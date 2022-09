Dies sind die größten Erstversicherer in Deutschland

8.9.2022 – Die Allianz war auch im vergangenen Jahr der größte Erstversicherungs-Konzern auf dem deutschen Markt. Sie verlor aber als einziger Akteur aus der Top Ten Marktanteile. Am stärksten gewannen R+V und Debeka hinzu. Dies ist der aktuellen Kivi-Analyse zur Marktanteilsentwicklung im deutschen Erstversicherungsmarkt zu entnehmen.

Unter den zehn größten Versicherungskonzernen beziehungsweise -gruppen im deutschen Erstversicherungsmarkt hat 2021 nur ein Akteur Marktanteile verloren. Die Allianz-Gruppe bleibt zwar nach Gesamt-Bruttoprämieneinnahmen auf Konzernebene mit 17,81 Prozent unverändert Marktführer.

Allianz mit deutlichen Einbußen

Der Konzern büßte allerdings fast 200 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 3.9.2021) ein. Dies zeigt die Marktanteilsstatistik der Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungs-Information und Wirtschaftsdienste.

Dies ging insbesondere auf die deutlich gesunkenen Bruttobeiträge in der Lebensversicherung zurück, was den Marktanteil von 28,21 auf 24,22 Prozent sinken ließ.

„Aufgrund der weiter anhaltenden Null- und Negativzinsphase“ habe man „bewusst auf gewisses Geschäft gegen Einmalbeitrag verzichtet, unter anderem auf kurzlaufende Einmalbeiträge“, heißt es im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,4 MB). Mit 12,8 Milliarden Euro wurden ein Viertel weniger Einmalbeiträge eingesammelt als im Jahr zuvor (18.8.2022).

In der Krankenversicherung verlor das Unternehmen leicht um etwa 20 Basispunkte auf 8,62 Prozent Marktanteil. In der Schaden-/Unfallversicherung legte das Unternehmen hingegen minimal auf 15,56 Prozent zu.

WERBUNG

R+V und Debeka mit den stärksten Zuwächsen

Den höchsten Zugewinn erzielte die R+V-Gruppe (plus 0,49 Basispunkte auf 6,84 Prozent). Auch dies war hauptsächlich der Entwicklung in der Lebensversicherung geschuldet. Dort stieg der Marktanteil vor allem infolge der Übernahme der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. (16.11.2021) von 7,61 auf 10,38 Prozent. Auch in den beiden anderen Sparten zeigte die Kurve leicht nach oben.

Eine vergleichsweise hohe Steigerung gelang auch der Debeka-Gruppe (plus 40 Basispunkte auf 5,42 Prozent). Die Koblenzer legten in allen drei Sparten zu. Besonders stark wuchs der Anteil dabei in der Krankenversicherung (von 15,51 auf 16,0 Prozent).

Ihren Marktanteil ausbauen konnten auch die Generali-Gruppe (plus 19 Basispunkte auf 6,25 Prozent) und die als Gruppe zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Versicherer (plus 18 Basispunkte auf 10,26 Prozent). Leichte Steigerungen schafften auch die Talanx-Gruppe, die Ergo Versicherungen, der Axa-Konzern und die Huk-Coburg Versicherungsgruppe. Keine Veränderungen waren bei der Zurich-Gruppe zu beobachten.

Die Rangliste führt weiterhin die Allianz mit großem Vorsprung vor den Öffentlich-Rechtlichen an. Auf den Positionen drei bis sechs folgen unverändert R+V, Generali, Ergo und Debeka. An siebter bis zehnter Stelle finden sich wie im Vorjahr Axa, Talanx, Huk-Coburg und Zurich wieder.

Das wird in der Marktanteilsstatistik untersucht

Das Kivi analysiert jährlich auf Basis der Geschäftsberichte den deutschen Versicherungsmarkt. Die Marktanteilsstatistik erfasst Versicherungskonzerne oder -gruppen mit allen Einzelunternehmen, sofern mindestens ein Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämien im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft in Deutschland erzielt.

Auf dieser Basis ergeben sich 67 (Vorjahr: 65) Anbietergruppen, die aus 148 (147) Schaden- beziehungsweise Komposit-, 80 (81) Lebens- und erneut 36 Krankenversicherungs-Unternehmen bestehen.

Die acht öffentlich-rechtlichen Versicherungs-Unternehmen werden dabei als eigene Gruppe zusammengefasst. Sie besteht insgesamt aus 27 Schaden- beziehungsweise Komposit-, neun Lebens- und fünf Krankenversicherern.

Die vorgenannten 67 Anbietergruppen kamen 2021 auf einen Marktanteil von etwa 98,75 (97,92) Prozent. Der „durchschnittliche“ Anbieter besteht aus unverändert 2,23 Schaden- beziehungsweise Komposit-, 1,45 (1,43) Lebens- und weiterhin 0,66 Krankenversicherungs-Unternehmen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweise

Insgesamt 22 der 67 Anbietergruppen hatten einen Anteil von mehr als einem Prozent am Markt. Bei den kleinen Einzelversicherern mit weniger als 50 Millionen Euro Prämie handelt es sich der Analyse zufolge überwiegend um Spezialversicherer mit begrenzter Geschäftstätigkeit.

Die Marktanteilsstatistik (MAS) 2021 kann unter dieser E-Mail-Adresse bestellt werden. Für Nicht-Versicherungs-Unternehmen kostet das komplette Paket – Marktanteilsstatistik mit der Sonderanalyse Schaden/Unfall – netto 1.240 Euro. Die Kosten für die Marktanteilsstatistik alleine betragen netto 930 Euro.