Dies sind die Hochburgen der Blitzeinschläge

3.8.2021 – 2020 schlugen in Deutschland mit mehr als 399.000 ein Fünftel mehr Blitze ein als im Jahr zuvor. In Relation zur Fläche war Wolfsburg mit fast sechs Einschlägen pro Quadratkilometer am stärksten betroffen. Mit Quoten von deutlich unter 0,1 kamen Coburg und Bamberg am besten davon. Dies geht aus jüngst veröffentlichten Daten des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervor.

Im vergangenen Jahr schlugen in Deutschland 399.273 Blitze ein. Dies zeigt der „Blitzatlas 2020“ des Blitz-Informationsdienstes der Siemens AG (Blids). Genutzt werden über 160 verbundene Messstationen in Europa, heißt es auf der Homepage des Info-Dienstes. Gewitterblitze werden landesweit auf bis zu 50 Meter genau geortet.

Wenige Sekunden nach einem solchen Ereignis stehen die Informationen den Anwendern zur Verfügung. Hierzu gehören nach eigenen Angaben Wetterdienste, Versicherer, Industrieunternehmen aller Branchen sowie Betreiber von Stromnetzen.

Deutlich mehr Blitze

Im Jahr zuvor lag die Zahl der erfassten Erdblitze mit rund 329.000 noch um rund ein Fünftel niedriger (VersicherungsJournal 30.7.2020). Zum Vergleich: 2011 waren es fast 700.000 solcher Naturereignisse, 2007 sogar weit über eine Million.

„Bemerkenswert beim Blitzgeschehen 2020 war, dass die Gewitterfronten vor allem in Nord- und Süddeutschland stattfanden und die Mitte Deutschlands geradezu ausklammerten“, erläutert Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens. Die Spitzenreiter seien zunehmend im Norden zu finden – „eine Entwicklung, die wir erst in den letzten Jahren beobachten“, so Thern weiter.

In Hamburg war die Blitzdichte nach Ländern am höchsten

Die Blitzdichte (Einschläge in Relation zur Fläche) war mit etwas über 1,9 in Hamburg am höchsten. In Bayern gab es mehr als 1,6 Einschläge pro Quadratkilometer, in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern jeweils mehr als 1,4. Werte von über Eins werden auch für Baden-Württemberg, Brandenburg und Schleswig-Holstein ausgewiesen.

Andererseits war die Quote in Bremen mit unter 0,5 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer sowie in Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen (NRW) mit Quoten von jeweils unter 0,6 am niedrigsten, wie aus den Blids-Daten weiter hervorgeht. Als Bundesschnitt wird ein Wert von etwa 1,1 genannt.

Höchste Blitzdichte auf Kreisebene in Wolfsburg

Die höchste Blitzdichte auf Kreisebene wurde im niedersächsischen Stadtkreis Wolfsburg mit fast sechs Einschlägen pro Quadratkilometer registriert. Dahinter folgen der bayerische Stadtkreis Kempten (Allgäu) sowie die Landkreise Miesbach in Bayern und Leer in Niedersachsen mit Werten von knapp über beziehungsweise fünf.

„Im Falle Wolfsburg waren es nur drei Gewitter, um diese hohe Blitzdichte auszuweisen“, hob Thern hervor. Bei den vorwiegend bayerischen Stadt- und Landkreisen in der Top Ten spiele sicherlich die Nähe zum Alpenrand eine große Rolle.

Coburg und Bamberg am unteren Ende der Rangliste

Am anderen Ende der Rangliste finden sich die beiden bayerischen Stadtkreise Coburg und Bamberg mit jeweils deutlich unter 0,1 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer wieder. Quoten von um die 0,1 haben die Blids-Experten für die Stadtkreise Mainz in Rheinland-Pfalz, Essen und Krefeld in NRW sowie Delmenhorst in Niedersachsen errechnet.

Die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer haben im vergangenen Jahr für rund 200.000 Blitz- und Überspannungsschäden circa 260 Millionen Euro an Entschädigungsleistung erbracht. Der Durchschnittsschaden stieg nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um über ein Drittel auf einen neuen Rekordwert von rund 1.300 Euro (30.7.2021).