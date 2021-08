Dies sind die größten Lebensversicherer

13.8.2021 – Die Allianz musste im vergangenen Jahr eine rückläufige Beitragsentwicklung hinnehmen, bleibt aber weiterhin unangefochten Spitzenreiter in der Rangliste der Lebensversicherer. Die Provinzial Nordwest rutschte aus dem Feld der Marktgrößen. Rückläufige Prämien hatten sechs der verbliebenen 16 Gesellschaften zu verzeichnen. Am stärksten wuchsen die R+V und die Bayern-Versicherung. Das zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Im Pandemiejahr 2020 fuhren die deutschen Lebensversicherer mit 103,2 Milliarden Euro die gleiche Summe an Bruttobeiträgen ein wie im Jahr zuvor. In der Lebensversicherung im engeren Sinne – also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds – ging es sogar um 0,4 Prozent auf 99,9 Milliarden Euro bergauf.

Dies ist der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2021“ (PDF, 2,5 MB) zu entnehmen, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) kürzlich veröffentlicht hat (VersicherungsJournal 6.7.2021).

Auf Ebene der Branchengrößen höchst unterschiedliche Entwicklungen

Der Blick auf die Branchengrößen zeigt allerdings ein höchst unterschiedliches Prämienaufkommen. Das geht aus einer Auflistung in der aktuellen Ausgabe 15-16/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hervor.

Im Vergleich zur Vorjahres-Übersicht (11.8.2020) erreichen nur noch 16 statt vormals 17 Unternehmen gebuchte Bruttobeiträge von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG fällt nicht nur einen Platz zurück auf nunmehr Rang 17, sondern rutscht durch ein Minus von 9,3 Prozent auf 1,425 Milliarden Euro auch aus dem Feld der Marktgrößen.

Sechs Marktgrößen mit Rückgang beim Prämienaufkommen

Aber auch sechs der verbliebenen 16 Gesellschaften mussten eine rückläufige Beitragsentwicklung hinnehmen. Im Vorjahr waren es nur zwei Unternehmen.

Hierzu gehören besonders die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (minus 9,9 Prozent) und die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (minus 6,6 Prozent). Ebenso der Platzhirsch Allianz Lebensversicherungs-AG (minus 3,7 Prozent), der im vergangenen Jahr noch um fast ein Drittel zulegen konnte.

Rückgänge hatten auch die Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali, 1.7.2019) (minus 3,4 Prozent) und die HDI Lebensversicherung AG (minus 3,1 Prozent) zu verzeichnen. Beide schrumpften bereits im vergangenen Jahr bei den gebuchten Bruttobeiträgen.

Mit einem Minus von 15,4 Prozent musste die Ergo Lebensversicherung AG die größten Verluste verschmerzen – und das nicht nur unter den Branchengrößen, sondern von allen 50 aufgeführten Lebensversicherern.

Zehn Marktgrößen mit Zuwachs beim Beitragsvolumen

Die anderen zehn Marktgrößen konnten das Beitragsvolumen ausbauen. Am stärksten wuchsen dabei die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (plus 17,8 Prozent) und die R+V Lebensversicherung AG (plus 17,6 Prozent).

Die Cosmos Lebensversicherungs-AG erhöhte ihr Prämienaufkommen um 5,4 Prozent, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. um 3,8 Prozent und die Württembergische Lebensversicherung AG um 3,2 Prozent.

Geringer fiel das Wachstum bei der Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit 2,1 Prozent, bei der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. mit 1,8 Prozent und bei der Axa Lebensversicherung AG mit 1,7 Prozent aus. Zuwachsraten von 1,0 Prozent verbuchten noch die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Allianz weiterhin mit riesigem Vorsprung

Die sehr unterschiedlichen Prämienentwicklungen hatten einige Veränderungen in der Rangliste zur Folge – allerdings nicht auf den ersten vier Plätzen. Trotz einer rückläufigen Entwicklung bleibt die Allianz mit Beiträgen in Höhe von 27,668 Milliarden Euro weiterhin unangefochten an der Spitze. Der Vorsprung auf Rang zwei verringerte sich leicht um rund 1,053 Milliarden Euro.

Die an Position zwei liegende R+V (6,955 Milliarden Euro) setzte sich durch ein Plus an Beitragseinnahmen von etwa 1,039 Milliarden Euro weiter von der drittplatzierten Generali ab (5,455 Milliarden Euro). Die Debeka verteidigte erfolgreich Platz vier (3,780 Milliarden Euro).

Bayern-Versicherung verdrängt Zurich

Allerdings ist ihr die Bayern-Versicherung auf den Fersen (3,361 Milliarden Euro), die in diesem Jahr die Zurich an die sechste Stelle verdrängt hat (3,285 Euro).

Keine Neuerungen gab es auf den Rängen sieben bis zehn. Hier reihen sich die Alte Leipziger (2,774 Milliarden Euro), die Axa (2,612 Milliarden Euro), die Proxalto (2,450 Milliarden Euro) und die Nürnberger (2,298 Milliarden Euro) in geringen Abständen aneinander.

Cosmos und Ergo tauschten die Plätze

Die Cosmos (2,113 Milliarden Euro) und die Ergo (1,864 Milliarden Euro) tauschten die Plätze. Dazwischen liegt nach wie vor die Württembergische (2,090 Milliarden Euro) an zwölfter Stelle.

Unverändert bleiben die SV Sparkassenversicherung (1,727 Milliarden Euro) und die HDI (1,646 Milliarden Euro) auf den Positionen 14 und 15. Eine Etage höher auf die 16 ging es für den Volkswohl Bund (1,538 Milliarden Euro).