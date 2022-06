Dies sind die Autoversicherer mit dem größten Beitragsschwund

27.6.2022 – Allianz Direct, HDI und DA Direkt hatten von 2015 auf 2020 in der Kraftfahrtversicherung die größten Beitragsrückgänge zu verzeichnen. Laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig schrumpften fünf weitere Akteure aus der Top 50 nach Prämieneinnahmen.

Das Beitragsaufkommen in der Kraftfahrtversicherung (gesamt) ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht fast 40 Prozent.

Der stärkste Zuwachs war dabei im Geschäftsjahr 2013 zu verzeichnen (plus 5,8 Prozent). Zuletzt stand mit 1,1 Prozent (auf 28,85 Milliarden Euro) die mit Abstand schwächste Steigerungsrate zu Buche. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Prämienvolumen um rund ein Siebtel aus.

Große Unterschiede bei der Beitragsentwicklung

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf Unternehmensebene betrachtet riesige Unterschiede zu beobachten. Bei acht Akteuren gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2015 und 2020 gar zurück. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2015-2020“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Die größten Einbußen hatten dabei mit jeweils einem knappen Fünftel die Allianz Direct Versicherungs-AG (auf 163,5 Millionen Euro), die HDI Versicherung AG (auf unter 559,8 Millionen Euro) und die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; auf 257,7 Millionen Euro) hinzunehmen. Die Garanta Versicherungs-AG schrumpfte um knapp neun Prozent (auf 152,2 Millionen Euro).

Weitere Kraftfahrtversicherer mit Rückgängen

Verminderungsraten von jeweils über sieben Prozent hatten die Axa Versicherung AG (auf 1.277,2 Millionen Euro) und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH; auf 395,6 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Annähernd fünf Prozent verlor die Oldenburgische Landesbrandkasse (auf 64,1 Millionen Euro). Beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. zeigte die Kurve nur leicht nach unten (minus 0,7 Prozent auf 175,6 Millionen Euro).

Hintergründe zum Minus bei der Allianz Direct

Bei der Allianz Direct (früher Allsecur) kehrte sich der anfänglich deutliche Wachstumstrend im Jahr 2019 um. Seinerzeit hatte das Unternehmen den Vertrieb über Vergleichsportale eingestellt, was die Einnahmen um etwa ein Siebtel schrumpfen ließ.

2020 ging es sogar um über ein Drittel bergab. Die Gesellschaft hatte nach eigenen Angaben „ein Jahr der Transformation in einem stark durch die Covid-19-Pandemie geprägten Marktumfeld“ zu verzeichnen.

Unter diesen „herausfordernden“ Rahmenbedingungen hat man laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 972 KB) „parallel zur konsequenten Fortsetzung des Aufbaus der neuen Marke und der Fokussierung auf die eigenen Vertriebskanäle den Bestand an Versicherungsverträgen in der Kraftfahrtversicherung fast vollständig auf das neue, die europäische Direktplattform nutzende Produktangebot umgestellt“.

So erklärt der HDI die hohen Verluste

Beim HDI stieg der Umsatz nur im Jahr 2018, was die Hannoveraner auf „den erfolgreichen Ausbau des Direktvertriebs und den höheren Durchschnittsbeitrag“ zurückführen. Die Schrumpfungsraten von bis zu fünf Prozent in den Jahren davor werden mit Sanierungsmaßnahmen und der nach eigenen Angaben „geplanten“ Abgabe des Großflottengeschäfts an die HDI Global SE (VersicherungsJournal 11.2.2019) begründet.

2019 wurde aufgrund einer „profitabilitäts-orientierten Zeichnungspolitik“ ein spürbar geringeres Neugeschäft generiert, was zu Prämienverlusten führte. Das zweistellige Minus im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums war laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 878 KB) „getrieben durch pandemiebedingte Effekte, das Auslaufen eines Kooperationsmodells sowie Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2019/2020“.

Die Maßnahmen schlugen sich auch in der Versicherungstechnik nieder. So lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote zuletzt sechsmal in Folge unter der Marke von 100 Prozent. 2020 stand mit 83,6 Prozent sogar der branchenweit fünftbeste Wert zu Buche (15.2.2022). Zum Vergleich: 2013 waren es noch fast 109 Prozent, was dem zweithöchsten Wert unter den Branchengrößen entsprach (16.12.2014).

DA Direkt wieder auf Wachstumskurs

Bei der DA Direkt gingen die Beiträge zunächst viermal in Folge zurück – in der Spitze um über zehn Prozent. Als Hintergrund für die rückläufige Entwicklung führt der Anbieter im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,1 MB) die „konsequente Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Tarifierungs- und Zeichnungspolitik“ an.

So wurde auch 2020 verfahren, dennoch kehrte das Unternehmen in die Wachstumsspur zurück. „Bei insgesamt gestiegenen Durchschnittsbeiträgen im Bestand erhöhte sich unser gebuchter Bruttobeitrag im Jahr 2020 um 1,9 Prozent […]

Der erziele Beitragszuwachs lag unter der Planambition. Gebremst wurde das Wachstum durch den Lockdown im Frühjahr 2020 und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben“, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB). Zwar habe sich nach Ende des Lockdowns die unterjährige Neugeschäftsentwicklung wieder erholt. Dies habe aber nicht gereicht, um die bis dahin verzeichnete Planverfehlung aufzuholen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Bei der Garanta nahm das anfänglich hohe Schrumpfungstempo immer weiter ab und konnte 2019 sogar in minimale Zugewinne umgemünzt werden. Zuletzt wurde allerdings mit minus 0,6 Prozent wieder ein leichter Verlust eingefahren.

Der Versicherer kehrte nach geringer werdenden Beitragsverlusten zuletzt wieder in die Wachstumsspur zurück. Die Combined Ratio der Gesellschaft lag in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich unter 100 Prozent. 2019 stand mit 92 Prozent der drittbeste Wert unter den 50 im Branchenmonitor aufgelisteten Anbieter zu Buche (18.1.2021).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.