Wert für 2021 wird mit 128 Prozent für die VPV Allgemeine Versicherungs-AG ausgewiesen. Das Unternehmen liegt mit gut 15 Millionen Euro Prämienvolumen an 39. Stelle in der Rangliste nach Einnahmen.

Auf die zweithöchste kombinierte Schaden-Kosten-Quote kommt mit rund 120 Prozent die aus der Verschmelzung von Westfälischer Provinzial Versicherung AG und Provinzial Rheinland Versicherung AG entstandene Provinzial Versicherung AG (13.12.2021). Sie belegt mit knapp 169 Millionen Euro Position drei.

Zwischen über 17 Cent und fast zehn Cent Verlust pro Beitragseuro schrieben die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG, die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und die Adler Versicherung AG.

Deutliche Verschlechterung der Schadenquoten

Bei den vorgenannten Akteuren verschlechterte sich die Versicherungstechnik vor allem schadenseitig. Bei der VPV etwa erhöhten sich bei um 0,3 Prozent (auf 15 Millionen Euro) gestiegenen Prämieneinnahmen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um 177 Prozent auf über 11,7 Millionen Euro.

Der Anstieg resultierte laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 3 MB) insbesondere aus dem Sturmtief „Bernd“, das Hochwasserschäden in Höhe von fast 6,65 Millionen Euro verursachte. In der Folge hat sich die Schadenquote auf 77,2 Prozent in etwa verdreifacht. Dadurch rutschte das Unternehmen vom zwölften auf den 46. Platz nach unten.

Noch schlechter schnitten die R+V mit Rang 48 (2020: 33), die Adler mit Position 49 (drei) und die Provinzial mit Platz 50 (13) ab. Bei Letzterer nahm die Schadenquote besonders kräftig zu (plus 61,1 Punkte auf 88,8 Prozent). Dabei stieg laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,2 MB) durch „Bernd“ die „Bruttoschadenbelastung extrem auf 149,8 (43,4) Millionen Euro an.“

Betriebskostenquoten

Ein Blick auf die Betriebskostenquoten (Betriebsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) der vorgenannten Unternehmen zeigt bei Adler, Provinzial und R+V unter dem Durchschnitt der 50 aufgelisteten Akteure (36,3 Prozent) liegende Werte.

Die Haftpflichtkasse lag leicht über diesem Schnitt, während für die BA die Bayerische und die Basler Quoten von jeweils über 40 Prozent ausgewiesen werden. Die VPV landete mit 50,9 Prozent an 49. Stelle im Branchenvergleich. Schlechter schnitt nur die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG mit 52,3 Prozent ab.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.