Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

1.7.2020 – In der Kategorie Versicherer im weltweiten Markenwert-Ranking von Kantar landet die Allianz nur noch an neunter Stelle. Die Axa fiel sogar aus der Spitzengruppe heraus. Wertvollste Versicherermarken ist Ping An aus China, gefolgt von AIA aus Hongkong und der LIC aus Indien.

Auch in diesem Jahr hat die Kantar Group (früher Kantar Millward Brown), der Marktforschungszweig der WPP plc, wieder ein Ranking der wertvollsten Marken erstellt. Die Rangfolge wird dabei auf Basis von Finanzkennzahlen und Daten aus der Markt- und Verbraucherforschung berechnet.

„Ein Schlüsselkriterium, um den Marktwert einer Marke zu bestimmen, ist die Einschätzung der Marke durch den Verbraucher, da der Markenwert (in US-Dollar) insbesondere durch die folgenden Faktoren bestimmt wird: Geschäftsergebnis, Produktgestaltung, klare Positionierung und Marktführerschaft“, wird zur Methodik erläutert.

Weitere Details können in dem 375-seitigen, englischsprachigen Studienreport (PDF, 70 MB) nachgelesen werden.

Ping An verteidigt Spitzenplatz

In der weltweiten Rangliste der Assekuranzunternehmen der Markenwertstudie „BrandZ“ setzte sich erneut die chinesische Ping An mit 33,8 Milliarden US-Dollar (umgerechnet gut 30 Milliarden Euro) an die Spitze. Mit deutlichem Abstand folgt auf dem Silberrang die Marke AIA aus Honkong (17,8 Milliarden US-Dollar – 15,8 Milliarden Euro).

Dabei zog AIA an der Marke LIC (Life Insurance Corporation of India) vorbei, die im vergangenen Jahr neu in die Top Ten eingestiegen war (VersicherungsJournal 12.6.2019). Letztere belegt mit 17,5 Milliarden US-Dollar (knapp 15,6 Milliarden Euro) aktuell den dritten Rang.

An vierter Stelle liegt United Healthcare aus den Vereinigten Staaten mit annähernd 15,8 Milliarden US-Dollar (fast 14,1 Milliarden Euro). Die Firma profitierte davon, dass erstmals auch Krankenversicherer in das Ranking miteinbezogen wurden. Auf Platz fünf folgt China Life, deren Markenwert mit 12,7 Milliarden US-Dollar (rund 11,3 Milliarden Euro) angegeben wird.

Ping An liegt im Gesamtranking an 38. (Vorjahr: 40.) Stelle. AIA belegt die 73. (90.) und LIC die 75. (68.) Position. United Healthcare ist die aktuelle Nummer 86.

Allianz fällt zurück

China Life, deren Markenwert mit 12,8 Milliarden US-Dollar (11,3 Milliarden Euro) angegeben wird, rutschte vom vierten auf den fünften Platz in der Rangliste der Versicherer.

Auf den Rängen sechs bis acht finden sich die drei US-amerikanischen Versicherermarken State Farm, Geico und Progressive wieder. Die Markenwerte betragen zwischen 9,4 und 7,1 Milliarden US-Dollar (8,4 und 6,3 Milliarden Euro). Während es für State Farm und Geico jeweils eine Position abwärts ging, verbesserte sich Progressiv um einen Platz.

Deutlich nach unten zeigt die Kurve der Allianz, die von sieben auf neun abrutschte. Immerhin fiel der nun einzige europäische Versicherer nicht wie die französische Konkurrentin Axa (im Vorjahr an neunter Stelle) aus der Top Ten heraus. Das Schicksal der Axa teilte auch China Pacific Insurance (CPIC).

Dafür gibt es an zehnter Stelle mit dem US-amerikanischen Krankenversicherer Cigna einen weiteren Neueinsteiger.

Versicherer-Markenwert um 15 Prozent gestiegen

Der Wert der Top-Ten-Versicherermarken ist nach den Berechnungen von Kantar um etwa ein Zwölftel auf 135 Milliarden US-Dollar (rund 120 Milliarden Euro) gestiegen. In den beiden vergangenen Jahren hatte es noch deutlich stärke Erhöhungen gegeben (29.5.2018).

Am stärksten zugelegt haben Ping An (plus etwa ein Siebtel) und AIA (plus ein Zehntel). Positiv entwickelte sich ansonsten nur noch Progressive, während Sich der Wert von China Life nicht veränderte.

Am stärksten eingebüßt hat mit fast einem Fünftel die Allianz. LIC, State Farm und Geico verloren ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich. Konkrete Gründe für die Verminderungen werden in dem Studienreport nicht genannt.

Eher generell heißt es zum Hintergrund, dass die Aktienkurse von einigen starken Marken wie Allianz oder Axa wegen steigender Auszahlungen durch die Corona-Krise bei gleichzeitig weiter rückläufigen Anlagerenditen kräftig gesunken seien.

Deutsche Unternehmen mit großem Abstand zur Weltspitze

Insgesamt konnte sich die Allianz erneut nicht unter den global 100 wertvollsten Marken platzieren. Die weltweite Rangliste wird angeführt von Amazon, deren Markenwert um annähernd ein Drittel auf fast 416 Milliarden US-Dollar (rund 370 Milliarden Euro) stieg.

Spitzenreiter in Deutschland ist SAP mit einem Markenwert von umgerechnet 45 Milliarden Euro. Dahinter folgen die Deutschen Telekom (34 Milliarden Euro), Mercedes-Benz (19 Milliarden Euro) und BMW (18,3 Milliarden Euro). Dies entspricht weltweit dem 17. (SAP) beziehungsweise 32. Rang (Deutsche Telekom) respektive den Positionen 56 (Mercedes Benz) und 61 (BMW).

Weiteres Markenwert-Ranking

Auch das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc veröffentlicht jedes Jahr ein globales Markenwert-Ranking. Dabei wird der Markenwert danach berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde.

Aufgrund der anderen Bewertungssystematik ist die Allianz in den „Brand Finance Global 500“ hinter Ping An die zweitwertvollste Versicherermarke. Dahinter folgen China Life, AIA und Axa (12.5.2020).