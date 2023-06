Die Zahl der Wegeunfälle mit dem Fahrrad steigt rasant

19.6.2023

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) warnt anlässlich des Tags der Verkehrssicherheit am 17. Juni vor einer wachsenden Zahl von Wegeunfällen mit dem Fahrrad. In den vergangenen zehn Jahren sind die meldepflichtigen Wegeunfälle mit diesem Verkehrsmittel von rund 22.500 auf über 37.000 gestiegen, so der Spitzenverband.

„Inzwischen ist mehr als jeder fünfte Wegeunfall, den wir verzeichnen, ein Unfall mit dem Fahrrad. Auch die Zahl der Unfälle mit dem E-Bike oder Pedelec steigt rasant. Sie hat sich von 2019 bis 2022 mehr als vervierfacht“, lässt sich Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer des DGUV, in einer Meldung zitieren.

Stefan Hussy (Bild: DGUV)

Im Vorjahr hatte die Gesetzliche Unfallversicherung die meldepflichtigen Wegeunfällen aus den Jahren 2016 bis 2020 ausgewertet. Die Hälfte (267.442 Unfälle) entfielen auf Pkw. Mit 128.029 Schadenereignissen war das Fahrrad das am zweithäufigsten betroffene Verkehrsmittel (VersicherungsJournal 7.6.2022).

2021 sind nach Daten des Statistischen Bundesamts mehr als 84.100 Fahrrad- und Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Das waren fast neun Prozent weniger als noch 2020. Während die Zahl der verunglückten Fahrradfahrer deutlich gesunken ist, sind so viele Pedelec-Fahrer wie noch nie bei Unfällen zu Schaden gekommen (17.8.2022).