Dies sind die profitabelsten Autoversicherer

11.9.2023 – Auf Sechsjahressicht betrachtet kam die VHV mit unter 88 Prozent auf die niedrigste Combined Ratio. Unter 90 Prozent lag ansonsten nur noch die Volkswagen Auto. Die Marktgrößen landeten versicherungstechnisch alle in der Gewinnzone. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Schnitt der Jahre 2016 bis 2021 haben elf der 50 größten Marktteilnehmer mehr für Schäden und Kosten ausgegeben als sie an Beiträgen eingenommen haben. Die höchste Combined Ratio wird im „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ mit im Schnitt über 111 Prozent für die Allianz Direct Versicherungs-AG ausgewiesen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Cosmos mit dem im Schnitt niedrigsten Wert

Die verbleibenden 39 Marktteilnehmer lagen versicherungstechnisch in der Gewinnzone. Acht von ihnen verdienten sogar mehr als sieben Cent pro Beitragseuro. Am besten schnitt die VHV Allgemeine Versicherung AG mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von unter 88 Prozent ab. Ebenfalls unter der Marke von 90 Prozent blieb die Volkswagen Autoversicherung AG.

Knapp dahinter folgen mit Werten zwischen etwa 91 und rund 93 Prozent die Huk24 AG, die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt), die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG.

Entwicklung bei den ersten zwei Akteuren

Die VHV verbesserte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums zwei Mal leicht, bevor die Combined Ratio 2019 von 85 auf fast 93 wuchs. Bei den Hannoveranern war seinerzeit die Schadenquote wegen gestiegener Durchschnittsschaden-Aufwendungen wie auch erhöhter Schadenzahl in der sonstigen Kraftfahrtversicherung deutlich angestiegen (18.1.2021). 2020 und 2021 lag die Quote dann wieder bei 88 Prozent.

Die Volkswagen Autoversicherung lag im schlechtesten Fall bei 95 Prozent (2017 und 2019) und bestenfalls bei 78 Prozent (2020). In letztgenanntem (Corona-) Jahr hatte sich die Ertragslage branchenweit deutlich entspannt (20.12.2021).

So schlugen sich die Branchengrößen

Es fällt auf, dass die Branchengrößen mit mehr als 4,5 Millionen Verträgen im Bestand (26.1.2023) allesamt in der Gewinnzone lagen. Dabei gehörten VHV, Huk24 und LVM auf Sechsjahressicht zu den profitabelsten Akteuren.

Die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. lagen bei um die 96 Prozent. Für die Allianz Versicherungs-AG wird eine Quote von 97,4 Prozent ausgewiesen, für die R+V Allgemeine Versicherung AG eine von 98,7 und für die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG eine von 99,9 Prozent.

Weitere Studiendetails

Die fünf letztgenannten Anbieter landeten in mindestens einem Jahr versicherungstechnisch in den roten Zahlen. Bei der Allianz, der Huk-Coburg Allgemeinen und der Huk-Coburg a.G. war dies jeweils 2016 der Fall. Die DEVK Allgemeine fuhr 2019 und 2021 in die Verlustzone, die R+V 2018 und 2019.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.