Diese Betrugsmaschen sollten Firmen fürchten

28.8.2019 – Täuschungsdelikte mit falschen Identitäten nehmen in deutschen Unternehmen zu. Seit Ende 2014 stiegen die Schadenfälle auf 190 Millionen Euro, wie Euler Hermes erklärt. Der Kreditversicherer wertete anhand seiner Daten die sieben häufigsten Maschen von Kriminellen aus, um an Kapital oder sensible Firmendaten zu kommen.

Virtuelle Betrugsdelikte legen zu. Das haben Analysen aus dem eigenen Datenbestand der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA ergeben. Deutschen Unternehmen sowie deren ausländischen Tochtergesellschaften sind so seit 2014 Schäden von über 190 Millionen Euro entstanden, teilte der Kreditversicherer mit.

Führend ist nach wie vor Kriminalität mit falschen Identitäten: Hier liegt nach wie vor die „Fake President“-Masche oder auch Chefbetrug vorne. Das Volumen seit Ende 2014, nicht aber die Fallzahlen, stieg nach Angaben der Gesellschaft auf 165 Millionen Euro an. Die Fallzahlen beziffert der Versicherer auf 65.

Eine Steigerung bei den Schadenfällen verzeichnete das Unternehmen 2018 dagegen mit plus 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vor allem beim sogenannten „Besteller-Betrug“ sowie mit plus 24 Prozent beim Zahlungsbetrug. Das Volumen oder konkrete Fallzahlen nannte Euler Hermes auf Nachfrage nicht.

Wie der Chefbetrug funktioniert

Euler Hermes führt in seiner Analyse sieben oft vorkommende Betrugsmaschen und die Vorgehensweise der jeweiligen Täter auf.

Den höchsten Schaden richten Kriminelle wie erwähnt mit „Fake-President“ oder dem Chefbetrug an. Hier wird Mitarbeitern eine falsche Identität vorgespielt. Der Betrüger gibt sich als Vorstandschef oder CEO eines Unternehmens aus.

Der falsche Vorgesetzte veranlasst zum Beispiel durch gespielte Wertschätzung sowie strenge Geheimhaltung und Druckausübung („Social Engineering“) Mitarbeiter meist per E-Mail oder telefonisch dazu, bestimmte Zahlungen zu tätigen. Meist handelt es sich dabei um als sehr dringend deklarierte, streng vertrauliche Unternehmenskäufe im Ausland.

Als Grund für relativ geringe aber stabile Fallzahlen dieses Delikts nennt der Versicherer, dass ein Chefbetrug „viel strategische Planung sowie eine zeitintensive Vorbereitung, beispielsweise zum Ausspähen der Gepflogenheiten“ von den Kriminellen erfordere. Zudem müssten die Täter über soziale Kompetenz verfügen, um Mitarbeiter dazu zu bringen, die gewünschten Zahlungen zu veranlassen.

Besteller- und Zahlungsbetrug

Auch bei der Besteller-Masche schlüpft der Täter in eine falsche Identität. Der Betrüger gibt sich in diesem Fall als Kunde aus, oft sogar als Bestandskunde. Er bestellt Waren und lässt diese anschließend an eine abweichende Lieferadresse senden.

Beim Zahlungsbetrug nimmt der Kriminelle dagegen die Identität eines Lieferanten an. Bei diesem Delikt legt er eine abweichende Kontoverbindung für die Bezahlung der bereits erfolgten Lieferung vor.

Internet-Kriminalität

Unter „Phishing“ versteht man dagegen Versuche, an persönliche Daten eines Internetnutzers zu kommen. Bei den von Euler Hermes analysierten Daten versendet der Betrüger gefälschte E-Mails an Mitarbeiter eines Unternehmens zu reellen Themen. Ziel sei es, über den Link in der E-Mail Trojaner oder Keylogger einzuschleusen, um an sensible Firmendaten zu gelangen.

Beim erwähnten „Keylogging“ schleust der Täter eine spezielle Software ins Unternehmenssystem ein. Diese zeichnet und speichert dann die Anmeldedaten und Passwörter. Hier geht es vor allem darum, dass Kriminelle in den Besitz von Kontodaten, Cloud-, Serverzugängen gelangen.

Hacking

Ein weiteres Delikt nennt Euler Hermes in seiner Auswertung „Man in the middle“. Der Kriminelle hackt sich in die Kommunikation zwischen zwei Firmenangehörigen ein. Er besitzt so Zugriff auf den Datenverkehr. Der Täter kann diese Daten einsehen und zu seinen Zwecken beliebig manipulieren.

Bei „Man in the cloud“ dringt der Betrüger in eine Cloud ein, in der Unternehmensdaten ausgelagert sind. Das kann ebenfalls durch „Keylogging“ erfolgen. Er kann die relevanten Daten einsehen und beliebig manipulieren, löschen oder auch Schadsoftware einschleusen.

Unternehmen wissen um Cyberrisiken

Das Cyberrisiko wird von deutschen Unternehmen durchaus wahrgenommen: Mehr als jeder zweite Firmenleiter oder IT-Verantwortliche sieht für sein Unternehmen ein hohes bis sehr hohes Bedrohungspotenzial im Bereich Cyberkriminalität.

Allerdings entspricht die Einschätzung bezüglich der einzelnen Delikte nicht der Realität. So sehen die meisten ein hohes Risikopotenzial, Opfer eines Computerbetrugs oder Datendiebstahls zu werden. Tatsächlich ist jedoch der Anteil von Computersabotage und Systembeschädigung bei der Computerkriminalität höher. Dies ergab eine Studie der KPMG AG (VersicherungsJournal 26.7.2019).

Auch die Versicherungswirtschaft ist bedroht: Jeder zweite Versicherer (53 Prozent) in Deutschland berichtete über mindestens eine Form von Cybercrime – damit liegt die Versicherungswirtschaft über dem Durchschnitt aller Branchen (46 Prozent) (Medienspiegel 30.11.2018).