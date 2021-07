Die wachstumsstärksten Schaden-/Unfallversicherer

1.7.2021 – Zwischen 2014 und 2019 stiegen die Einnahmen bei der Generali Deutschland am stärksten – der Anbieter konnte die Bruttobeiträge fast verdreifachen. Deutlich überdurchschnittlich wuchsen auch die BGV-Versicherung, Volkswagen Auto und die Barmenia. Die Branche legte um etwa ein Sechstel zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig und Sirius Campus.

Die Schaden-/Unfallversicherer bauten das Prämienaufkommen zwischen 2014 und 2019 um etwa ein Sechstel auf 73,2 Milliarden Euro aus. Doch fünf der 50 größten Marktteilnehmer hatten Rückgänge von bis zu über einem Neuntel zu verzeichnen (VersicherungsJournal 28.6.2021).

Dies ist dem „Branchenmonitor: Kompositversicherung 2014-2019“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH und Sirius Campus GmbH zu entnehmen. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 85 Prozent Marktanteil dargestellt.

Generali Deutschland legte am stärksten zu

Auf der anderen Seite hatten fast 30 der aufgeführten Anbieter überdurchschnittliche Zuwachsraten zu verzeichnen. Elf Gesellschaften wuchsen sogar um mehr als die 40 Prozent. Am stärksten legte die Generali Deutschland Versicherung AG zu, die ihre Einnahmen zwischen 2014 und 2019 auf knapp 3,6 Milliarden Euro fast verdreifachte.

Über zwei Drittel des kontinuierlichen Wachstums, das in allen Kompositsparten zu beobachten war, gingen auf einen Sonderfaktor zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Auch BGV, VW Auto und…

Umsatzsteigerungen von jeweils über drei Vierteln erzielten auch die BGV-Versicherung AG, die Volkswagen Autoversicherung AG und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG.

Die BGV, die 60 Prozent ihrer Einnahmen im Kraftfahrtgeschäft erzielt, legte zwar in jedem Jahr zu. Der Großteil des deutlich überdurchschnittlichen Wachstums ging jedoch auf die Verschmelzung der Badische Allgemeine Versicherung AG auf die BGV zurück (27.9.2016). Dadurch konnte der Akteur das Prämienvolumen in Kfz im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppeln.

Die noch recht junge Volkswagen Autoversicherung AG (27.9.2012), die fast ausschließlich im Kraftfahrt-Geschäft unterwegs ist, verbuchte über zwei Drittel ihres Zuwachses im Geschäftsjahr 2015. Hintergrund war vor allem Geschäft, das von der Allianz Versicherungs-AG auf die Volkswagen Auto ausgelagert wurde (24.1.2017). In den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums ging es hingegen kaum noch nach oben (23.6.2021).

…Barmenia mit starken Zuwächsen

Die Barmenia legte ebenfalls kontinuierlich zu, im schlechtesten Fall um sieben Prozent. Ein großer Teil der gesamten Steigerung ging auf Bestandsübertragungen eines Kooperationspartners im Geschäftsjahr 2016 zurück.

In der Sparte Wohngebäude konnten die Wuppertaler das Beitragsaufkommen fast vervierfachen (12.4.2021). In Haftpflicht ging es um drei Viertel bergauf (10.6.2021), in Unfall um knapp zwei Drittel (20.5.2021) und in Kfz um fast die Hälfte.

Itzehoer und Allianz Direct wuchsen klar überdurchschnittlich

Überdurchschnittliche Zuwachsraten von 66 beziehungsweise beinahe 60 Prozent hatten ferner die Allianz Direct Versicherungs-AG und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG zu verzeichnen.

Bei der Itzehoer ging etwa ein Drittel der Steigerung auf den Kauf der Rechtsschutzsparte der Alten Leipziger Versicherung AG zurück (23.6.2017, 26.6.2017). Dieser wurde im Geschäftsjahr 2018 wirksam. Aber auch in den anderen Jahren des Beobachtungszeitraums stand für das Unternehmen jeweils ein Plus zu Buche, das sich zwischen fünf und neun Prozent bewegte.

Die Allianz Direct, die so gut wie ausschließlich im Kfz-Geschäft aktiv ist, konnte ihre Einnahmen in den ersten vier Jahren des Betrachtungszeitraums in etwa verdoppeln. Zuletzt hatte die Gesellschaft allerdings ein Minus um etwa ein Siebtel zu verzeichnen. Hintergrund ist laut Geschäftsbericht 2019 (PDF, 827 KB) die Einstellung des Vertriebs über Vergleichsportale.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Zu den besonders wachstumsstarken Marktteilnehmern gehören darüber hinaus die Huk24 AG, die Cosmos Versicherung AG, die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die WGV-Versicherung AG und die Haftpflichtkasse VVaG.

Die Branchengrößen mit mehr als 1,8 Milliarden Euro gebuchten Bruttoprämien (22.3.2021) weisen – angeführt von der Generali Deutschland – mehrheitlich eine überdurchschnittliche Entwicklung auf (1.7.2021).

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 100-seitige Studie werden inklusive Mehrwertsteuer 803,25 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.