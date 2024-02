Dies waren 2022 die profitabelsten Schaden-/Unfallversicherer

5.2.2024 – Acht Marktteilnehmer erzielten 2022 in Komposit eine Combined Ratio von unter 90 Prozent. Am profitabelsten waren die Haftpflichtkasse und die Bayerische Landesbrand, die lediglich gut 80 Prozent der Einnahmen für Schäden und Kosten ausgab. Letztere und die Baloise konnten die Quote besonders deutlich verbessern. Auf höhere Werte kamen Debeka, Comos und Generali, wie der „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

Im Geschäftsjahr 2022 kehrten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer versicherungstechnisch in die Gewinnzone zurück. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) sank von 102,3 auf 94,6 Prozent. Das ist auf 16-Jahressicht de viertniedrigste Wert.

Allerdings schrieben zehn der 50 umsatzstärksten Kompositversicherer versicherungstechnisch rote Zahlen. Die höchste Combined Ratio stand dabei laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH für die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) mit 110,5 Prozent zu Buche (VersicherungsJournal 18.1.2024). In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 86 Prozent Marktanteil dargestellt.

Die profitabelsten Akteure

Andererseits gaben die verbleibenden 40 Akteure weniger für Schäden und Kosten aus als sie einnahmen. Am profitabelsten agierten die Haftpflichtkasse VVaG und die Bayerische Landesbrandversicherung, die beide knapp 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro erzielten.

Sechs weitere Kompositversicherer blieben unter der Marke von 90 Prozent. Hierzu gehören die SC Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die Cosmos Versicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG, die Volkswagen Autoversicherung AG und die Generali Deutschland Versicherung AG.

Kombinierte Schaden-Kosten-Quoten von jeweils knapp über 90 Prozent wiesen die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die Axa Versicherung AG und die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG auf.

WERBUNG

Drei Anbieter mit gestiegenen Quoten

Bis auf drei Ausnahmen konnten alle der elf vorgenannten Gesellschaften ihre Combined Ratio senken.

Bei der Debeka und der Cosmos ging es um jeweils knapp fünf Prozentpunkte nach oben, bei der Generali um fast sieben Prozent. Bei allen drei Anbietern war dies auf die Kraftfahrtversicherung zurückzuführen.

Kraftfahrtversicherung als Ursache

Die Debeka, bei der das Kfz-Segment ein Fünftel des Umsatzes ausmacht, hatte ein um fast 18 Prozentpunkte auf den branchenweit zehnthöchsten Wert von über 110 Prozent gestiegene Combined Ratio hinzunehmen. Bei um über ein Viertel (auf 216 Millionen Euro) gestiegenen Aufwendungen für Versicherungsfälle erhöhte sich das Prämienvolumen „nur“ um unter ein Prozent (auf 232 Millionen Euro).

Dies wird im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 7,2 MB) neben inflationsbedingt stark gestiegenen Schadenaufwendungen auch mit „einer wesentlichen Nachreservierung in der Renten-Deckungsrückstellung“ in Kfz-Haftpflicht infolge des abgesenkten Höchstrechnungszinses begründet (7.12.2023).

Bei der Cosmos (Kraftfahrt mit 80 Prozent Anteil am Umsatz) standen laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 942 KB) um fünf Prozent (auf unter 257 Millionen Euro) gesunkenen Prämien um vier Prozent (auf 211 Millionen Euro) erhöhte Schadenaufwendungen gegenüber.

Bei der Generali (Anteil Kfz-Segment an den Beiträgen: knapp 40 Prozent) war der Umsatz sogar leicht rückläufig (minus 0,1 Prozent auf 1.044 Millionen Euro). Gleichzeitig wuchs der Bruttoaufwand für Versicherungsfälle laut Generali Deutschland Versicherung AG.pdf">Geschäftsbericht 2022 (PDF, 1,1 MB) um über ein Achtel auf 866 Millionen Euro.

Profitabler in den übrigen Kompositsparten

In den übrigen Kompositsparten landeten die drei vorgenannten Unternehmen teils deutlich in den schwarzen Zahlen, und das meist mit Verbesserungen im Vergleich zu 2021.

So schaffte die Cosmos mit 57,2 Prozent die viertniedrigste Quote in der Hausratversicherung (21.12.2023). In Haftpflicht reichte es mit 52,4 Prozent sogar zum Silberrang (11.12.2023). In Wohngebäude (4.12.2023) gelang dem Anbieter mit 82,2 Prozent eine Top-Ten-Platzierung.

Bayerische Landesbrand und Baloise mit den größten Verbesserungen

Ihre Combined Ratio am stärksten senken (jeweils minus rund 27 Prozentpunkte) konnten andererseits die Bayerische Landesbrand und die Baloise. Erstere katapultierte sich von 42 auf zwei, Letztere von 45 auf neun.

Die Bayerische Landesbrand gehört trotz leichter Verschlechterung weiterhin zu den profitabelsten Wohngebäudeversicherern (4.12.2023). Hier erzielt die Gesellschaft mit 153 Millionen Euro ein Viertel Ihres Umsatzes. In der größten Sparte Feuerversicherung (44 Prozent Anteil am Umsatz) verbesserte sich der Akteur versicherungstechnisch laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 3,9 MB) deutlich.

Bei gesunkener Schadenzahl (minus sechs Prozent auf 6.239) nahmen auch „infolge einer besseren Großschadenentwicklung“ die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um ein Sechstel auf unter 168 Millionen Euro ab. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen um acht Prozent auf 273 Millionen Euro

Die Baloise verbesserte sich besonders deutlich in der Haftpflichtversicherung. Insbesondere durch Reserveauflösungen sank die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 93,6 auf 50,1 Prozent. Das entspricht dem branchenweit niedrigsten Wert (11.12.2023). In Hausrat reduzierte sich die Quote von 117 auf 78 Prozent, in Wohngebäude von 157 auf 112 Prozent.

Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig.

Die rund 90-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.