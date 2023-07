Dies sind die größten Versicherungskonzerne Europas

17.7.2023 – Auch im Geschäftsjahr 2022 verteidigte die Allianz die Spitzenposition in der Rangliste der nach Beitragseinnahmen größten Versicherer Europas. Gleiches gilt für die Beschäftigtenzahl und den Jahresüberschuss. Das größte Wachstum erzielte die Chubb. Dies ist der diesjährigen FAZ-Beilage „Die 100 Größten“ zu entnehmen.

Jedes Jahr im Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 65. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2022 aufgelistet.

In der Veröffentlichung wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt die Allianz SE an erster Stelle. Was die Umsatzrendite betrifft, reichte es für den Marktführer nur zur siebten Position. In Führung liegt die Axa Konzern AG (VersicherungsJournal 4.7.2023, 12.7.2023).

Allianz führt auch in Europa

In der Publikation wird ebenfalls eine Rangliste der 100 nach Umsatz größten Konzerne Europas aufgeführt. In diese haben es neun Versicherungsgruppen geschafft. Spitzenreiter ist mit 152,7 Milliarden Euro Beitragseinnahmen wie in der nationalen Rangliste die Allianz SE.

In dem Betrag ist auch das Bank- und Asset-Management-Geschäft enthalten. Daher weicht der in der FAZ-Rangliste ausgewiesene Wert von den Angaben in anderen Untersuchungen nach oben ab.

Neun Versicherer unter den 100 umsatzstärksten Unternehmen

Unverändert an zweiter Stelle folgt die französische Axa SA, aktuell mit 100 Milliarden Euro Prämienaufkommen. Dahinter rangiert weiterhin die italienische Assicurazioni Generali S.p.A. (zuletzt 81,5 Milliarden Euro) vor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) mit 67,1 Milliarden Euro.

An fünfter (Vorjahr: sechster Stelle) folgt die Talanx AG, die die schweizerische Zurich Insurance Group AG auf Position sechs verdrängte. Die Umsätze lagen bei jeweils rund 53,4 Milliarden Euro.

Dahinter folgen – in unveränderter Reihenfolge zum Vorjahr (1.8.2022) – die US-amerikanische Chubb-Gruppe (annähernd 49,5 Milliarden Euro), die Swiss-Re-Gruppe (knapp 45,6 Milliarden Euro) und die französische CNP Assurances SA mit 36 Milliarden Euro.

Ausnahmslos auf Wachstumskurs

Im Geschäftsjahr 2022 konnten erneut alle aufgelisteten Versicherer ihr Prämienvolumen ausbauen. Im ersten Pandemiejahr 2020 war dies nur der Münchener Rück, der Talanx und der Chubb gelungen (19.7.2021).

Am stärksten legte zuletzt Chubb zu (plus ein Viertel). Zweistellige Zuwachsraten hatten ferner die Talanx, die Swiss Re, CNP Assurances, Zurich und Munich Re zu verzeichnen. Das niedrigste Wachstum stand für die Allianz mit 2,8 Prozent zu Buche.

In der Top 100 fielen bis auf eine Ausnahme – Chubb verteidigte Position 63 – alle aufgeführten Versicherungskonzerne zum Teil deutlich zurück. Während die Talanx zwei Plätze (von 54 auf 56) und die Allianz (von sieben auf zehn) sowie die Munich Re (von 36 auf 39) jeweils drei Stellen einbüßten, fiel die Zurich vom 49. auf den 57. Rang zurück.

Allianz mit dem größten Überschuss und den meisten Mitarbeitern

Beim Jahresüberschuss liegt die Allianz (7,2 Milliarden Euro) an der Spitze vor der Axa (6,9 Milliarden Euro). Bei der Chubb waren es knapp über und bei der Zurich knapp unter fünf Milliarden Euro.

Was die Mitarbeiterzahl betrifft, so hat die Allianz mit über 159.000 Beschäftigten die Nase vorn. Bei der Axa sind es gut 90.000, bei der Generali rund 82.000, bei der Zurich 60.000 und bei der Munich Re gut 41.000.